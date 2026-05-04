Cuộc thi ngủ tại quốc gia thiếu ngủ nhất thế giới

Hàng trăm người trẻ tại Seoul tham gia cuộc thi ngủ trưa bên sông Hàn, một sự kiện độc đáo do chính quyền thành phố tổ chức, qua đó phản ánh thực trạng thiếu ngủ phổ biến trong xã hội Hàn Quốc.

Các thí sinh tham gia cuộc thi ngủ tại công viên sông Hàn ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 2/5.

Dưới ánh nắng xuân dịu nhẹ, hàng trăm người trẻ tại Seoul (Hàn Quốc) đã tụ tập tại một công viên ven sông Hàn để tham gia một hoạt động tưởng chừng đơn giản nhưng lại xa xỉ với nhiều người. Đó là thi ngủ.

Sự kiện do chính quyền thành phố Seoul tổ chức, mang tên "cuộc thi ngủ trưa" (power nap contest), diễn ra từ 15h ngày 2/5 với những quy định khá đặc biệt dành cho người tham gia: mặc trang phục như hoàng tử hoặc công chúa ngủ trong rừng, trong trạng thái mệt mỏi và đã ăn no.

Trong một đô thị nổi tiếng với nhịp sống 24h/7, trung tâm thương mại mở cửa suốt ngày đêm, áp lực cạnh tranh cao và thói quen tiêu thụ cà phê dày đặc, tình trạng kiệt sức hiện rõ trên thảm cỏ nơi diễn ra cuộc thi.

Park Jun-seok, 20 tuổi, xuất hiện trong bộ trang phục vua triều Joseon màu đỏ thẫm. Nam sinh cho biết mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng do phải cân bằng giữa việc học và làm thêm. "Tôi đến đây để thể hiện khả năng ngủ của mình và cho mọi người thấy một vị vua ngủ như thế nào", Park nói.

Gần đó, Yoo Mi-yeon, 24 tuổi, giáo viên tiếng Anh đến từ Ilsan, gây chú ý với bộ đồ liền thân hình gấu koala. Cô cho biết bản thân mắc chứng mất ngủ kéo dài, khó đi vào giấc ngủ và dễ tỉnh giấc. "Koala nổi tiếng ngủ rất sâu, nên tôi hy vọng có thể 'mượn' chút may mắn từ chúng", cô chia sẻ.

Một thí sinh tham gia cuộc thi ngủ ngon tại công viên bên sông Hàn ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 2/5.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp cuộc thi được tổ chức phản ánh một vấn đề kéo dài tại Hàn Quốc. Theo các số liệu, quốc gia này nằm trong nhóm làm việc nhiều giờ và thiếu ngủ nhất trong các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, với thời lượng ngủ trung bình thuộc nhóm thấp nhất.

Khi đồng hồ điểm 15h, người tham gia đồng loạt đeo mặt nạ ngủ và nằm xuống. Ban tổ chức tiến hành đo nhịp tim để đánh giá mức độ ổn định - một chỉ số phản ánh giấc ngủ sâu và chất lượng.

Người chiến thắng là một cụ ông ngoài 80 tuổi, trong khi Hwang Du-seong, 37 tuổi, nhân viên văn phòng, giành vị trí Á quân. Anh cho biết bản thân thường xuyên làm ca đêm, làm việc ban ngày và phải di chuyển nhiều.

"Tôi kiệt sức hoàn toàn. Khi thấy cuộc thi, tôi quyết định tham gia để ngủ một giấc thật sâu giữa làn gió sông. Việc giành giải nhì khiến tôi rất vui", Hwang nói.

Ngoài ra, Hàn Quốc còn tổ chức cuộc thi ngồi đờ đẫn. Nữ diễn viên Uhm Hyun Kyung là một trong số những người nổi tiếng tham dự cuộc thi năm 2022. Ảnh: Korea Herald.

Trước đó, năm 2024, 120 người chủ yếu là nhân viên văn phòng, sinh viên, những người ít có thời gian nghỉ ngơi, cũng đã thi ngủ tại công viên bên sông Hàn.

Để tăng thêm phần thử thách cho cuộc thi, ban tổ chức đã dùng lông vũ cù vào sống mũi, má và tay của thí sinh. Hầu hết người chơi đều gãi nhẹ và ngủ tiếp. Tuy nhiên, một số người khác bị loại vì không nhịn được cười.

Người chiến thắng cuộc thi "ngủ ngon" là thí sinh có số báo danh 56 - Yang Seo Hee, sinh viên đại học 20 tuổi. Đến với cuộc thi, cô mặc trang phục thể thoải mái và ôm theo một chú gấu bông.