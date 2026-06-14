Brazil 1-1 Morocco: Vinicius chứng tỏ đẳng cấp

Sáng 14/6, ngôi sao đang khoác áo Real Madrid gỡ hòa cho tuyển Brazil ở trận đấu tại bảng C bằng một pha xử lý ấn tượng trong vùng cấm.





Đội hình ra sân của Brazil trước Morocco.

Brazil bước vào hành trình chinh phục chức vô địch World Cup lần thứ 6 sau chuỗi trận giao hữu đầy ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp và 11 bàn thắng được ghi. "Selecao" đang cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu tại giải đấu năm nay.

Ở chiều ngược lại, Morocco bước vào trận đấu với sự tự tin lớn sau kỳ tích tại World Cup 2022. Đội bóng Bắc Phi trở thành đại diện châu Phi đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết World Cup, và thành tích đó không phải là một khoảnh khắc may mắn. Sau giải đấu tại Qatar, Morocco tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi toàn thắng cả 8 trận vòng loại và tiến vào chung kết Cúp bóng đá châu Phi.

Kể từ khi đăng quang tại giải đấu khu vực đầu năm nay, Morocco vẫn duy trì thành tích bất bại trong 5 trận giao hữu gần nhất, trong đó có trận hòa 1-1 trước Na Uy. Dưới sự dẫn dắt của Mohamed Ouahbi, “Những chú sư tử Atlas” đang cho thấy họ đủ khả năng gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào.

Brazil bước vào trận đấu với thành tích bất bại trong 20 trận mở màn World Cup gần nhất, gồm 17 chiến thắng và 3 trận hòa. Trong khi đó, Morocco lại sở hữu khả năng phòng ngự cực kỳ chắc chắn khi giữ sạch lưới trong hiệp một ở 24 trận liên tiếp gần đây. Điểm yếu của đại diện châu Phi nằm ở lịch sử khi họ chưa từng thắng trận mở màn World Cup với 3 trận hòa và 3 thất bại.