Phòng khách sạn 'view hổ' tại sở thú Trung Quốc

  • Thứ bảy, 18/4/2026 18:00 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Mô hình lưu trú cho phép du khách quan sát hổ ở khoảng cách gần tại một sở thú ở Hà Nam (Trung Quốc) thu hút sự chú ý, song cũng dấy lên lo ngại về an toàn và phúc lợi động vật.

Sở thú ra mắt các phòng nghỉ cho phép du khách quan sát hổ ở cự ly gần chỉ qua một ô cửa sổ. Ảnh: Beijing News.

Sở thú Hesheng Forest tại thành phố Qinyang, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đưa vào vận hành 30 phòng nghỉ cho phép du khách quan sát hổ ở cự ly gần, theo Beijing News. Đây là nơi sinh sống của các loài hổ như Siberia, Bengal vàng và hổ trắng.

Các nền tảng đặt phòng trực tuyến cho thấy đây là phòng tiêu chuẩn hai giường, diện tích 25-35 m2, giá khoảng 168 nhân dân tệ (24,65 USD), bao gồm hai vé vào cửa. Mỗi phòng cho phép du khách quan sát từ 2-3 cá thể hổ qua lớp kính trong suốt.

Mô hình lưu trú này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một số người tò mò và bày tỏ mong muốn trải nghiệm, trong khi nhiều ý kiến thắc mắc về chất lượng dịch vụ với mức giá thấp.

Bên cạnh đó, không ít người lo ngại về yếu tố an toàn. Phía sở thú cho biết khu quan sát và khu nuôi nhốt được ngăn cách bằng 3 lớp kính chuyên dụng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.

Theo cơ quan quản lý văn hóa, phát thanh - truyền hình và du lịch địa phương, các phòng nghỉ "view hổ" đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và được kiểm định. Báo cáo cũng cho biết sở thú này là cơ sở tư nhân, thành lập năm 2021, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giải trí.

Trung Quoc, ho anh 1

Du khách tận mắt chứng kiến hổ săn mồi tại Công viên hổ Siberia ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Ngoài vấn đề an toàn, một số người lo ngại việc vận hành mô hình này có thể ảnh hưởng đến đời sống của các cá thể hổ.

Ông Zhang Minghai, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu họ Mèo thuộc Cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ Quốc gia Trung Quốc, kiêm giáo sư tại Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc, cho rằng mức độ tác động phụ thuộc vào 2 yếu tố chính: không gian hoạt động của động vật có bị hạn chế hay không và vật liệu ngăn cách có gây hại hay không.

"Nếu hai yếu tố này được đảm bảo và các hạng mục liên quan đạt tiêu chuẩn, mô hình 'phòng ngắm hổ' về cơ bản sẽ không gây thêm tác động tiêu cực", ông nói.

Theo chuyên gia, việc bảo tồn và khai thác động vật hoang dã cần song hành, trong đó bảo tồn là điều kiện tiên quyết. Nguồn thu từ các mô hình như vậy, nếu được sử dụng để cải thiện phúc lợi động vật, có thể tạo ra vòng tuần hoàn tích cực.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

Hổ chết hàng loạt phơi bày mặt trái của du lịch Thái Lan

Cái chết của 72 con hổ tại một cơ sở du lịch ở Thái Lan làm dấy lên lo ngại về phúc lợi động vật, đặt ngành du lịch vốn là trụ cột kinh tế của nước này trước áp lực quốc tế.

14:38 30/3/2026

Sở thú Trung Quốc livestream hổ đã chết để kiếm tiền

Một vườn thú tại Trung Quốc bị cáo buộc dùng video cũ của hổ con đã chết để kêu gọi quyên góp, gây tranh cãi và bị nhà chức trách tạm đình chỉ hoạt động.

14:50 27/2/2026

Được 'vỗ béo' quá đà dịp Tết, gần 200 con hổ Trung Quốc phải ăn kiêng

Gần 200 cá thể hổ Siberia tại Công viên hổ Siberia ở tỉnh Hắc Long Giang (Đông Bắc Trung Quốc) đang được áp dụng chế độ "nhịn ăn" luân phiên sau đợt cho ăn ồ ạt dịp Tết Nguyên đán.

07:23 25/2/2026

Đan Châu

Trung Quốc hổ Trung Quốc vườn thú Hà Nam ngắm hổ quan sát hổ view hổ hổ Siberia Bengal hổ trắng sở thú sở thú Hà Nam Hesheng Forest sở thú Hesheng Forest

