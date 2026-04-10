Khách Việt lần đầu du lịch Nga có dễ?

Trong bối cảnh Nga xem xét miễn visa đoàn cho khách Việt, điểm đến này ngày càng thu hút. Tuy nhiên, rào cản về thanh toán, ngôn ngữ và thời tiết vẫn cần tính toán kỹ lưỡng.

Khách Việt khám phá thành phố Vladimir (Nga) nơi mang vẻ đẹp cổ kính, êm đềm và dễ chịu.

Cuối năm 2025 - đầu 2026, Trần Phương Thảo (31 tuổi, Hà Nội) cùng bạn đồng hành thực hiện chuyến du lịch Nga tự túc kéo dài 2 tuần. Đây là lần đầu cô đến Nga, lựa chọn thời điểm phù hợp với lịch trình của cả hai và trùng vào mùa đông tuyết phủ trắng xóa. Thời điểm này, người dân rộn ràng trong không khí lễ hội mừng năm mới.

Kỳ nghỉ dài giúp Thảo và bạn đồng hành trải nghiệm trọn vẹn hành trình, thay vì các chuyến đi ngắn 5-7 ngày như trước. Ban đầu, cả hai dự kiến chi khoảng 50 triệu đồng mỗi người, nhưng thực tế tổng chi phí chỉ khoảng 45 triệu đồng, đã bao gồm vé máy bay, khách sạn, ăn uống, di chuyển và mua sắm.

"Chi phí dễ chịu bất ngờ so với các quốc gia khác ở châu Âu, trong khi trải nghiệm lại rất đáng giá", Thảo chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Chợ Giáng sinh ở Quảng trường Đỏ lấp lánh ánh đèn và rực rỡ sắc màu như thế giới cổ tích.

Kinh nghiệm "sống còn"

Với mức chi này, Thảo cho biết có thể chi tiêu khá thoải mái, tham quan nhiều bảo tàng, xem biểu diễn ballet, hòa nhạc cổ điển của Mozart và ăn nhà hàng mỗi ngày. Khoản tốn kém nhất là vé máy bay do trùng dịp lễ. Theo nữ du khách, nếu lên kế hoạch sớm và săn vé trước, chi phí sẽ được tối ưu.

Cô đánh giá Nga là điểm đến "đáng tiền", phù hợp với du khách muốn trải nghiệm châu Âu nhưng còn e ngại về yêu cầu visa hoặc có ngân sách hạn chế. Yếu tố an toàn là điểm cộng khi không phải lo ngại nhiều về trộm cắp.

Trong bối cảnh Nga xem xét miễn visa đoàn cho khách Việt, Thảo cho rằng nếu chuẩn bị đầy đủ và đúng cách, xứ sở Bạch dương chính là một trong những điểm đến dễ tiếp cận nhất ở châu Âu.

Khoảng sân phía trước thánh đường Kazan, Saint Petersburg ngập tràn chim bồ câu.

Một trong những lưu ý đầu tiên là giấy tờ tuỳ thân và thủ tục nhập cảnh. Du khách cần giữ cẩn thận tờ Immigration Card (tờ khai nhập cảnh) được phát khi nhập cảnh vì sẽ cần kiểm tra khi nhận phòng khách sạn và phải nộp lại lúc xuất cảnh.

Ngoài ra, cô lưu ý nên in sẵn giấy xác nhận đặt phòng bằng tiếng Nga và tiếng Anh để dự phòng trong trường hợp hải quan yêu cầu. Thảo sử dụng ứng dụng Zen Hotels để đặt phòng khách sạn và xác nhận thông tin. Khi nhận phòng, du khách chỉ cần xuất trình thông tin đặt phòng trên điện thoại.

Về kết nối và công nghệ, SIM điện thoại (eSIM hoặc SIM vật lý) bắt buộc phải là SIM có số điện thoại và được cài đặt VPN để có thể truy cập Internet và các ứng dụng, mạng xã hội. Bởi nhiều hệ thống Wi-Fi công cộng tại Nga yêu cầu đăng nhập bằng số điện thoại nội địa. Việc tra cứu đường đi, tìm nhà hàng và đặt taxi, những dịch vụ phổ biến đều cần số điện thoại Nga.

Du khách nên cài đặt sẵn các ứng dụng bản đồ (Yandex Map), giao thông công cộng (Yandex Metro), đặt xe (Yandex Go), dịch ngôn ngữ và đặt phòng. Bản đồ nội địa Nga cung cấp thông tin chi tiết về thời gian di chuyển của tàu, xe buýt theo từng phút và có thể tải về để sử dụng khi không có Internet.

Ứng dụng tàu điện ngầm hỗ trợ theo dõi các tuyến metro theo từng thành phố, trong khi cách gọi xe hoạt động tương tự tại Việt Nam nhưng yêu cầu đăng ký bằng số điện thoại Nga. Người dùng cũng cần đứng đúng điểm đón do quy định giao thông nghiêm ngặt.

Yandex Map hiển thị các phương tiện công cộng có thể sử dụng và thời gian di chuyển tương ứng của mỗi loại xe.

Một khác biệt lớn mà du khách cần lưu ý là vấn đề thanh toán. Thẻ tín dụng quốc tế không thể sử dụng tại Nga. Du khách cần chuẩn bị tiền mặt hoặc nhờ người quen hỗ trợ thẻ ngân hàng nội địa. Tại Việt Nam, du khách có thể đổi tiền trước tại ngân hàng hoặc các điểm đổi tiền.

Thời tiết mùa đông khắc nghiệt đòi hỏi chuẩn bị kỹ trang phục giữ ấm như đồ giữ nhiệt, áo phao, khăn, găng tay và giày chống nước. Chỉ sau 15-20 phút ngoài trời âm độ, cơ thể đã bắt đầu lạnh rõ rệt, nên chuẩn bị sẵn miếng dán và bình giữ nhiệt sẽ là "cứu cánh" tuyệt vời để giữ ấm.

Rào cản ngôn ngữ là yếu tố cần lưu ý khi tiếng Anh không phổ biến tại Nga. Du khách nên tải sẵn ứng dụng ngôn ngữ để giao tiếp thuận tiện hơn.

"Đa phần bảo tàng hay các địa điểm tham quan tại Nga không có phụ đề tiếng Anh, du khách nên tìm hiểu trước thông tin hoặc mua vé có gói thuyết minh (audio guide) để có trải nghiệm trọn vẹn", cô cho hay.

Sau một đêm tuyết rơi ở Saint Petersburg.