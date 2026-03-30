Hang Múa Ninh Bình tăng giá vé từ 1/4

Từ ngày 1/4, Khu du lịch Hang Múa (tỉnh Ninh Bình) điều chỉnh giá vé, nhằm "nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho du khách".

Du khách check-in đầm sen khi đến Hang Múa, Ninh Bình, năm 2025.

Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Lạc Hồng cho biết từ ngày 1/4, Khu du lịch Hang Múa (tỉnh Ninh Bình) điều chỉnh giá vé tham quan từ 100.000 đồng/người lên 150.000 đồng/người. Mức giá áp dụng cho người lớn và trẻ em cao trên 1 m; trẻ dưới 1 m được miễn phí. Giá vé đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí tham quan các điểm trong khu du lịch.

Doanh nghiệp cho biết việc điều chỉnh nhằm "nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho du khách". Các chính sách dịch vụ hiện hành cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng từ thời điểm áp dụng.

Cách Tràng An khoảng 15 phút lái xe, Hang Múa nằm dưới chân núi Ngọa Long, là điểm check-in quen thuộc của du khách khi đến Ninh Bình. Để chinh phục đỉnh núi, du khách phải leo khoảng 500 bậc đá.

Từ đỉnh Hang Múa, du khách có thể ngắm toàn cảnh Ninh Bình với sông uốn lượn, đồng lúa và núi đá vôi đặc trưng. Thời gian tham quan, chụp ảnh thường kéo dài khoảng 2-3 giờ.

Để chinh phục đỉnh núi Ngọa Long, du khách phải leo khoảng 500 bậc đá.

Ngoài leo núi, nhiều du khách đến đây để check-in hồ sen. Tháng 6 là thời điểm sen nở đẹp nhất, song chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Du khách nên đến sớm để chụp ảnh và thưởng cảnh. Đây cũng là giai đoạn thời tiết thuận lợi, chưa quá nắng nóng hay mưa nhiều; buổi sáng và tối khá mát mẻ, phù hợp kết hợp tham quan Hang Múa hoặc đi thuyền khám phá Tam Cốc.

3 tháng đầu năm, Ninh Bình đón khoảng 9,9 triệu lượt khách, tăng 20,91% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu du lịch quý I ước đạt gần 10.053 tỷ đồng , tăng 18,07%. Sở Du lịch tỉnh nhận định hoạt động du lịch diễn ra sôi động, duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ hiệu ứng mùa lễ hội đầu xuân và các sự kiện văn hóa - du lịch.

Nhiều lễ hội truyền thống như: Lễ hội chùa Bái Đính, lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, lễ hội chùa Tam Chúc, lễ hội khai ấn đền Trần, lễ hội Phát lương Đền Trần Thương được tổ chức an toàn, góp phần thu hút du khách và quảng bá giá trị văn hóa.

Đầm sen Hang Múa rộng hơn một ha được xem là "thánh địa sống ảo" của du khách trong và ngoài nước, năm 2025.

Sở Du lịch Ninh Bình yêu cầu các khu, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn nâng cao kỹ năng ứng xử cho nhân viên, xây dựng quy trình xử lý tình huống và tăng cường kiểm tra nội bộ.

Cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, giữ gìn hình ảnh điểm đến "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn". Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển du lịch bền vững.