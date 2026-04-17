Ánh Viên bơi cùng cá mập ở biển Maldives

Ánh Viên tận hưởng kỳ nghỉ với trải nghiệm bơi giữa đàn cá mập tại Maldives. Đây là sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút du khách đến "thiên đường nghỉ dưỡng".

'Tiểu tiên cá' Việt Nam bơi giữa đàn cá mập ở Maldives "Kình ngư" Ánh Viên gây sốt với khoảnh khắc bơi giữa đàn cá mập ở Maldives.

Sau khi kết thúc giải bơi biển Oceanman Maldives 2026, Ánh Viên dành thời gian nghỉ dưỡng tại Maldives. Trên trang cá nhân, "tiểu tiên cá" của Việt Nam đăng tải video ghi lại cảnh bơi lội giữa đàn cá mập, thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận.

Sở hữu 1.192 hòn đảo và rạn san hô, trong đó có 200 hòn đảo có dân cư sinh sống, Maldives được biết đến là "thiên đường nghỉ dưỡng" với bãi cát trắng, nước biển trong xanh và cảnh hoàng hôn đẹp như tranh vẽ. Du lịch chiếm gần 1/3 GDP của đất nước với 70% dân số phụ thuộc vào ngành dịch vụ này.

Lặn biển ngắm cá mập là một trong những trải nghiệm du lịch phổ biến ở Maldives. Các loài cá mập thường gặp là cá mập nhám (Nurse Shark) và cá mập voi (Whale Shark). Dù có kích thước lớn, chúng được đánh giá khá hiền, ít gây nguy hiểm, cho phép du khách tiếp cận và bơi cùng.

Trước đó, travel blogger Tài Phạm (sống tại TP.HCM) từng có chuyến đi 7 ngày 6 đêm tại Maldives. Từ đảo Fulidhoo, anh tham gia tour lặn biển, lần đầu gặp cá mập y tá và cá đuối manta - loài cá đuối lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, nhiếp ảnh gia Trần Thanh Tâm (33 tuổi) chọn đến South Ari Atoll của Maldives để "săn" ảnh cá mập. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ là một thành viên trong đoàn bị vây quanh bởi khoảng 10 con cá mập nhám dài 2-3 m, nặng gần 100 kg. Hình ảnh này sau đó được tổ chức Shark Guardian chia sẻ.

Nhiếp ảnh gia Trần Thanh Tâm và thành viên trong đoàn bị "bao vây" bởi đàn cá mập ở biển Maldives. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tại giải Oceanman Maldives 2026 diễn ra ngày 10-11/4, Ánh Viên thi đấu ở các nội dung 10 km, 2 km và tiếp sức. Cô giành chức vô địch 10 km nữ, đứng đầu cự ly 2 km, dẫn đầu nhóm tuổi 30-39 và cùng đồng đội nữ giành vị trí số một.

Ở nội dung 10 km, Ánh Viên gây chú ý khi về đích với thời gian 2 giờ 30 phút 22 giây, ngang với vận động viên nam dẫn đầu, cho thấy thể lực và chiến thuật thi đấu vượt trội.

Nguyễn Thị Ánh Viên, 30 tuổi, là vận động viên bơi thành công nhất lịch sử Việt Nam với 25 huy chương vàng SEA Games, cùng nhiều huy chương châu lục và quốc tế. Sau khi giải nghệ năm 2022, cô chuyển sang huấn luyện, điều hành trung tâm đào tạo bơi và chia sẻ các nội dung hướng dẫn miễn phí trên mạng xã hội.

Cuối năm ngoái, cô hoàn thành chương trình cao học tại trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM, hỗ trợ em trai Nguyễn Quang Thuấn trong sự nghiệp thi đấu. Hiện cô mang quân hàm trung tá quân nhân chuyên nghiệp. Trên mạng xã hội, nữ kình ngư chia sẻ các nội dung hướng dẫn bơi miễn phí thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Ánh Viên giành chức vô địch 10 km nữ tại giải Oceanman Maldives 2026 diễn ra ngày 10-11/4 tại Maldives. Ảnh: Nguyễn Thị Ánh Viên/Facebook.