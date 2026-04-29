Nườm nượp khách ngoại trên vịnh Hạ Long

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương , cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) đón nhiều tàu, du thuyền trong và ngoài nước đưa khách tham quan vịnh Hạ Long . Theo Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, từ ngày 25/4-27/4, vịnh đón 42.472 lượt khách, trong đó khách nội địa đạt 18.904 lượt, khách quốc tế đạt 23.538 lượt.

Riêng ngày 26/4, khách đến vịnh Hạ Long đạt hơn 17.000 lượt, cao nhất trong kỳ nghỉ. Lượng khách tăng mạnh góp phần tạo không khí sôi động tại các tuyến, điểm tham quan trọng điểm trên vịnh.

Du khách Luca cùng ông nội Sandro (quốc tịch Italy) đã có 12 ngày du lịch xuyên Việt. Hành trình của họ bắt đầu từ TP.HCM, qua Cần Thơ, Huế, Hội An, Lai Châu , Hà Nội trước khi đến vịnh Hạ Long. "Chỉ mới đứng trên du thuyền khoảng 15 phút, tôi đã choáng ngợp trước khung cảnh di sản thế giới. Tôi yêu thiên nhiên nên chuyến đi này thực sự phù hợp. Những ngày tới, tôi dự định khám phá thêm các hang động, leo núi hoặc chèo kayak", Luca nói với Tri Thức - Znews.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, lượng khách quốc tế chiếm ưu thế tại vịnh Hạ Long. Nhiều du khách lựa chọn tham quan đảo Ti Tốp trong hải trình 7 tiếng đi sâu khám phá vịnh Hạ Long với các điểm đến biểu tượng khác như hang Sửng Sốt, hang Luồn cùng các hoạt động chèo kayak, tắm biển và đi thuyền nan.

Du khách quốc tế tắm biển tại đảo Ti Tốp. Bên cạnh thị trường Ấn Độ, vịnh Hạ Long còn thu hút du khách từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, châu Âu và châu Mỹ. Ông Nguyễn Quốc Duy, Giám đốc kinh doanh hãng du thuyền và khách sạn cao cấp Paradise Vietnam, cho biết hải trình 7 tiếng hiện là sản phẩm được ưa chuộng. Từ nay đến hết ngày 1/5, các chuyến đi trong ngày gần như kín chỗ. Riêng hải trình 4 tiếng buổi tối cũng "cháy" vé trong các ngày 30/4 và 1/5 nhờ trải nghiệm ngắm pháo hoa.

Dù lượng khách tăng nhanh trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, BQL cho biết công tác đón tiếp, điều tiết và phục vụ tại vịnh Hạ Long diễn ra ổn định. Đơn vị đã xây dựng phương án từ sớm, tăng cường kiểm soát an toàn và đảm bảo vệ sinh môi trường, hoạt động tham quan diễn ra thông suốt, không ghi nhận tình trạng quá tải cục bộ.

Theo ông Duy, trong các ngày cao điểm 30/4, 1/5 và 3/5, nhiều tàu ghi nhận tình trạng kín phòng trên cả vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ. Đặc biệt, ngày 1/5, toàn bộ phòng trên các tàu đều được lấp đầy.

Đoàn khách quốc tế tham quan Hang Luồn, điểm dừng thuộc tuyến tham quan số 2 của vịnh Hạ Long. Hang nằm trên đảo Bồ Hòn, cách đất liền khoảng 14 km. Đây là hang nước xuyên thủy, du khách không thể đi bộ mà phải chèo kayak hoặc đi đò nan để vào. Fiona, 26 tuổi, cho biết cô ấn tượng khi trải nghiệm chèo kayak trên vịnh. Du khách Đức nhận xét nơi đây xứng đáng với danh xưng "thánh địa du lịch châu Á" do tạp chí Travel + Leisure bình chọn.

Hang Luồn được mệnh danh là thiên đường chèo kayak trên vịnh Hạ Long. Không gian kín, ít sóng, mặt nước phẳng và cảnh quan đá vôi bao quanh giúp trải nghiệm chèo thuyền nhẹ nhàng, thuận lợi cho nhiều nhóm khách. Du khách có thể trải nghiệm đò nan - loại thuyền nhỏ do người dân địa phương vận hành. Hình thức này phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, vừa đảm bảo an toàn, vừa kết hợp tham quan và nghe giới thiệu về khu vực.

