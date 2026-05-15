Người nhập cư tại Hàn Quốc trở thành 'đại sứ du lịch'

Ngày càng nhiều người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc thường xuyên đi du lịch nội địa và giới thiệu điểm đến cho bạn bè, người thân ở quê nhà.

Đám đông du khách đi bộ ở làng Hanok Bukchon ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 25/10/2024.

Theo khảo sát mới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc công bố ngày 13/5, người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc đang trở thành "lực lượng mới" có ảnh hưởng lớn tới ngành du lịch nước này, Korea Times đưa tin.

Khảo sát được thực hiện với 1.000 người nước ngoài đang sinh sống tại Hàn Quốc. Trung bình mỗi người thực hiện 3,7 chuyến du lịch trong ngày và hai chuyến lưu trú qua đêm trong giai đoạn từ tháng 11/2024 đến tháng 10/2025. Ngoài ra, gần 7/10 người đã thực hiện các chuyến du lịch trong ngày tại Hàn Quốc trong vòng một năm qua, trong khi gần 6/10 người có các chuyến đi qua đêm.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc tăng lên 2,58 triệu người, tương đương khoảng 5% dân số cả nước. Giới chức du lịch hiện xem cộng đồng người nước ngoài, du học sinh và lao động nhập cư là thị trường du lịch tiềm năng thay vì chỉ là nhóm cư trú dài hạn.

Thiên nhiên và ẩm thực là hai yếu tố thu hút du khách lớn nhất. Khoảng 85,7% người tham gia cho biết thích các hoạt động tham quan cảnh quan, phong cảnh, trong khi 64,2% xem du lịch ẩm thực là trải nghiệm hấp dẫn. Kết quả khảo sát cũng cho thấy 93,8% người được hỏi ưu tiên hình thức du lịch tự túc thay vì đi theo tour, phản ánh xu hướng thích tự lên kế hoạch và trải nghiệm độc lập.

Du khách tạo dáng trước cầu thang được trang trí bằng tên của nhóm BTS tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Sejong ở quảng trường Gwanghwamun, Seoul, Hàn Quốc, ngày 17/3.

Mức chi tiêu trung bình cho mỗi chuyến đi đạt 266.000 won ( 181 USD ) mỗi người, cho thấy cộng đồng người nước ngoài đang đóng góp đáng kể vào tiêu dùng nội địa, theo giới chức Hàn Quốc.

Xu hướng du lịch cũng khác nhau tùy theo loại thị thực cư trú. Nhóm lao động chuyên môn có tỷ lệ du lịch lưu trú qua đêm cao nhất với 74%, trong khi du học sinh dẫn đầu về tỷ lệ du lịch trong ngày với 79,1%. Khoảng 66,3% người tham gia khảo sát cho biết có ý định mời bạn bè hoặc người thân từ quê nhà tới thăm Hàn Quốc.

Ông Kim Sung-eun, trưởng nhóm dữ liệu AI du lịch thuộc Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, nhận định người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc không chỉ là nhóm khách du lịch nội địa quan trọng mà còn là những "đại sứ" quảng bá hình ảnh đất nước ra toàn cầu.

Trong tháng 3, Việt Nam thuộc nhóm thị trường gửi khách lớn nhất đến Hàn Quốc với 75.000 lượt khách, tăng 59,3% so với cùng kỳ 2019 và đạt mức phục hồi tương đương 159,3% so với trước dịch.

"Điều này khẳng định vị thế của Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm hàng đầu của du lịch Hàn Quốc tại Đông Nam Á", bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam nói với Tri Thức - Znews.

TOP THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH LỚN NHẤT ĐẾN HÀN QUỐC TRONG THÁNG 3/2026 Nguồn: Tổng cục Du lịch Hàn Quốc Nhãn Trung Quốc đại lục Nhật Bản Đài Loan (Trung Quốc) Mỹ Việt Nam Lượt khách Nghìn lượt 501 482 192 152 75

Theo bà Park, du khách Việt Nam đến Hàn Quốc đang có những bước chuyển mình rất khác biệt so với giai đoạn trước dịch, chuyển dịch từ "đi tham quan ngắm cảnh" sang "đi để trải nghiệm chiều sâu".

Điểm thay đổi rõ nét nhất chính là sự lên ngôi của du lịch tự túc và các nhóm nhỏ. Thay vì đi qua nhiều điểm dừng trong thời gian ngắn, khách Việt dành nhiều thời gian hơn tại một thành phố như Seoul hay Busan. Họ thực sự trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, từ ngồi cà phê tại các khu phố nghệ thuật, tham gia các lớp học làm đẹp (K-beauty), đến tham gia các hoạt động trải nghiệm truyền thống.

Ngoài ra, điểm đến tại Hàn Quốc được khách Việt lựa chọn hiện đa dạng hơn. Không chỉ dừng lại ở thủ đô Seoul, du khách đến thành phố cảng Busan để tận hưởng nhịp sống hiện đại bên bờ biển, ghé thăm Gyeongju - nơi được mệnh danh là "bảo tàng không bức tường" để khám phá những di sản lịch sử nghìn năm của triều đại Silla.

Cuối cùng, mục đích du lịch trở nên chuyên sâu hơn với sự gia tăng ở các phân khúc như du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, giáo dục. Đáng chú ý, xu hướng mới nổi là du lịch "concept" - đi để xem concert của các thần tượng K-pop hoặc tham gia các lễ hội văn hóa đặc thù.

Khách Việt khám phá Hàn Quốc vào mùa hè 2024. Ảnh: Hà Hiển.