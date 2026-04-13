Camavinga bị gạt khỏi trận gặp Bayern?

  • Thứ hai, 13/4/2026 21:01 (GMT+7)
HLV Alvaro Arbeloa cân nhắc loại Eduardo Camavinga, trao cơ hội đá chính cho Thiago Pitarch ở tứ kết lượt về Champions League gặp Bayern Munich ngày 16/4.

Pitarch khả năng được Arbeloa tin dùng trong trận lượt về với Bayern Munich ngày 16/4.

Quyết định sẽ là bước đi khác biệt của Arbeloa trong bối cảnh Real Madrid cần sự cân bằng giữa kiểm soát và đột biến khi đối đầu Bayern Munich. Camavinga vốn là phương án quen thuộc nhờ khả năng tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự, nhưng Pitarch có thể mang đến năng lượng mới và sự linh hoạt trong cách triển khai bóng.

Ở chiều ngược lại, bộ khung chủ lực của Real Madrid gần như không thay đổi. Jude Bellingham tiếp tục là trung tâm trong lối chơi, đóng vai trò kết nối và tạo đột biến ở tuyến giữa. Bên cạnh anh, Federico Valverde duy trì vị trí nhờ nền tảng thể lực dồi dào và khả năng bao quát không gian rộng.

Một điểm đáng chú ý khác là sự xuất hiện của Arda Guler trong đội hình xuất phát. Tài năng trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ đang dần chiếm được niềm tin nhờ kỹ thuật và khả năng xử lý bóng sáng tạo, hứa hẹn mang đến yếu tố bất ngờ trước hàng thủ Bayern.

Những điều chỉnh này cho thấy Arbeloa không chọn cách tiếp cận an toàn. Thay vào đó, ông sẵn sàng mạo hiểm để tìm kiếm lợi thế trước đối thủ giàu kinh nghiệm như Bayern Munich. Trong một trận đấu mà họ buộc phải giành chiến thắng để đi tiếp, cách thay đổi bất ngờ này có thể là chìa khóa giúp họ ngược dòng trước đại diện nước Đức.

Ở lượt đi, Real Madrid thua 1-2 trước Bayern Munich ngay tại sân nhà. Họ cần phải thắng cách biệt 2 bàn để giành vé đi tiếp.

Thái Viên

