Thay đổi quan trọng cho khách Việt đi Trung Quốc bằng đường bộ

Du khách Việt đến TP Đông Hưng (Trung Quốc) qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái phải di chuyển sang cầu Bắc Luân 2 làm thủ tục kể từ ngày 23/3, thay vì cầu Bắc Luân 1 như trước.

Du khách check-in tại Đông Hưng vào tháng 2. Ảnh: Quỳnh Hương.

Theo Ban Quản lý Cửa khẩu Quảng Ninh, từ ngày 23/3, Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái chính thức điều chỉnh phân luồng xuất nhập cảnh qua khu vực cầu Bắc Luân 1 và Bắc Luân 2, thuộc cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc), nhằm duy trì thông quan trong thời gian xây dựng cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng tại cầu Bắc Luân 1.

Việc điều chỉnh này gây ảnh hưởng trực tiếp đến cách di chuyển và làm thủ tục của du khách Việt Nam sang Trung Quốc bằng đường bộ, nhất là tuyến du lịch Đông Hưng, Hà Khẩu (Trung Quốc).

Cầu Bắc Luân 1 chỉ còn áp dụng làm thủ tục thông quan đối với một số nhóm đối tượng hạn chế, bao gồm cư dân biên giới dùng giấy thông hành, công dân Trung Quốc có giấy phép nhập cảnh nhiều lần giá trị một năm, khách xin visa tại cửa khẩu và một số trường hợp đặc thù khác. Du khách Việt Nam không làm thủ tục tại cầu Bắc Luân 1.

Đến Đông Hưng, du khách có thể khám phá các khu chợ, tìm hiểu văn hoá dân tộc thiểu số, thưởng thức nhiều món như vịt quay Bắc Kinh, dim sum, đậu hũ thối... Ảnh: @linh.ng.th, Tiền Lê.

Tại cầu Bắc Luân 2, cơ quan chức năng thực hiện thủ tục thông quan cho công dân sử dụng tất cả các loại giấy tờ xuất, nhập cảnh hợp lệ theo quy định. Khách du lịch tự túc và khách đoàn chuyển sang làm thủ tục tại đây. Sau khi qua cầu, du khách có thể tiếp cận Đông Hưng, nơi nổi tiếng với các khu phố mua sắm sầm uất, chợ biên giới và ẩm thực đường phố đa dạng.

Nhiều du khách lựa chọn lịch trình đi về trong ngày hoặc lưu trú 2-3 ngày để khám phá sâu hơn không gian đô thị vùng biên. Theo ghi nhận, các tour Đông Hưng - Móng Cái hiện có mức giá từ 700.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/người.

Hiện thời gian thông quan tại cặp cửa khẩu này tiếp tục duy trì mỗi ngày, vào khung giờ 7-20h (giờ Hà Nội) và 8-21h (giờ Bắc Kinh).

Để đáp ứng nhu cầu gia tăng, lực lượng chức năng tại cầu Bắc Luân 2 đã bổ sung trang thiết bị, bố trí đầy đủ nhân lực tại các vị trí kiểm soát để rút ngắn thời gian làm thủ tục và hạn chế ùn ứ. Công tác phân luồng giao thông và điều tiết phương tiện cũng được tăng cường, bảo đảm cửa khẩu thông thoáng.

Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, các tuyến du lịch biên giới đang phục hồi và tăng trưởng trở lại sau giai đoạn gián đoạn. Tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, từ đầu năm đến nay đạt 660.000 lượt khách du lịch xuất, nhập cảnh. Năm 2025 đạt hơn 5,6 triệu lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024.

Ngoài Đông Hưng (Trung Quốc), vào năm 2023, du khách Việt Nam cũng ồ ạt sang Hà Khẩu - một thị trấn thuộc huyện tự trị Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam của nước này - chỉ bằng giấy thông hành và đi qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Tại đây, du khách khám phá ga tàu Hà Khẩu, công viên ánh sáng và thưởng thức bánh nướng Chiết Giang, mực nướng ông Trọc, bánh bao sủi cảo, trà sữa… và nhiều món trong chợ ẩm thực.