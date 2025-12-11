Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cú hat-trick vàng cho bơi lội Việt Nam ở SEA Games 33

  • Thứ năm, 11/12/2025 21:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 11/12, bốn kình ngư Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc và Trần Hưng Nguyên xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 4x200 m tự do nam.

Bộ tứ thi đấu đầy bản lĩnh, cán đích đầu tiên với thành tích 7 phút 18 giây 67, qua đó đem về tấm HCV thứ ba của đội tuyển bơi tại kỳ đại hội năm nay. Cá nhân Hưng Nguyên trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên giành 2 HCV ở SEA Games 33.

Ở ngày thi đấu đầu tiên, chính Hưng Nguyên mở hàng cho tuyển bơi bằng HCV 200 m hỗn hợp cá nhân. Anh giữ vững chuỗi vô địch qua 4 kỳ SEA Games liên tiếp (30, 31, 32 và 33).

Tuyển bơi tiếp sức Việt Nam xuất sắc giành HCV 3 kỳ liên tiếp. Ảnh: Quý Lượng.

Trở lại nội dung 4x200 m tối 11/12, cuộc đua diễn ra cực kỳ kịch tính. Ở giai đoạn đầu, đội Malaysia tạo khoảng cách rõ rệt, buộc các kình ngư Việt Nam phải dồn sức bám đuổi. Bước ngoặt đến ở lượt bơi thứ hai khi Huy Hoàng tăng tốc mạnh mẽ, rút ngắn đáng kể khoảng cách. Sau đó, Hưng Nguyên tung cú bứt phá quyết định ở lượt cuối, đưa tuyển Việt Nam cán đích đầu tiên.

Bơi Việt Nam lập cú hat-trick vàng ở nội dung 4x200 m tự do nam trong 3 kỳ SEA Games liên tiếp. Tại SEA Games 32, đội hình gồm Kim Sơn, Quý Phước, Hưng Nguyên và Huy Hoàng mang về HCV với thành tích 7 phút 18 giây 51. Còn ở SEA Games 31, bộ tứ này phá kỷ lục đại hội khi thiết lập thông số 7 phút 16 giây 31.

Hưng Nguyên là VĐV Việt Nam đầu tiên giành 2 HCV ở kỳ SEA Games năm nay. Ảnh: Minh Chiến.

Không chỉ nội dung tiếp sức tỏa sáng trong ngày 11/12, Phạm Thanh Bảo tiếp tục cho thấy phong độ ổn định. Ở chung kết 100m ếch, anh kiểm soát tốt từ những mét đầu tiên trước khi tăng tốc để về nhất với thành tích 1 phút 01 giây 43, vượt qua hai đối thủ Singapore.

Tuyển bơi mang về cho đoàn Việt Nam 3 HCV trong 2 ngày thi đấu. Với phong độ cao của các trụ cột, tuyển bơi Việt Nam tiếp tục khẳng định sức mạnh nổi bật trên đường đua xanh khu vực.

Minh Nghi

