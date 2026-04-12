Một nhóm khách ngoại đông 'không nhất thì nhì' tại Việt Nam

Liên tục dẫn đầu hoặc bám sát vị trí số một về lượng khách quốc tế, thị trường Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ và góp phần định hình xu hướng du lịch tại Việt Nam.

Du khách Trung Quốc vui chơi tại TP.HCM hồi tháng 10/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Đọc những bài viết về Việt Nam trên Xiaohongshu, Jannice, du khách đến từ Quảng Đông (Trung Quốc), quyết định chọn Việt Nam cho hành trình của mình. Cô bắt đầu tại TP.HCM, lưu lại 3 ngày trước khi tiếp tục tới Phú Quốc.

"Ấn tượng đầu tiên của tôi về thành phố này là tiếng xe máy khắp nơi trên đường phố", cô nói với Tri Thức - Znews.

Trong hành trình, Jannice thử phở và nhiều món ăn gia đình Việt. Cô không nhớ hết tên, nhưng nhận xét hầu hết đều ngon và giá hợp lý. Một trải nghiệm khiến cô đặc biệt ấn tượng là ống hút làm từ rau muống, nói đùa "Việt Nam đã trị được tật cắn ống hút của tôi".

Những trải nghiệm của Jannice phần nào phản ánh sức hút của Việt Nam với du khách Trung Quốc, thị trường có quy mô lớn và tốc độ phục hồi nhanh. Chỉ riêng trong quý I, Trung Quốc với 1,4 triệu lượt khách cùng Hàn Quốc (1,3 triệu lượt) tiếp tục là 2 thị trường gửi khách lớn nhất, chiếm khoảng 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

LƯỢNG KHÁCH TRUNG QUỐC ĐẾN VIỆT NAM TỪ 2015-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Triệu lượt 1.77 2.69 4 4.97 5.8 0 0 0.12 1.74 3.74 5.28

"Không nhất thì nhì"

Sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại từ đầu năm 2023 hậu đại dịch Covid-19, lượng khách đến Việt Nam chưa phục hồi ngay trong giai đoạn 2023-2024, khi Hàn Quốc liên tục giữ vị trí dẫn đầu.

Tuy nhiên, bước sang năm 2025, cục diện bắt đầu thay đổi.

Trung Quốc nhanh chóng giành lại vị trí số một trong tháng đầu năm, sau đó liên tục cạnh tranh với Hàn Quốc. Hai thị trường này thay nhau dẫn đầu, nhưng đều giữ vị trí "không nhất thì nhì" trong bảng xếp hạng lượng khách quốc tế.

Trong năm 2025, Việt Nam đón gần 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc. Dù chưa vượt mức 5,8 triệu lượt của năm "thời kỳ hoàng kim" 2019, con số này vẫn cho thấy đà phục hồi nhanh của thị trường từng lớn nhất trước đại dịch.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng nằm trong top 5 quốc gia có lượng khách đến Trung Quốc nhiều nhất năm 2025. Theo cơ quan quản lý du lịch Trung Quốc, Việt Nam là một trong những điểm đến quốc tế được ưa chuộng, bên cạnh Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Australia, Campuchia và Nga.

Vợ chồng du khách Trung Quốc tham quan TP.HCM, tháng 10/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông của công ty du lịch Vietluxtour, khách Trung Quốc tăng mạnh cả về số lượng và tần suất chuyến bay. Họ tập trung vào các điểm đến biển như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, cùng các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Dù mức chi tiêu cá nhân thấp hơn khách Hàn Quốc hay Âu - Mỹ, tổng doanh thu vẫn cao nhờ quy mô lớn và nhu cầu sử dụng dịch vụ đi kèm.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc ban Tiếp thị Vietravel, chỉ ra 3 yếu tố chính thúc đẩy lượng khách Trung Quốc tăng mạnh thời gian qua.

Thứ nhất, hạ tầng hàng không được mở rộng với nhiều chuyến bay thẳng và các đường bay charter giá tốt giữa các thành phố lớn của Trung Quốc và điểm đến trọng điểm tại Việt Nam. Điều này giúp rút ngắn thời gian di chuyển và tăng tính linh hoạt.

Thứ hai, chính sách visa được cải thiện rõ rệt. Việc triển khai thị thực điện tử, đơn giản hóa thủ tục và tăng cường hỗ trợ từ các cơ quan góp phần tạo cảm giác thân thiện, dễ tiếp cận với điểm đến Việt Nam.

Thứ ba, ngày càng nhiều doanh nghiệp, chuyên gia và học sinh - sinh viên Trung Quốc đến Việt Nam không chỉ để du lịch mà còn tìm kiếm cơ hội hợp tác, học tập và làm việc, kéo theo nhu cầu du lịch kết hợp nhiều mục đích.

Khách Việt check-in Phượng Hoàng Cổ Trấn tháng 5/2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Vì sao là Trung Quốc?

Theo các doanh nghiệp lữ hành, thị hiếu của khách Trung Quốc đã thay đổi rõ rệt sau đại dịch, với mức độ phân hóa cao.

Ở phân khúc phổ thông, yếu tố giá vẫn đóng vai trò quyết định. Trong khi đó, nhóm trung - cao cấp tăng nhanh, thường đi theo nhóm nhỏ hoặc gia đình, ưa chuộng golf, nghỉ dưỡng cao cấp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, với mức chi tiêu tiệm cận khách Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đại diện Vietravel cho biết nhóm khách cao cấp ngày càng yêu cầu dịch vụ cá nhân hóa và chuyên nghiệp hơn. Đồng thời, xu hướng du lịch tự túc, tìm kiếm thông tin qua mạng xã hội và đặt dịch vụ trực tuyến ngày càng phổ biến.

Phó tổng giám đốc Phạm Anh Vũ từ công ty Du lịch Việt nhận định khách Trung Quốc hậu Covid-19 đặc biệt chú trọng đến yếu tố an toàn, sức khỏe và chất lượng trải nghiệm, thay vì chỉ tập trung vào giá như trước.

Khách Việt du lịch Trung Quốc cuối năm 2025. Ảnh: Việt Linh.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh đánh giá Trung Quốc luôn là thị trường quan trọng hàng đầu của du lịch Việt Nam.

Ngoài đường hàng không, hai nước còn có lợi thế về kết nối đường bộ, đường biển và việc khôi phục tuyến đường sắt liên vận từ tháng 5/2025 sau 5 năm gián đoạn. Đây là nền tảng quan trọng thúc đẩy giao lưu và đi lại.

Hiện các hãng hàng không hai nước đều tăng tần suất chuyến bay, trong khi du lịch tàu biển cũng đang được thúc đẩy. Chính sách thị thực điện tử với thời gian tạm trú lên tới 90 ngày, cùng mạng lưới đường bay thẳng kết nối các thành phố lớn như Thượng Hải, Quảng Châu, Bắc Kinh với Việt Nam, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho du khách.

"Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, Trung Quốc được xác định là một trong những thị trường trọng điểm cần tập trung thúc đẩy", Cục trưởng nói.

Sau chuyến đi, Jannice bày tỏ ấn tượng với con người Việt Nam. Tài xế công nghệ thân thiện, nhân viên cửa hàng nhiệt tình dù hạn chế ngoại ngữ, tạo cho cô cảm giác dễ chịu khi khám phá các địa phương.

"Tôi thích con người ở đây, đồ ăn ngon và có nhiều điều để khám phá. Việt Nam là nơi đáng để quay lại", nữ du khách nói.

