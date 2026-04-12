Real Madrid chuẩn bị cho sự trở lại của Kroos

Ban lãnh đạo Real Madrid coi Kroos là một sự bổ sung chất lượng trong bối cảnh đội bóng đang có một mùa giải 2025/26 kém thuyết phục.

Sự trở lại đáng mong chờ của Toni Kroos

Real Madrid bắt đầu xúc tiến kế hoạch đưa Toni Kroos trở lại CLB, hai năm sau khi tiền vệ người Đức nói lời chia tay bóng đá đỉnh cao. Theo các thảo luận nội bộ tại trung tâm huấn luyện Valdebebas, ban lãnh đạo đội bóng tin rằng đây là thời điểm phù hợp để tái hợp với một trong những cầu thủ để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong kỷ nguyên hiện đại.

Kroos không trở lại với vai trò cầu thủ, dù anh vẫn duy trì thể trạng lý tưởng. Thay vào đó, Real Madrid định hướng đưa cựu tiền vệ sinh năm 1990 tham gia vào bộ máy thể thao của CLB. Vị trí cụ thể chưa được xác định, nhưng quyết định về việc tái hợp đã được thống nhất ở cấp lãnh đạo.

Toni Kroos là cái tên quá quen thuộc với người hâm mộ Real Madrid

Khoảng trống Kroos để lại kể từ mùa hè 2024 vẫn chưa thực sự được lấp đầy. Không chỉ là yếu tố chuyên môn, anh còn là biểu tượng của sự ổn định, tư duy chiến thuật và bản lĩnh thi đấu. Vì vậy, Real Madrid kỳ vọng sự hiện diện của Kroos trong công việc hàng ngày tại Valdebebas góp phần nâng cao chất lượng vận hành và phát triển dài hạn.

Mối quan hệ giữa Kroos và Chủ tịch Florentino Pérez luôn duy trì ở mức rất tốt. Chính người đứng đầu CLB là một trong những nhân tố ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch đưa tiền vệ người Đức trở lại.

Hiện tại, Kroos đã ổn định cuộc sống tại Madrid và điều hành một học viện bóng đá ở Boadilla del Monte. Trong thời gian gần đây, anh nhiều lần đưa các đội trẻ của mình tới Valdebebas thi đấu giao hữu, đồng thời trực tiếp tham gia huấn luyện, truyền đạt kinh nghiệm.

Sự xuất hiện của Kroos trong vai trò mới chưa được công bố chính thức. Nhưng với nền tảng chuyên môn và tầm ảnh hưởng sẵn có, đây được xem là bước đi mang tính chiến lược của Real Madrid trong giai đoạn tái cấu trúc lực lượng và định hình tương lai.

