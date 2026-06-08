Khách Tây kể 90 phút ăn tối, nghe 30 nhạc cụ dân tộc ở TP.HCM

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Biết đến show ẩm thực thông qua mạng xã hội, Hannah Levy (quốc tịch từ Anh) và người bạn quyết định đến xem sau khi du lịch từ miền Bắc (Việt Nam) vào TP.HCM. Cả 2 đều bị cuốn hút bởi sự đa dạng của nhạc cụ truyền thống. "Âm nhạc rất hay, càng thú vị hơn khi tôi được xem những nhạc cụ chưa từng thấy qua. Điều tôi ấn tượng nhất là mỗi nghệ sĩ có thể chơi 4-5 loại nhạc cụ, hình ảnh này truyền cảm hứng. Ngoài ra, thức ăn cũng tương đối hợp vị, nhất là cơm gà. Khi xem chương trình, tôi cảm giác như được trải nghiệm mỗi miền một hương vị", Hannah chia sẻ.
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Mô hình ẩm thực kết hợp biểu diễn (dinner show) manh nha tại Việt Nam từ cuối năm 2014 với các đêm diễn tập trung tại TP.HCM, bắt nguồn từ việc các quý tộc thời Trung Cổ ở châu Âu thường tổ chức những bữa tiệc xa hoa, vừa ăn uống, vừa xem biểu diễn âm nhạc. Sự phát triển từ mô hình tinh giản thành sản phẩm văn hóa đa giác quan được ghi nhận trong những năm gần đây. Tại phường Sài Gòn (TP.HCM), Chào Show, chương trình kết nối văn hóa Việt Nam, là mảnh ghép hiện đại của mô hình này.
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Chương trình diễn ra 19h-20h30 mỗi tối (trừ thứ 2), giá vé trọn gói khoảng 1,3 triệu đồng/người. Trong hành trình 90 phút, người xem có cơ hội khám phá từ Bắc vào Nam qua âm nhạc, hình ảnh và ẩm thực. Theo ông Trần Minh Hoàng, đại diện đơn vị, ý tưởng chương trình xuất phát từ mong muốn tạo ra sản phẩm du lịch đêm có chiều sâu và tôn vinh giá trị truyền thống. Ê-kíp chọn cách biểu diễn hiện đại để tiếp cận công chúng, đặc biệt là du khách quốc tế. Chương trình "thai nghén" 5 năm trước khi chính thức ra mắt.
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Dinner show nhanh chóng thu hút sự chú ý từ Gen Z, điển hình là Quốc Hưng (đến từ Đà Nẵng). Anh cùng 2 người bạn quyết định đến TP.HCM du lịch và thưởng thức chương trình. Hưng chia sẻ: "Chúng tôi rất tò mò về nhạc cụ dân tộc. Lần đầu cả nhóm được xem biểu diễn trực tiếp, cảm giác mãn nhãn và tự hào về văn hóa Việt Nam. Chúng tôi như ngồi cùng nhau trên một chuyến xe để du lịch khắp 3 miền. Mỗi miền có điểm chạm là ẩm thực bản địa. Tuy nhiên, đoạn đầu có một số bài chậm nhịp liền kề, dễ chùng cảm xúc".
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Biểu diễn chủ đạo là tổ khúc Giang sơn cẩm tú kết hợp 30 loại nhạc cụ. Không gian ứng dụng công nghệ Immersive Audio 20.4, âm thanh vòm 3D khuyếch tán khắp khán phòng. Ngoài ra, trong lúc biểu diễn, màn hình LED cũng giới thiệu hình ảnh 54 dân tộc Việt Nam và đưa người xem du lịch khắp các điểm đến.
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Khi ánh đèn hạ tối, vị giác bắt đầu khơi mở bằng trà đậu đen rang và rượu mơ Yên Tử, táo mèo. Sau đó bước vào hành trình ẩm thực 3 miền với set menu gồm 5 món khai vị, 2 món chính và set tráng miệng.
