Xuống tiền đi 2-3 nơi khi công ty cho nghỉ lễ 30/4 đến 9 ngày

Liên tục di chuyển TP.HCM - Bình Thuận - Đà Lạt (Lâm Đồng) hoặc dùng phép năm xin nghỉ thêm ngày để "xuất ngoại" là cách nhiều người trẻ du lịch trong dịp 30/4-1/5 sắp tới.

Du khách tắm biển tại bãi Khem (đặc khu Phú Quốc, An Giang) vào tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Giữa tháng 3, Mỹ Phụng (phường Bình Tiên, TP.HCM) lên kế hoạch thực hiện chuyến du lịch bằng xe máy từ TP.HCM đến Phú Yên (nay là Đắk Lắk). Dự định ban đầu không du lịch quá bán kính 150 km, nhưng công ty chủ động cho nghỉ 9 ngày liên tiếp dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, cô lập tức chuyển hướng.

Ngày 26/4, cô xuất phát, dự kiến trở lại TP.HCM vào ngày 5/5. Phụng cho biết giai đoạn hiện tại công việc không quá nhiều, có thể xin làm từ xa 2 ngày sau kỳ nghỉ để tránh xe cộ đông đúc chặng về. Cô cũng chuẩn bị trước khoản chi phí lớn để thích ứng với giá xăng, dầu liên tục "nhảy múa".

"Lần đầu đến miền Trung, tôi muốn chạy xe để ngắm cảnh và trải nghiệm sâu sát. Trước giờ, do công ty cũ nhiều việc, tôi chỉ vui chơi quanh quẩn biển Vũng Tàu", cô nói với Tri Thức - Znews.

Một kỳ nghỉ đi nhiều địa điểm

Dịp 30/4-1/5 là một trong những kỳ nghỉ dài nhất năm. Năm nay, thay vì vui chơi ở một địa điểm, một bộ phận người trẻ lựa chọn khám phá nhiều địa điểm cùng lúc. Giá vé máy bay tăng cao, phương tiện cá nhân "lên ngôi" là những yếu tố tác động đến quyết định này.

Nữ du khách thực hiện chuyến phượt ngắn trong kỳ nghỉ lễ này. Ảnh: Mỹ Phụng.

Như Mỹ Phụng, từ TP.HCM, cô chạy xe, ngắm nhìn vẻ đẹp của Bình Thuận (cũ), Ninh Thuận (cũ), Nha Trang (Khánh Hòa), cuối cùng dừng chân tại Phú Yên. Trên chặng đường di chuyển, cô sẽ tùy vào thời gian đến dự kiến để linh hoạt đặt phòng.

"Chuyến đi dự kiến 10 ngày, đi dọc theo cung đường ven biển. Mỗi tỉnh thành tôi nán lại một ngày, riêng Phú Yên là 4 ngày, những ngày còn lại di chuyển chặng về. Lịch nghỉ thong thả nên tôi chạy chậm để tận hưởng", Phụng nói.

Nữ du khách đã lên sẵn danh sách những địa điểm muốn ghé. Những ngày ở Phú Yên, cô sẽ tham quan Ghềnh Đá Đĩa, tháp Nghinh Phong, hải đăng Đại Lãnh và thưởng thức ẩm thực địa phương. Dự trù kinh phí khoảng 17 triệu đồng - con số lớn nhất từ trước nay mà cô chi trả cho du lịch.

Phan Trúc trong chuyến đi Đà Lạt năm 2024. Ảnh: Phan Trúc.

Với tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây rút ngắn thời gian di chuyển TP.HCM - Bình Thuận xuống còn 2,5-3 tiếng, Phan Trúc (phường An Hội Tây, TP.HCM) cùng nhóm bạn du lịch 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, bao gồm 2 điểm dừng chân là Bình Thuận (cũ) và Đà Lạt (Lâm Đồng). Cả nhóm di chuyển bằng xe khách để tiết kiệm tiền xăng và giữ sức.

