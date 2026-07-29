Quán nướng Trung Quốc bất ngờ đông khách nhờ ông chủ giống Elon Musk

Sau đoạn video chủ quán thịt nướng ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) có gương mặt giống Elon Musk, lượng khách đến quán tăng mạnh, nhiều người tìm đến chụp ảnh và đề nghị hợp tác.

Những ngày gần đây, đoạn video ghi cảnh một đầu bếp tại thành phố Đồng Xuyên, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) có ngoại hình giống tỷ phú Elon Musk thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Video nhận được hơn 800.000 lượt thích sau hai ngày đăng tải, kéo theo nhiều cuộc gọi đến quán để hỏi về "đầu bếp phiên bản Elon Musk".

Theo Jiupai News, người đàn ông trong video là ông Mã, ngoài 40 tuổi, vừa là chủ quán vừa trực tiếp đứng bếp nướng thịt. Trước khi nổi tiếng trên mạng, nhiều thực khách từng nhận xét ông có gương mặt giống Elon Musk và chủ động xin chụp ảnh chung. Tuy nhiên, phải đến khi một vị khách tình cờ quay video rồi đăng lên mạng xã hội, câu chuyện mới lan truyền rộng rãi.

Chủ quán họ Mã phục vụ thịt nướng cho khách tại quán ăn ở Thiểm Tây, Trung Quốc, ngày 26/7. Ảnh: Weibo.

Sau khi video gây sốt, lượng khách đến ăn tăng đột biến, nhiều người tìm đến quán chỉ để chụp ảnh cùng ông Mã. Chủ quán cho biết vừa ngại ngùng vừa căng thẳng khi bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Ông đã gắn bó với nghề nướng hơn 10 năm. Mỗi ngày, ông bắt đầu làm việc từ 9h và thường chỉ kết thúc sau 23h hoặc nửa đêm, nên chưa quen với sự nổi tiếng.

Hiện ông Mã đang cân nhắc mở tài khoản mạng xã hội để giao lưu với nhiều người hơn. Tuy nhiên, ông chưa có ý định livestream bán hàng vì chưa từng thử hình thức này và vẫn còn nhiều điều chưa hiểu.

Sức hút từ đoạn video cũng mang đến cho ông những cơ hội mới. Khi có người chủ động liên hệ đề nghị hợp tác, ông cho biết sẽ cân nhắc nếu gặp cơ hội phù hợp.

Câu chuyện thu hút nhiều bình luận hài hước trên mạng xã hội. Nhiều người gọi ông là "Elon Musk phiên bản Thiểm Tây", thậm chí đề xuất đổi tên quán thành "SpaceX BBQ", lấy cảm hứng từ công ty hàng không vũ trụ do tỷ phú Mỹ sáng lập.

Không ít cư dân mạng cũng thích thú khi phát hiện ông chủ quán mang họ Mã, trùng với cách phiên âm họ trong tên tiếng Trung của Elon Musk - "Mã Tư Khắc" và cho rằng đây là một sự trùng hợp thú vị.

Tỷ phú Elon Musk đưa con trai X Æ A-Xii tới Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 14/5. Ảnh: New York Times.

Con trai chiếm sóng truyền thông của tỷ phú Elon Musk Thủ tướng Trung Quốc có cuộc gặp với phái đoàn doanh nghiệp Mỹ tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc. Đáng chú ý, con trai nhỏ của tỷ phú Elon Musk cũng có mặt.

Tỷ phú người Mỹ Elon Musk nổi danh trong lĩnh vực kinh doanh và kỹ thuật. Ông sáng lập kiêm điều hành hãng tàu vũ trụ SpaceX, giữ vị trí CEO kiêm kiến trúc sư sản phẩm hãng xe điện Tesla. Ông đồng thời nắm quyền sở hữu mạng xã hội X.