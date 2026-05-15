Chiếc túi hổ của con trai Elon Musk 'cháy hàng' tại Trung Quốc

Xuất hiện cùng bố tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, con trai 6 tuổi của Elon Musk gây chú ý với chiếc túi hình đầu hổ thủ công khiến sản phẩm nhanh chóng "cháy hàng".

Tỷ phú Elon Musk đưa con trai X Æ A-Xii tới Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 14/5. Ảnh: New York Times.

Ngày 14/5, tỷ phú Elon Musk đưa con trai 6 tuổi X Æ A-Xii tới Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sự kiện có sự tham dự của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ như CEO Apple Tim Cook và CEO Nvidia Jensen Huang.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, tâm điểm chú ý đổ dồn về bộ trang phục của con trai Elon Musk, theo China Insider. Trong các bức ảnh lan truyền, cậu bé mặc áo gilê màu xanh da trời thêu họa tiết hoa cỏ và chim chóc với nút cài đặc trưng kiểu trang phục truyền thống Trung Quốc. X Æ A-Xii cầm một chiếc túi hình đầu hổ, nắm tay bố đi lại trong đại lễ đường.

Nhiều người sau đó truy tìm nguồn gốc chiếc túi và xác định đây là sản phẩm của YASTEE, thương hiệu thủ công có trụ sở tại Quảng Tây với gần 20 năm hoạt động. Thương hiệu này chuyên sản xuất các thiết kế nguyên bản may thủ công, hợp tác nghệ nhân thêu thuộc các dân tộc thiểu số để hoàn thiện sản phẩm bằng tay.

Chiếc túi hổ mà con trai Elon Musk đeo gây sốt mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Mẫu túi gây sốt là túi điện thoại đeo chéo hình đầu hổ theo phong cách "guochao" - xu hướng kết hợp yếu tố truyền thống Trung Quốc với thiết kế hiện đại. Thiết kế lấy cảm hứng từ búp bê đầu hổ truyền thống, kèm nhiều chi tiết thêu mang ý nghĩa may mắn như hình cóc tượng trưng cho tài lộc hay bươm bướm tượng trưng cho phúc lành.

Theo giới thiệu của thương hiệu, mỗi chiếc túi mất khoảng 7 ngày để hoàn thiện. Sau khi hình ảnh của con trai Elon Musk lan truyền trên mạng, lượng đơn đặt hàng tăng mạnh khiến sản phẩm nhanh chóng hết hàng.

Phía thương hiệu cho biết xưởng đang tăng tốc sản xuất để đáp ứng nhu cầu mới từ khách hàng. Trong khi đó, mẫu áo gilê lụa mà cậu bé mặc cũng bắt đầu được cộng đồng mạng tìm kiếm nhiều hơn.

"Từ chiều 14/5, sau khi video gây bão, chúng tôi đã cháy hàng. Mẫu túi này được thiết kế trong một chuyến đi nghiên cứu ở Cam Túc, dựa theo các yếu tố của búp bê đầu hổ - di sản văn hóa phi vật thể. Chúng tôi đã kết hợp nhiều yếu tố văn hóa truyền thống Trung Quốc vào sản phẩm này", đại diện thương hiệu nói với Sina.

Elon Musk nắm tay con trai trong Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh ngày 14/5. Ảnh: Reuters

X Æ A-Xii sinh năm 2020, là con trai của tỷ phú Musk và nghệ sĩ người Canada Grimes. Cậu bé thường xuyên được bố đưa tới các sự kiện quan trọng của chính phủ Mỹ như lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 1/2025. Ông Musk cuối ngày 14/5 giải thích lý do đưa con trai đi cùng trong chuyến thăm Trung Quốc lần này là "để cậu bé học tiếng Trung".

Elon Musk là một trong 17 doanh nhân được ông Donald Trump mời tham gia chuyến thăm Trung Quốc, nơi hai nhà lãnh đạo thảo luận về thương mại, trí tuệ nhân tạo, kiểm soát xuất khẩu.

Trong chuyến đi, vị tỷ phú cũng thể hiện thái độ cởi mở khi liên tục ghi hình các kiến trúc lịch sử và giao lưu cùng các doanh nhân bản địa. Hình ảnh ông chụp ảnh lưu niệm cùng CEO Xiaomi Lôi Quân, đối thủ trong ngành xe điện cũng gây chú ý.

