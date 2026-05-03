Kỳ nghỉ lễ 30/4 'thắng lớn'

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 chứng kiến sự bùng nổ ấn tượng về lượng khách và hiệu ứng truyền thống của Huế . Trong 5 ngày (29/4-3/5), địa phương đón 610.000 lượt khách, tăng 73.7% so với cùng kỳ năm trước. Công suất bình quân phòng các cơ sở lưu trú ước đạt 99%. Trong ngày cao điểm 30/4 và 1/5, Huế liên tiếp đạt kỷ lục về doanh thu trong ngày khi dòng người đổ xô tham quan các di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế. Một trong những điểm nhấn nút khách là chương trình "Hoàng cung huyền ảo" mở cửa miễn phí Đại nội Huế về đêm, thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Lê Đình Hoàng.

Tại Vũng Tàu (TP.HCM) , các bãi biển ghi nhận lượng khách tăng cao trong dịp nghỉ lễ. Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu, từ ngày 28/4-2/5, lượng khách tắm biển ước đạt khoảng 197.500 lượt. Riêng ngày 30/4 đón khoảng 70.000 lượt khách, ngày 1/5 tăng lên 73.000 lượt và ngày 2/5 vẫn duy trì ở mức cao với khoảng 46.000 lượt. Lượng khách đông cho thấy sức hút lớn của đô thị biển trong kỳ nghỉ lễ kéo dài. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại Quảng Ninh , du lịch biển tiếp tục sôi động trong dịp nghỉ lễ. Trong 3 ngày (30/4-2/5), toàn tỉnh đón khoảng 810.000 lượt du khách. Riêng vịnh Hạ Long thu hút 56.500 lượt khách, tiếp tục duy trì sức hút với khách quốc tế. Không chỉ Hạ Long, Bãi Cháy, các điểm đến như Cô Tô, Vân Đồn cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Ảnh: Đinh Hà.

Cát Bà (đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) cũng ghi nhận lượng khách "đông chưa từng thấy" . Hòn đảo đón khoảng 70.350 lượt khách, tiếp tục khẳng định sức hút của một điểm đến nghỉ dưỡng biển đảo trong mùa cao điểm. Ảnh: UBND đặc khu Cát Hải.

Tại Ninh Bình , ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch, cho biết địa phương đón gần 2,8 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa đạt 2.502.560 lượt, khách quốc tế 274.563 lượt. Xuyên suốt 9 ngày của hai kỳ nghỉ lễ, nhiều khu, điểm du lịch ghi nhận lượng khách lớn nhờ sản phẩm mới, nổi bật như Tràng An (108.500 lượt), khu văn hóa tâm linh Bái Đính - Thung Ui (54.103 lượt), khu sinh thái Thung Nham (49.954 lượt), khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (42.347 lượt). Ảnh: Đinh Hà.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết dịp này địa phương đón khoảng 1,04 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt khoảng 2.620 tỷ đồng . Nhiều khu, điểm du lịch thu hút đông du khách như Sầm Sơn (1,2 triệu lượt), Hải Tiến (85.000 lượt), Pù Luông (53.000 lượt). Công suất sử dụng phòng nghỉ đạt gần 71,2%. Ảnh: Quỳnh Trang.

Trong 9 ngày từ 25/4-3/5 (gồm Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4-1/5), TP.HCM ước đón khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch đạt khoảng 8.700 tỷ đồng . Ngoài các di tích, bảo tàng và điểm đến văn hóa trên địa bàn, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng thu hút đông du khách nhờ sự kiện "đám cưới" của hươu cao cổ. Hàng dài du khách cùng diễu hành theo xe cưới, tặng quà và chụp ảnh trong ngày cưới của cặp hươu cao cổ tên Phi Phi và Thảo Em sáng 30/4. Ảnh: Hoài Bảo.

Tại Hà Nội , du lịch ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong hai kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5. Thủ đô ước đón khoảng 1,35 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 248.000 lượt, khách nội địa đạt trên 1,1 triệu lượt. Lượng khách tăng cao tại nhiều điểm tham quan, như Vườn thú Hà Nội (124.000 lượt khách), Văn Miếu - Quốc Tử Giám (36.302 lượt), Nhà tù Hỏa Lò (35.900 lượt) và Hoàng thành Thăng Long (23.314 lượt). Ảnh: Châu Sa.

Ngoài ra, tại Hà Giang, lượng khách tăng trong dịp nghỉ lễ nhưng không xảy ra tình trạng quá tải như Tết Nguyên đán. Các địa phương như Quản Bạ, Cán Tỷ, Lũng Cú, Mèo Vạc ghi nhận lượng khách tăng gấp 6-7 lần so với ngày thường. Riêng xã Lũng Cú, nơi có làng du lịch tốt nhất thế giới Lô Lô Chải, đón gần 13.000 lượt khách trong các ngày cao điểm.

Các tuyến đường ở phố cổ Hội An (Đà Nẵng) cũng kín người tham quan từ sáng đến tối, nhiều quán ăn, dịch vụ quá tải thực khách.