Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Em trai Ánh Viên chặn đứng kỳ tích phi thường của đồng đội

  • Thứ sáu, 12/12/2025 22:40 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Nếu không thua trước Quang Thuấn, Trần Hưng Nguyên sẽ lần thứ 4 liên tiếp giành HCV 400 m hỗn hợp cá nhân nam, một cột mốc phi thường.

Nguyễn Quang Thuấn: 'Chị Ánh Viên gọi điện động viên tôi rất nhiều' Nguyễn Quang Thuấn có màn nước rút ấn tượng và giành HCV ở SEA Games 33 ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam, với thành tích ấn tượng 4 phút 19 giây 98.
Em trai Anh Vien anh 1

Tối 12/12 chứng kiến cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Quang Thuấn khi anh chinh phục thành công tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam trên đất Thái Lan.
Em trai Anh Vien anh 2

Đối thủ lớn nhất của Thuấn ở nội dung này là đương kim vô địch, người đàn anh Trần Hưng Nguyên. Tại SEA Games 32, Hưng Nguyên giành HCV còn Quang Thuấn giành HCB.
Em trai Anh Vien anh 3

Lần này, trật tự đã đổi chiều. Nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân có 4 phần thi nhỏ gồm bơi bướm, bơi ngửa, bơi ếch và bơi sải. Quang Thuấn khởi đầu không quá tốt ở hai phần thi đầu trước khi bứt lên mạnh mẽ ở hai nội dung sau.
Em trai Anh Vien anh 4

Anh về đích với thời gian 4 phút 19 giây 98, thành tích của Hưng Nguyên là 4 phút 25 giây 45.
Em trai Anh Vien anh 5Em trai Anh Vien anh 6Em trai Anh Vien anh 7Em trai Anh Vien anh 8

Trái với những màn ăn mừng đập nước, hò hét đầy cảm xúc, em trai Ánh Viên ăn mừng nhẹ nhàng. Anh nở nụ cười thân thiện, chia vui với người hâm mộ và giới truyền thông.
Em trai Anh Vien anh 9

Chiến thắng của Quang Thuấn là nỗi buồn của Hưng Nguyên. Nguyên đã thống trị nội dung này ở 3 kỳ SEA Games gần nhất.
Em trai Anh Vien anh 10Em trai Anh Vien anh 11Em trai Anh Vien anh 12Em trai Anh Vien anh 13

Trên bục nhận huy chương, Quang Thuấn cũng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, thậm chí có phần bẽn lẽn.
Em trai Anh Vien anh 14

Ít phút sau chiến thắng của Quang Thuấn, bơi Việt Nam có một huy chương vàng của Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 1.500 m tự do nam với thời gian 15 phút 19 giây 58.
Em trai Anh Vien anh 15

Đã 5 kỳ SEA Games liên tiếp, Huy Hoàng chiến thắng nội dung này, một kỷ lục đặc biệt ấn tượng.
Em trai Anh Vien anh 16

Các nam kình ngư Việt Nam còn mang về thêm một HCĐ nội dung 4x100 m hỗn hợp tiếp sức. Đến thời điểm này của đại hội, tuyển bơi đã có 5 HCV, tất cả đều được các kình ngư nam đem về.

Em trai Ánh Viên giành vàng SEA Games

Tối 12/12, Nguyễn Quang Thuấn về nhất nội dung chung kết 400 m hỗn hợp cá nhân nam.

5 giờ trước

Kình ngư Huy Hoàng lập siêu kỷ lục ở SEA Games 33

Tối 12/12, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục thống trị đường bơi dài nhất trong hồ tại SEA Games 33.

4 giờ trước

Cầu thủ U22 Indonesia khóc nức nở

Cảnh xúc động diễn ra sau trận U22 Indonesia thắng U22 Myanmar 3-1 tối 12/12 tại SEA Games 33, khi tiền đạo Jens Raven không thể kìm nén cảm xúc và bật khóc nức nở.

3 giờ trước

Minh Chiến

từ Bangkok

Em trai Ánh Viên Ánh Viên Em trai Ánh Viên Quang Thuấn Nguyễn Quang Thuấn Bơi lội SEA Games Kết quả SEA Games

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý