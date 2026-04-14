Hành động đẹp của PSG với Liverpool

Tập thể PSG dành sự tôn kính đặc biệt tại Anfield trước trận lượt về Champions League gặp Liverpool.

Hành động đẹp của tập thể PSG.

Trước trận tứ kết lượt về Champions League diễn ra ngày 15/4, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi cùng ban lãnh đạo Paris Saint-Germain có mặt tại Anfield để tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa Hillsborough.

Phía PSG đặt vòng hoa tri ân, đồng thời cũng dừng lại tại khu vực tưởng niệm Diogo Jota và người em trai Andre Silva. Hình ảnh diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, trước khi không khí bóng đá nóng bỏng bao trùm sân đấu nổi tiếng bậc nhất nước Anh.

Chủ tịch PSG, ông Nasser Al-Khelaifi cũng có mặt trong buổi lễ này.

Theo kế hoạch, trước giờ bóng lăn, sân Anfield sẽ dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân của thảm họa Hillsborough. Các cầu thủ hai đội cũng sẽ đeo băng đen trong suốt trận đấu, như một cách thể hiện sự tôn trọng với lịch sử và những mất mát của bóng đá Anh.

Trong bối cảnh đó, PSG bước vào trận đấu với lợi thế rõ rệt. Đại diện Ligue 1 thắng 2-0 ở lượt đi, tạo ra khoảng cách đủ lớn để kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, Anfield luôn là thử thách đặc biệt.

Vì vậy, lợi thế 2 bàn chưa thể đảm bảo an toàn cho PSG. Đội bóng của HLV Luis Enrique vẫn cần giữ sự tập trung, đặc biệt trước sức ép từ khán đài và lối chơi giàu năng lượng của Liverpool.