Điểm đến đầu tiên trong chuyến đi là Mũi Né, hoạt động dự định gồm tắm biển, ăn hải sản và trải nghiệm lướt sóng, sau đó đến thăm nhà một thành viên trong nhóm ở Phan Thiết. Hai ngày còn lại, cả nhóm sẽ đến Đà Lạt (Lâm Đồng) nghỉ ngơi, tận hưởng không khí se lạnh và cắm trại ở ngoại ô trước khi nơi đây bắt đầu ấm lên vào mùa hè.

Xin nghỉ làm để kéo dài chuyến đi

Không thực hiện nhiều chuyến du lịch ngắn trong năm, một số người trẻ khác dùng phép năm xin nghỉ thêm để tận hưởng chuyến đi dài ngày, bởi kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm nay cách nhau 2 ngày.

Hoài Việt (Đồng Tháp) chọn nghỉ thêm 28-29/4 để du lịch Đà Nẵng một mình. Nam du khách đã mua vé máy bay khứ hồi giá 4 triệu đồng, khởi hành ngày 26/4 và trở về ngày 2/5 để nghỉ ngơi, lấy lại sức.

"Đã 2 năm tôi không đi du lịch vì không có đợt nghỉ liền kề. Năm nay, 2 dịp lễ nằm khá gần nhau nên tôi đi một chuyến dài. Vé máy bay ra Đà Nẵng khá cao, tiện thể tôi thuê xe máy đi Hội An và Huế cùng chuyến cho bõ tiền vé và ngày phép", anh chia sẻ về dự định.

Việt cho biết ít khi lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi, chỉ đặt nơi lưu trú trước, còn các hoạt động vui chơi diễn ra tùy hứng. Trước mắt, những ngày ở Đà Nẵng, anh dự định khám phá biển Mỹ Khê và bán đảo Sơn Trà. Lần này, anh cũng chọn ở resort hạng sang giá 10 triệu đồng/đêm để nghỉ dưỡng đúng nghĩa.

Hoài Việt trong chuyến du lịch bằng xe máy năm 2023. Ảnh: Hoài Việt.

Trong khi đó, đầu tháng 3, Lê Thiên Hân (25 tuổi, phường Sài Gòn, TP.HCM) đã sắp xếp lịch làm việc để kéo dài kỳ nghỉ lên 9 ngày, phù hợp cho chuyến đi Thái Lan. Cô chọn xuất ngoại để tránh cảnh đông đúc trong nước và chấp nhận chi tiền cho cặp vé máy bay giá "bỏng tay".

Sau 2 năm quay lại xứ chùa Vàng, cô và người bạn đi cùng vạch danh sách những trải nghiệm "phải có", như khám phá chợ đêm, trung tâm thương mại ở Bangkok và dạo phố bằng tuk tuk ở Ayutthaya. Đặc biệt, cuối tháng 4 và đầu tháng 5 là mùa nắng nóng, Hân cũng nuôi ý định tắm biển ở Pattaya.

"Đây là lần thứ 2 tôi đi Thái Lan nên muốn ở dài ngày hơn, lần trước chỉ đi 4 ngày nên chưa kịp khám phá nhiều. Chi phí đi nước ngoài nặng túi, nhưng tôi thấy xứng đáng. Những kỳ nghỉ ngắn, tôi sẽ du lịch trong nước sau", cô nói.

Năm 2026, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) rơi vào Chủ nhật 26/4 nên người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai 27/4. Như vậy, kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày, 25-27/4. Dịp 30/4-1/5 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu, nên với người không làm việc thứ Bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tiếp, từ 30/4 đến hết 3/5. Đáng chú ý, hai kỳ nghỉ diễn ra sát nhau, nhiều doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động nghỉ hoặc làm từ xa trong 2 ngày 28,29/4, tạo chuỗi kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày liên tiếp.