Quy hoạch 'đất vàng' ở Vũng Tàu thành công viên sáng tạo

"Khu đất vàng" ở phường Vũng Tàu (TP.HCM) dự kiến xây dựng công viên chuyên đề "không gian sáng tạo STEAM", kỳ vọng trở thành không gian sinh hoạt chung của người dân, du khách.

Ngày 8/4, UBND phường Vũng Tàu (TP.HCM) công bố phương án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 công viên chuyên đề tại khu đất số 21 đường Thống Nhất.

Khu đất này có diện tích 13.000 m2, sở hữu 4 mặt tiền các đường Thống Nhất, Lê Lai, Phạm Ngũ Lão và Lý Thường Kiệt, được quy hoạch thành công viên theo ý tưởng giao thoa khoa học, công nghệ, nghệ thuật (STEAM).

Khu đất số 21 đường Thống Nhất gần biển Bãi Trước và phối cảnh sau khi quy hoạch thành công viên chuyên đề. Ảnh: UBND phường Vũng Tàu.

Hiện trạng khu đất là đất cây xanh công viên với nhiều cây cổ thụ, không có công trình kiến trúc cố định. Do phát triển thiếu quy hoạch dẫn đến khai thác chưa hiệu quả, nơi đây cỏ mọc tự nhiên, thậm chí xuất hiện tình trạng xả rác.

Theo UBND phường Vũng Tàu, khu đất trên có vị trí địa lý thuận lợi, kết nối giao thông huyết mạch. Việc đầu tư xây dựng công viên cũng phù hợp với chủ trương phát triển các công trình công cộng của TP.HCM, góp phần nâng cao môi trường sống cho người dân.

Theo đồ án, công viên chuyên đề "không gian sáng tạo STEAM" sẽ tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học.

Công viên được tạo hình theo ngôn ngữ kiến trúc mô phỏng sinh vật biển. Nhà khối nhà trung tâm cao 2 tầng có chức năng trưng bày và dịch vụ, với hình tượng bạch tuộc đại diện cho sự thích nghi, thông minh và khả năng sinh tồn.

Phối cảnh tòa nhà trung tâm và một số khu vực chức năng trong công viên. Ảnh: UBND phường Vũng Tàu.

Cùng với nhiều phân khu chức năng nhằm tăng tính tương tác và kết nối cộng đồng, bao gồm văn hóa - lịch sử, khoa học - nghệ thuật, phim ảnh - truyện tranh... Dự kiến có thêm khu tái hiện kỷ Jura với mô hình khủng long ngoài trời và khu vui chơi sáng tạo cho trẻ em.

Vì được thiết kế theo mô hình mở, công viên dành 65% diện tích để giữ lại toàn bộ hệ thống cây xanh và trồng thêm hoa.

Ông Lê Anh Quỳnh, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu, chia sẻ công viên chuyên đề 21 Thống Nhất được định hướng là không gian xanh kết hợp mô hình chuyên đề, tạo điểm nhấn cảnh quan đặc thù, phục vụ vui chơi, giải trí và giáo dục trải nghiệm, sinh hoạt cộng đồng và thúc đẩy hình ảnh đô thị.

Trong quá trình lập quy hoạch, chủ đầu tư luôn ưu tiên lợi ích và nhu cầu của cộng đồng, tăng diện tích cây xanh, bổ sung tiện ích hiện đại, tạo không gian mở, an toàn, phù hợp đặc thù văn hóa - xã hội tại địa phương.

Hiện công viên chỉ lên ý tưởng phương án sơ bộ, UBND phường Vũng Tàu sẽ tiếp thu ý kiến người dân để hoàn thiện, đảm bảo phù hợp nhu cầu thực tế. Nếu thuận lợi, dự kiến công viên có tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng sẽ được khởi công vào quý III và hoàn thành cuối năm 2026.

Trước đó, cuối năm 2025, khu đất 21 Thống Nhất - Công viên chuyên đề - Không gian sáng tạo steam, văn hóa, thể thao (1,3 ha) nằm trong 12 dự án du lịch, thương mại, y tế, không gian văn hoá, công cộng… với diện tích hơn 793 ha, được UBND phường Vũng Tàu hoàn thành quy hoạch và kêu gọi đầu tư. Các dự án du lịch khác gồm khu đất dịch vụ du lịch cao cấp (1,4 ha), khu đất Chợ Du lịch cũ (2,9 ha), Cảng tàu khách quốc tế (121,64 ha)...