Kỷ lục gia Việt Nam tiếp tục thống trị 100 m bơi ếch ở SEA Games

Tối 11/12, Phạm Thanh Bảo xuất sắc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng 100 m bơi ếch ở SEA Games 33.

Thanh Bảo không có đối thủ ở nội dung sở trường. Ảnh: Quý Lượng.

Phạm Thanh Bảo tiếp tục khẳng định vị thế số một ở đường đua 100 m bơi ếch nam khi về nhất với thời gian 1 phút 01 giây 43. Anh bảo vệ thành công tấm HCV từng giành được trước đó. Một màn trình diễn xuất sắc và đầy bản lĩnh của kình ngư Việt Nam.

Thành tích của Thanh Bảo so với các đối thủ. Ảnh: Quý Lượng.

Kình ngư Phạm Thanh Bảo bước vào SEA Games 33 với vị thế đặc biệt. Anh là chủ nhân hai kỷ lục được thiết lập chỉ trong 3 ngày ở kỳ đại hội trước tại Campuchia. SEA Games 32 chứng kiến màn bứt phá ngoạn mục của Bảo ở cả 100 m và 200 m ếch nam.

Anh liên tiếp đánh bại các đối thủ hàng đầu khu vực và xô đổ hai chuẩn mực tồn tại nhiều năm. Những cú nước rút quyết liệt, đặc biệt ở 200 m, giúp anh đổi màu huy chương và khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của bơi ếch Việt Nam.

Hai kỷ lục trở thành nền tảng để Thanh Bảo bước vào giai đoạn được xem là đỉnh cao sự nghiệp. Từ một tài năng miền sông nước, anh vươn lên thành biểu tượng mới của đường đua xanh Đông Nam Á.

Cùng Hưng Nguyên và Huy Hoàng, Thanh Bảo là 3 trụ cột hàng đầu của tuyển bơi Việt Nam ở SEA Games năm nay.