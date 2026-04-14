Ánh Viên gây kinh ngạc ở giải châu Á

Nguyễn Thị Ánh Viên khiến làng bơi châu Á bất ngờ khi vô địch cự ly 10 km, cùng thành tích ngang nhà vô địch nam tại giải Oceanman Maldives hôm 13/4.

Ánh Viên thi đấu xuất sắc ở Maldives. Ảnh: Olane Vietnam.

Tại Maldives, "tiểu tiên cá" của Việt Nam thể hiện phong độ vượt trội khi thâu tóm hàng loạt danh hiệu. Cô vô địch nội dung 10 km nữ, đứng đầu cự ly 2 km, dẫn đầu nhóm tuổi 30-39 nữ và cùng đồng đội nữ giành vị trí số một. Màn trình diễn toàn diện cho thấy nền tảng thể lực và đẳng cấp của Ánh Viên gần như nguyên vẹn.

Dấu ấn đậm nét nhất đến ở nội dung 10 km với thử thách khắc nghiệt đòi hỏi sức bền và ý chí thép. Ánh Viên gây chấn động khi chạm đích cùng thời điểm với vận động viên nam dẫn đầu, với thành tích 2 giờ 30 phút 22 giây. Việc một nữ kình ngư duy trì tốc độ ngang ngửa nhà vô địch nam trên quãng đường 10 km là minh chứng rõ ràng cho khả năng chịu đựng và chiến thuật thi đấu xuất sắc.

Trước đó, Ánh Viên khẳng định vị thế huyền thoại trong lịch sử thể thao Việt Nam với 25 HCV tại các kỳ SEA Games, cùng nhiều thành tích quốc tế như huy chương ASIAD hay danh hiệu ở Olympic trẻ. Sau khi giải nghệ năm 2022, cô chuyển hướng sang công tác huấn luyện và phát triển phong trào bơi lội cộng đồng.

Hình ảnh rạng rỡ của Ánh Viên trên bục nhận huy chương. Ảnh: Olane Vietnam.

Hiện tại, Ánh Viên điều hành một trung tâm đào tạo mang tên mình, theo đuổi mục tiêu phổ cập kỹ năng bơi cho trẻ em Việt Nam. Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ các nội dung hướng dẫn bơi miễn phí trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Oceanman là hệ thống giải bơi biển quốc tế quy tụ hàng trăm vận động viên từ nhiều châu lục. Chặng đua tại Maldives năm nay thu hút hơn 500 VĐV đến từ 40 quốc gia, trở thành một trong những sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn nhất tại quốc đảo này.