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Mở đầu là âm thanh của vùng núi Bắc Bộ với tiếng khèn bè, pí pặp, mở ra liên tưởng về đỉnh đèo, thung lũng và đất Thăng Long xưa. Để có buổi biểu diễn hoàn chỉnh, các nghệ sĩ phải mất nhiều tháng tập luyện nhạc cụ sao cho đúng với tinh thần của từng vùng miền. Các loại nhạc cụ được chế tác nguyên bản, chuyên chở đến TP.HCM.
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Các món ăn bày biện trên mẹt tre, mang ra đầu chương trình để người xem cùng lúc tai nghe, mắt nhìn, miệng nếm. Khai vị gồm súp gà tuyết nhĩ nấm đông cô, nem rán, ngư ẩn thì là sốt tam vị, phở cuốn nấm thịt nướng và bò nướng lá lốt. Ở món chính, câu chuyện ẩm thực được kể rõ nét hơn qua cơm gà Hội An và bún chả Hà Nội. Set menu đủ no cho một người, nổi bật nhất là cơm gà Hội An với cơm dẻo, gà mềm ngọt. Các món còn lại chưa đủ đặc sắc, thiên mặn với những ai có khẩu vị nhạt đến vừa, cần gia giảm gia vị để phù hợp số đông.
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Giữa chương trình, người xem được dẫn dắt đến miền Trung, xuôi nhẹ nhàng theo dòng Hương Giang (Huế) và chuyển nhịp sống động theo vũ điệu Chăm ở Khánh Hòa, Ninh Thuận (cũ). Việc "ăn khớp" giữa hình thể biểu diễn và âm thanh từ đàn nguyệt, đàn tranh, trống, sáo tạo hiệu ứng thính giác và thị giác mạnh khiến người xem đọng lại dư âm sau khi rời khán phòng.
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Chương nhạc về Tây Nguyên là thời điểm các nghệ sĩ hóa thân thành cộng đồng dân tộc ở buôn làng và biểu diễn cùng đàn đá, đàn t'rưng, cồng chiêng, chính kram... Từng nhịp vang vọng, mạnh mẽ như tiếng gọi của núi rừng. Hình ảnh về triền đất đỏ bazan, thác nước từ màn hình LED khiến người xem phấn khích.
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Khán giả có thể yêu cầu set menu Halal riêng cho người Hồi giáo hoặc set menu chay 7 món, gồm súp rau củ, hoành thánh hương sen, chả ram chay, phở cuốn chay, cơm chiên rau củ, nấm đùi gà nướng, rau củ áp chảo và set tráng miệng. Hương vị của set menu chay cũng dừng lại ở mức ổn.
Các món ăn được phục vụ bằng bộ ly, chén, đĩa dân tộc thiết kế riêng cho chương trình.
Đoạn cuối khắc họa văn hóa, câu hò của vùng sông nước miền Tây và nét đẹp sôi động, phóng khoáng của TP.HCM, đồng thời giới thiệu các công trình biểu tượng của thành phố. Xuyên suốt chương trình, các nghệ sĩ không còn là người biểu diễn, mà là người kể câu chuyện về giá trị văn hóa trải dài 3 miền.
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Set tráng miệng có khẩu phần vừa đủ kết lại toàn bộ bữa ăn, gồm pudding matcha, sữa chua nếp cẩm và bánh bò thốt nốt (An Giang). Thứ tự các món đi theo từng tầng vị, mở đầu bằng vị béo, trung hòa bằng vị chua và để lại dư vị bằng độ ngọt nhẹ.
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Tính đến hiện tại, chương trình đã đón gần 30.000 lượt khách. Trong đó, khoảng 40% khách quốc tế và 60% khách Việt Nam. Ban tổ chức hy vọng giá trị di sản lâu đời như âm nhạc dân gian là chất liệu tốt để kết giới thiệu cảnh đẹp, văn hóa và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
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Giữa đô thị không ngừng chuyển động, chương trình như một điểm dừng văn hóa, nơi nghệ thuật truyền thống được đánh thức, làm mới bằng hơi thở đương đại và góp phần mở rộng biên độ cho du lịch đêm TP.HCM.
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