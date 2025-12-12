Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kình ngư Huy Hoàng lập siêu kỷ lục ở SEA Games 33

  Thứ sáu, 12/12/2025 19:22 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 12/12, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục thống trị đường bơi dài nhất trong hồ tại SEA Games 33.

"Rái cá Việt Nam" bơi một mạch không có đối thủ, bỏ xa phần còn lại để cán đích nội dung 1.500 m tự do nam với thời gian 15 phút 19 giây 58. Với thành tích này, Huy Hoàng chinh phục siêu kỷ lục 5 lần liên tiếp vô địch cùng một nội dung tại SEA Games. Đây là điều mà ngay cả tượng đài Ánh Viên cũng chưa từng đạt được.

Ngay sau Hoàng, Nguyễn Tuấn Anh tăng tốc mạnh mẽ ở những mét cuối để giành HCB, hoàn tất màn so kè "1-2" đầy thuyết phục cho đội tuyển bơi Việt Nam.

Tuyển bơi Việt Nam đang bứt phá mạnh mẽ với 5 tấm HCV chỉ trong 3 ngày thi đấu. Trước đó, Trần Hưng Nguyên (200 m hỗn hợp cá nhân nam), Nguyễn Viết Tường - Trần Văn Nguyễn Quốc - Nguyễn Huy Hoàng - Trần Hưng Nguyên (4x200 m tự do nam), Phạm Thanh Bảo (100 mét ếch) và Nguyễn Quang Thuấn (400 m hỗn hợp cá nhân nam) lần lượt mang vàng về cho đoàn Việt Nam.

Kinh ngu Huy Hoang anh 1Kinh ngu Huy Hoang anh 2Kinh ngu Huy Hoang anh 3Kinh ngu Huy Hoang anh 4

Huy Hoàng không có đối thủ ở 1.500 m tự do. Ảnh: Minh Chiến.

Trở lại với Huy Hoàng, 1.500 m tự do là đường bơi mở ra chương mới cho sự nghiệp của "Rái cá sông Gianh". Tại SEA Games 2017, chàng trai 17 tuổi gây chấn động khu vực khi giành HCV kèm kỷ lục đại hội. Kể từ cột mốc ấy, tài năng của Hoàng liên tục thăng tiến, vươn tầm châu lục với HCB Asian Games, suất dự Olympic và gần nhất là HCV giải vô địch châu Á.

Tại SEA Games 33, mục tiêu 3-4 HCV được xem là trong tầm tay, đặc biệt khi Hoàng vẫn duy trì phong độ ổn định ở những nội dung sở trường. Hôm 11/2, anh và đồng đội xuất sắc về nhất nội dung tiếp sức 4x200 m tự do.

Chưa dừng lại, kình ngư quê Quảng Bình còn có khả năng tranh chấp huy chương ở hai nội dung biển 10 km cá nhân và 4x1.500 m tiếp sức. Dù khó lường do tính chất thi đấu ngoài trời, Hoàng vẫn được đánh giá có cửa tranh HCV.

