Em trai Ánh Viên chặn đứng kỳ tích phi thường của đồng đội

Tối 12/12 chứng kiến cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Quang Thuấn khi anh chinh phục thành công tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam trên đất Thái Lan.
Đối thủ lớn nhất của Thuấn ở nội dung này là đương kim vô địch, người đàn anh Trần Hưng Nguyên. Tại SEA Games 32, Hưng Nguyên giành HCV còn Quang Thuấn giành HCB.
Lần này, trật tự đã đổi chiều. Nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân có 4 phần thi nhỏ gồm bơi bướm, bơi ngửa, bơi ếch và bơi sải. Quang Thuấn khởi đầu không quá tốt ở hai phần thi đầu trước khi bứt lên mạnh mẽ ở hai nội dung sau.
Anh về đích với thời gian 4 phút 19 giây 98, thành tích của Hưng Nguyên là 4 phút 25 giây 45.
Trái với những màn ăn mừng đập nước, hò hét đầy cảm xúc, em trai Ánh Viên ăn mừng nhẹ nhàng. Anh nở nụ cười thân thiện, chia vui với người hâm mộ và giới truyền thông.
Chiến thắng của Quang Thuấn là nỗi buồn của Hưng Nguyên. Nguyên đã thống trị nội dung này ở 3 kỳ SEA Games gần nhất.
Trên bục nhận huy chương, Quang Thuấn cũng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, thậm chí có phần bẽn lẽn.
Ít phút sau chiến thắng của Quang Thuấn, bơi Việt Nam có một huy chương vàng của Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 1.500 m tự do nam với thời gian 15 phút 19 giây 58.
Đã 5 kỳ SEA Games liên tiếp, Huy Hoàng chiến thắng nội dung này, một kỷ lục đặc biệt ấn tượng.
Các nam kình ngư Việt Nam còn mang về thêm một HCĐ nội dung 4x100 m hỗn hợp tiếp sức. Đến thời điểm này của đại hội, tuyển bơi đã có 5 HCV, tất cả đều được các kình ngư nam đem về.