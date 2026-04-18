Sau một năm khôi phục đoàn tàu du lịch Việt Nam - Trung Quốc

Sau một năm khôi phục, tuyến tàu liên vận Hà Nội - Nam Ninh phục vụ hơn 25.000 lượt khách, góp phần thúc đẩy du lịch và thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Nhân viên đường sắt Trung Quốc kiểm tra đường ray trước khi đón khách trở lại, tháng 5/2025. Ảnh: Xinhua.

Kết thúc các hoạt động tại Nam Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên tàu liên vận quốc tế về Hà Nội. Đoàn khởi hành từ ga Nam Ninh Đông, đến ga Đồng Đăng (xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) chiều 17/4.

Hành trình này diễn ra trong bối cảnh một năm khôi phục tuyến tàu khách liên vận quốc tế Hà Nội - Nam Ninh kể từ tháng 5/2025, sau 5 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19.

Trên Xinhua, ông Nguyễn Chính Nam, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), cho biết kể từ khi vận hành trở lại, tuyến tàu đã phục vụ hơn 25.000 lượt khách, riêng 3 tháng đầu năm đạt hơn 4.800 lượt.

Sự phục hồi này phản ánh xu hướng tăng trưởng của du lịch và giao thương giữa hai nước. Theo ông Nam, tuyến đường sắt không chỉ là phương tiện vận tải mà còn là "sợi chỉ" kết nối tình hữu nghị và hợp tác song phương.

Đoàn tàu liên vận quốc tế Việt Nam - Trung Quốc mang số hiệu T8701. Ảnh: Đường sắt Việt Nam.

Một năm khôi phục

Chuyến tàu liên vận quốc tế khởi hành từ ga Gia Lâm (Hà Nội), đưa hành khách đến ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) để làm thủ tục xuất cảnh. Sau đó, đoàn tàu tiếp tục hành trình từ Bằng Tường (Quảng Tây) đến Nam Ninh và ngược lại.

Tàu MR1 khởi hành từ ga Gia Lâm lúc 21h20 vào thứ Ba và thứ Sáu, đến Nam Ninh lúc 10h06 sáng hôm sau. Ở chiều ngược lại, tàu MR2 rời Nam Ninh lúc 18h05 vào thứ Năm và Chủ nhật, về ga Gia Lâm lúc 5h30 sáng hôm sau.

Để hành trình thuận lợi, hành khách cần chuẩn bị hộ chiếu còn hạn tối thiểu 6 tháng, visa du lịch Trung Quốc hoặc giấy thông hành (nếu đi ngắn ngày), cùng thông tin lưu trú. Thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Đồng Đăng - Bằng Tường thường kéo dài khoảng một giờ, tùy lượng khách.

Với thời gian di chuyển khoảng 12 tiếng, đây là chuyến tàu ngủ đêm giúp hành khách nghỉ ngơi thoải mái, tiết kiệm chi phí so với đi máy bay, đồng thời mang đến trải nghiệm du lịch thoải mái và linh hoạt.

Đoàn tàu liên vận Việt Nam - Trung Quốc được khôi phục sau 5 năm gián đoạn do Covid-19. Ảnh: Xinhua.

Hiện nay, vé tàu liên vận quốc tế được bán trực tiếp tại các ga như Hà Nội, Gia Lâm, Bắc Giang, Đồng Đăng hoặc bán online (trực tuyến) trên website của VNR.

Giá vé chặng Hà Nội - Nam Ninh khoảng 1 triệu đồng/lượt; chặng Hà Nội - Bắc Kinh khoảng 9,378 triệu đồng/lượt. Trẻ em dưới 4 tuổi được miễn vé, trẻ từ 4-12 tuổi được giảm 50% (mỗi người lớn được kèm một trẻ em). Nhóm khách từ 6 người trở lên sẽ được giảm 25% giá vé.

Sau khi đến Nam Ninh, hành khách có thể tiếp tục hành trình bằng mạng lưới tàu cao tốc nội địa Trung Quốc tới các thành phố lớn như: Bắc Kinh, Quảng Châu hay Thâm Quyến, hoặc nối chuyến sang nước thứ 3. Ở chiều ngược lại, du khách Trung Quốc tới Việt Nam cũng có thêm lựa chọn bên cạnh đường hàng không và xe khách.

Trên tàu, hành khách sử dụng các toa giường nằm mềm, sạch sẽ, được bố trí gọn gàng. Hệ thống thông báo đa ngôn ngữ hỗ trợ xuyên suốt hành trình, đặc biệt trong khâu hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh.

