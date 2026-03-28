Thái Lan tham vọng xây Disneyland đầu tiên tại Đông Nam Á bằng mọi giá

Chính phủ Thái Lan thể hiện quyết tâm theo đuổi dự án công viên Disneyland đầu tiên tại Đông Nam Á, kỳ vọng tạo cú hích cho hạ tầng, du lịch.

Thái Lan bắt đầu xúc tiến làm việc với các đối tác quốc tế, khẳng định mục tiêu xây dựng công viên Disneyland đầu tiên tại Đông Nam Á, Bangkok Post đưa tin.

Phó Thủ tướng tạm quyền Phiphat Ratchakitprakarn cho biết dự án nhằm thu hút lượng lớn du khách tới Hành lang Kinh tế phía Đông (EEC), qua đó thúc đẩy tiến độ tuyến đường sắt cao tốc kết nối 3 sân bay trong khu vực. Theo ông, chính phủ đã gửi thư tới lãnh đạo mới của công ty Walt Disney nhằm bày tỏ mong muốn tập đoàn này xem xét cơ hội đầu tư tại Thái Lan.

Dự án đang trong quá trình chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng với tổng diện tích khoảng 15.000 rai (đơn vị đo lường của Thái Lan). Trong đó, khu đất dành cho công viên Disneyland dự kiến khoảng 2.700 rai, tương đương quy mô Disneyland Thượng Hải.

Ông Phiphat cho biết sau khi ý tưởng xây dựng công viên Disneyland được công bố, một tập đoàn vận hành công viên giải trí toàn cầu đang hoạt động tại Singapore cũng đã tiếp cận EEC để tìm cơ hội mở rộng tại Thái Lan. Tuy nhiên, chính phủ ưu tiên làm việc với công ty Walt Disney trước, do khu vực Đông Nam Á hiện chưa có công viên Disneyland nào.

Về nguồn vốn, giới chức Thái Lan cho biết không quá lo ngại khi các nhà đầu tư lớn từ Trung Đông bày tỏ sẵn sàng tham gia dự án. "Nếu đàm phán thành công, Thái Lan sẽ là địa điểm thứ 4 tại châu Á có công viên Disneyland, sau Nhật Bản, Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung Quốc)", ông Phiphat nói.

Bên cạnh công viên giải trí, dự án còn bao gồm kế hoạch xây dựng các tổ hợp thể thao quy mô lớn. Trong đó có nhà thi đấu trong nhà sức chứa 15.000 chỗ, có thể chuyển đổi phục vụ hội nghị, cùng khu thể thao dưới nước. Các hạng mục này nhằm giảm tải cho khu liên hợp thể thao Hua Mak tại Bangkok.

Tổng diện tích dành cho các công trình thể thao khoảng 2.000 rai, hướng đến việc thu hút các sự kiện thể thao lớn và phát triển du lịch MICE (hội nghị, khen thưởng, hội thảo và triển lãm).

Theo ông Phiphat, tổng mức đầu tư cho cả công viên giải trí và tổ hợp thể thao dự kiến ít nhất 300 tỷ baht, song cần thêm nghiên cứu chi tiết trước khi triển khai. "Chúng tôi kỳ vọng có thể hoàn thành dự án trong nhiệm kỳ 4 năm. Dự án này chắc chắn không bao gồm casino", ông nói.

Lối vào công viên Disneyland Thượng Hải, Trung Quốc.

Disneyland Tokyo tại Nhật Bản là công viên Disneyland đầu tiên ở châu Á, khai trương năm 1983 tại tỉnh Chiba, gần thủ đô Tokyo. Đây cũng là công viên đầu tiên của Disney bên ngoài Mỹ. Khu tổ hợp còn bao gồm Tokyo DisneySea - công viên được đánh giá cao nhờ thiết kế độc đáo, lấy cảm hứng từ các câu chuyện hàng hải.

Tại Trung Quốc, Disneyland Thượng Hải mở cửa năm 2016, là công viên có quy mô lớn nhất châu Á. Khu này nổi bật với lâu đài Enchanted Storybook Castle lớn nhất thế giới và nhiều hạng mục được thiết kế riêng cho thị trường nội địa.

Trong khi đó, Disneyland Hong Kong khai trương năm 2005, có quy mô nhỏ hơn nhưng liên tục được mở rộng, bổ sung các khu theo chủ đề như Marvel hay Frozen. Đây cũng là công viên gần Việt Nam nhất, thu hút lượng lớn khách từ khu vực.