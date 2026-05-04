Mùa nghỉ lễ 'thắng đậm' của Măng Đen, Phú Quý

Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, du lịch xã Măng Đen (Quảng Ngãi) bùng nổ với 65.000 lượt khách. Lượng khách đến Lâm Đồng, Đắk Lắk cũng tăng vượt trội so với cùng kỳ năm trước.

Du khách chụp ảnh tại "cây cô đơn" - điểm check-in nổi tiếng tại đảo Phú Quý. Ảnh: Quỳnh Danh.

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, những tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên (sau sáp nhập) vẫn là điểm đến nổi bật, ghi nhận lượng khách, công suất lưu trú khởi sắc so với cùng kỳ năm trước. Năm nay, hai kỳ nghỉ chỉ cách nhau 2 ngày, nhiều du khách chọn dùng phép năm để nghỉ liền mạch khiến thời gian lưu trú kéo dài, chi tiêu tăng mạnh.

Lâm Đồng giữ sút hút

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 7 ngày, cộng thêm nắng nóng trên diện rộng giúp địa phương trở thành lựa chọn của đông đảo du khách khi có thời tiết mát mẻ, cảnh quan đa dạng và nhiều chương trình kích cầu. Lượng khách tập trung chủ yếu ở trung tâm TP Đà Lạt (cũ) và khu vực Mũi Né - Phan Thiết, đặc khu Phú Quý.

Trong ngày 25-27/4 và 30/4-3/5, lượng khách đến tỉnh đạt một triệu lượt, trong đó có 35.000 lượt khách quốc tế, doanh thu đạt 2.188 tỷ đồng . Công suất phòng đạt 70-80%, phân khúc khách sạn 3-5 sao đạt 85-96%. Riêng lượng khách dịp 30/4-1/5 ghi nhận mức tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Du khách hóng mát tại quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt). Ảnh: Quỳnh Danh.

Lượng khách đến các điểm du lịch nổi tiếng tại TP Đà Lạt (cũ) đông đúc, nhưng không xảy ra tình trạng quá tải. Các phường trung tâm như Xuân Hương - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt cũng không ùn ứ phương tiện kéo dài.

Riêng đặc khu Phú Quý đón hơn 19.000 lượt khách, do nơi đây đang vào mùa đẹp nhất trong năm. Đỉnh điểm, ngày 25-26/4, đặc khu đón khoảng 6.100 lượt khách. Khoảng 69 khách sạn, nhà nghỉ với 850 phòng và hơn 100 homestay đều kín phòng trong 2 kỳ nghỉ.

Ngày 30/4, UBND đặc khu Phú Quý cũng khai trương khu ẩm thực đêm, góp phần tăng trải nghiệm cho du khách.

Quảng Ngãi khởi sắc khách quốc tế

Tại Quảng Ngãi, lượng khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước với 720.000 lượt, tăng 62%. Khách quốc tế đạt khoảng 8.000 lượt, tăng 65%, mức cao nhất từ trước đến nay vào các dịp lễ. Doanh thu đạt 532 tỷ đồng .

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Vũ Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen, cho biết lượng khách ngày 25-27/4 và 30/4-3/5 đạt 65.000 lượt, tương đương với cùng kỳ năm trước, xét theo số ngày nghỉ. Tỷ lệ lấp phòng vẫn giữ mức cao, đạt khoảng 95-100%.

Lễ hội đường phố Măng Đen sáng ngày 25/4. Ảnh: Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen.

Nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh và ôn lại lịch sử dân tộc dịp lễ lớn, xã Măng Đen tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch chủ đề "Măng Đen - Bản giao hưởng của đại ngàn" (ngày 25/4-3/5) tại quảng trường Măng Đen, khu phố đêm, hồ Đăk Ke, thác Pa Sỹ... Địa phương đánh giá chuỗi hoạt động đáp ứng được nhu cầu tham quan, trải nghiệm, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch địa phương.

Tiêu biểu và hút khách là lễ hội đường phố (ngày 30/4-2/5) với biểu diễn cồng chiêng và hóa trang, ngày hội ẩm thực tại chợ phiên Măng Đen, diễu hành mô tô trên các tuyến đường chính và chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa đêm ngày 30/4 với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ hàng đầu.

Trong khi đó, lượng khách đến đặc khu Lý Sơn cũng đạt khoảng 17.000 lượt. Riêng phường Sa Huỳnh bất ngờ đón 40.000 lượt khách, nhờ hiệu ứng mạnh mẽ từ chương trình "Gia Đình Haha".

Đắk Lắk bội thu

Sau khi sáp nhập với Phú Yên, Đắk Lắk ghi nhận 123.500 lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 25-27/4), khách lưu trú đạt 60.000 lượt. Tổng doanh thu hơn 180 tỷ đồng . So với cùng kỳ năm 2025, các chỉ tiêu đều tăng trên 25%.

Lượng khách đông kín tại quảng trường tháp Nghinh Phong chờ xem khinh khí cầu tối ngày 30/4. Ảnh: Huỳnh Lê Viễn Duy.

Dịp 30/4-1/5 nghỉ 4 ngày đón khoảng 350.000 lượt khách, tăng khoảng 18,64% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4.300 lượt, tăng khoảng 36,5%. Tổng doanh thu khoảng 347 tỷ đồng .

Điểm sáng là chuỗi chương trình kích cầu du lịch dịp lễ như trình diễn chế biến cá ngừ và không gian ẩm thực các món ngon miền biển tại quảng trường Phú Yên (ngày 30/4-3/5), hoạt động bay khinh khí cầu tại quảng trường tháp Nghinh Phong (ngày 28/4-1/5), giải chạy việt dã "Chinh phục núi Đá Bia Sky Run" 2026 tại xã Hòa Xuân (ngày 3/5).

Các khách sạn, homestay tại phường Tuy Hòa, trung tâm của Phú Yên (cũ), đạt công suất 100% trong 7 ngày nghỉ lễ.