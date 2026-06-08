Khách Tây kể 90 phút ăn tối, nghe 30 nhạc cụ dân tộc ở TP.HCM

Biết đến show ẩm thực thông qua mạng xã hội, Hannah Levy (quốc tịch từ Anh) và người bạn quyết định đến xem sau khi du lịch từ miền Bắc (Việt Nam) vào TP.HCM. Cả 2 đều bị cuốn hút bởi sự đa dạng của nhạc cụ truyền thống. "Âm nhạc rất hay, càng thú vị hơn khi tôi được xem những nhạc cụ chưa từng thấy qua. Điều tôi ấn tượng nhất là mỗi nghệ sĩ có thể chơi 4-5 loại nhạc cụ, hình ảnh này truyền cảm hứng. Ngoài ra, thức ăn cũng tương đối hợp vị, nhất là cơm gà. Khi xem chương trình, tôi cảm giác như được trải nghiệm mỗi miền một hương vị", Hannah chia sẻ.