Lan Qiushuang, trưởng tàu người Trung Quốc làm việc từ năm 2009, cho biết mỗi chuyến đều có nhân viên nói được tiếng Trung, Việt và Anh để hỗ trợ hành khách làm thủ tục và xử lý tình huống phát sinh. Theo bà, những chuyến tàu liên vận cũng là nơi kết nối con người, khi các hành khách từ nhiều quốc gia trò chuyện và chia sẻ trải nghiệm.

Những du khách quốc tế đầu tiên đến Việt Nam tháng 5/2025 trên chuyến tàu liên vận được nối lại sau 5 năm. Ảnh: Đường sắt Việt Nam.

Với những hành khách thường xuyên như Đoàn Thu Hà (Hải Phòng), tàu liên vận là lựa chọn thuận tiện khi về thăm quê chồng tại Nam Ninh, nhất là khi đi cùng trẻ nhỏ.

Cô cho biết hành trình bằng tàu thoải mái hơn so với ôtô nhờ không gian riêng tư của khoang 4 giường. Thủ tục xuất nhập cảnh cũng nhanh và có tổ chức, phù hợp với phụ nữ mang thai, trẻ em và người cao tuổi.

Trong khi đó, doanh nhân Trung Quốc Zong Jianhui đánh giá tàu giường nằm qua đêm là phương án tối ưu khi di chuyển giữa Nam Ninh và Hà Nội. "Tôi rời Nam Ninh buổi tối, ngủ qua biên giới và đến Hà Nội sẵn sàng cho công việc vào hôm sau", ông nói.

Tiềm năng

Trên tờ SCMP, các chuyên gia quốc tế đánh giá việc khôi phục tuyến đường sắt không chỉ góp phần phục hồi du lịch mà còn thúc đẩy thương mại giữa 2 quốc gia có chung đường biên giới hơn 1.200 km.

"Trong 2 năm gần đây, lượng du khách Việt sang Trung Quốc tăng đều, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh. Tuyến tàu này sẽ giúp hành khách Việt dễ dàng kết nối với hệ thống đường sắt cao tốc Trung Quốc để đến các thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải", Steven Zhao, CEO của công ty du lịch trực tuyến China Highlights (trụ sở tại Quế Lâm), nói.

10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH LỚN NHẤT ĐẾN VIỆT NAM TRONG QUÝ I/2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Trung Quốc đại lục Hàn Quốc Nga Campuchia Đài Loan (Trung Quốc) Mỹ Nhật Bản Ấn Độ Australia Malaysia Lượt khách Triệu lượt 1.4 1.33 0.37 0.33 0.32 0.3 0.25 0.24 0.174 0.17

Theo ông Dan Martin, cố vấn kinh doanh quốc tế tại công ty Dezan Shira & Associates, đoàn tàu liên vận không chỉ phục vụ du khách Việt Nam đến Trung Quốc mà còn ngược lại, khi lượng khách Trung Quốc tới Việt Nam đang tăng mạnh.

Trung Quốc hiện là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam. Trong quý I, quốc gia này đạt khoảng 1,4 triệu lượt, cùng với Hàn Quốc (1,3 triệu lượt) dẫn đầu nguồn khách quốc tế, chiếm gần 40% tổng lượng khách đến Việt Nam.

Ngoài du lịch, tuyến đường sắt xuyên biên giới còn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động vận chuyển hàng hóa giữa 2 nước, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu vốn đang tăng trưởng mạnh.

Vé tàu được bán trực tiếp tại các ga Hà Nội, Gia Lâm, Bắc Giang và Đồng Đăng. Ảnh: Đường sắt Việt Nam.

Các chuyên gia nhận định việc khôi phục đoàn tàu liên vận Việt Nam - Trung Quốc là dấu hiệu cho thấy cả 2 nước đều đang tích cực nối lại các tuyến giao thông chiến lược hậu đại dịch, đồng thời tận dụng đà phục hồi kinh tế để thúc đẩy du lịch, thương mại và hợp tác khu vực.

Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết trong thời gian tới, ngành đường sắt sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới biến tuyến tàu thành hành lang giao lưu phục vụ du lịch, giáo dục và kinh doanh. Tuyến này cũng sẽ được gắn kết sâu hơn vào mạng lưới kinh tế - logistics giữa Việt Nam và Trung Quốc.