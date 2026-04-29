Lý giải trào lưu chụp ảnh 'thần tiên tỷ tỷ' trên đỉnh núi Trung Quốc

Những bộ ảnh cổ trang với ê-kip chuyên nghiệp, ghi lại khoảnh khắc "thần tiên tỷ tỷ" giữa núi non thu hút dân mạng. Thực tế, đây là điểm check-in nổi tiếng ở Trung Quốc, liên tục hút khách đến chụp ảnh.

Hình ảnh hậu trường của bộ ảnh "Thiên lý giang sơn" do một studio ghi lại. Ảnh: @balala4400.

Cuối tháng 4, nhiều đoạn video hậu trường ghi lại cảnh chụp ảnh cổ trang trên đỉnh núi tại Trung Quốc gây "sốt" trên các nền tảng mạng xã hội Việt Nam. Trong khung hình, các cô gái diện trang phục truyền thống Trung Hoa đứng trên mỏm đá, phía sau là núi non trùng điệp. Tà váy và dải lụa bay trong gió, tạo nên khung cảnh như một bức tranh.

Trên thực tế, trào lưu chụp ảnh này diễn ra tại huyện Dương Sóc (thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây) từ cuối năm 2025 và rộ lên mạnh mẽ vào đầu năm 2026.

Theo thông tin từ Jimu News hồi tháng 2, đúng dịp Tết Nguyên Đán, khu vực này trở thành điểm check-in "hot", thu hút đông đảo du khách tìm đến chụp ảnh. Không chỉ đơn thuần tham quan, nhiều người mang theo máy ảnh, điện thoại, mặc trang phục cổ trang để ghi lại những khung hình mang màu sắc như bước vào trong tranh.

Từ những video lan truyền trên mạng xã hội, trào lưu chụp ảnh "thần tiên tỷ tỷ" này nhanh chóng bùng lên. Ở góc quay hoàn chỉnh, hình ảnh hiện ra đẹp như tranh vẽ. Còn trong các video hậu trường là sự xuất hiện của cả một ê-kip phía sau, từ nhiếp ảnh gia, người hỗ trợ đến các đạo cụ tạo hiệu ứng.

Hậu trường chụp ảnh "Thiên lý giang sơn" với ekip hỗ trợ từ nhiếp ảnh gia tới ánh sáng, người tạo hiệu ứng gió... Ảnh: @balala4400.

Truyền thông Trung Quốc gọi đây là trào lưu chụp ảnh "Thiên lý giang sơn", phỏng theo bức tranh nổi tiếng cùng tên.

Khác với chụp studio, xu hướng này tận dụng triệt để khung cảnh thiên nhiên: chọn mỏm đá cao, hướng ra dãy núi phía xa, canh đúng thời điểm hoàng hôn hoặc có nắng đẹp. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của một ekip chuyên nghiệp từ nhiếp ảnh gia tới bộ phận ánh sáng, tạo hiệu ứng gió hay cánh hoa bay... càng khiến trào lưu này thêm lan truyền mạnh mẽ.

Các bộ ảnh được đầu tư chỉn chu về trang phục, đạo cụ... Ảnh: @peishan_serina.

Khi các video lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, lượng người tìm đến trải nghiệm ngày một đông. Nhiều du khách tự mang theo ê-kip riêng để ghi lại bộ ảnh. Đồng thời, tại khu vực này cũng xuất hiện hàng loạt dịch vụ chụp ảnh theo trào lưu, cung cấp từ trang phục, trang điểm đến nhiếp ảnh. Mức giá được quảng cáo khá đa dạng như 599, 799 hay 899 nhân dân tệ (tương đương 2,3-3,5 triệu đồng) cho một bộ ảnh hoàn chỉnh.

Không chỉ du khách, nhiều KOL và nhà sáng tạo nội dung tại Trung Quốc cũng tham gia, góp phần đẩy mạnh độ phủ của xu hướng này. Các video hậu trường, so sánh giữa ảnh thành phẩm và thực tế càng khiến người xem tò mò và muốn tự mình trải nghiệm.

Ghi nhận của truyền thông địa phương hồi tháng 2 cho thấy lượng khách đổ về Dương Sóc tăng nhanh. Nhiều thời điểm ghi nhận tình trạng đông đúc, thậm chí ùn tắc cục bộ. Du khách phải gửi xe giữa sườn núi rồi đi bộ lên điểm ngắm cảnh.

Du khách đổ xô đến Dương Sóc tham quan và chụp ảnh check-in hồi tháng 2. Ảnh: Jimu News.

Buổi sáng, sương mù phủ nhẹ tạo cảm giác huyền ảo. Đến chiều, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cảnh vật, làm nổi bật những dãy núi trùng điệp và làng quê phía dưới. Trong không gian đó, không khó để bắt gặp hình ảnh từng nhóm người đứng tạo dáng, cầm máy ảnh hoặc điện thoại, cố gắng ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất.