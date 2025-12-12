Khoảnh khắc em trai Ánh Viên lần đầu giành HCV SEA Games
Tối 12/12, Nguyễn Quang Thuấn bứt phá mạnh mẽ để về nhất nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích ấn tượng 4 phút 19 giây 98.
Nguyễn Quang Thuấn có màn nước rút ấn tượng và giành HCV ở SEA Games 33 ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam, với thành tích ấn tượng 4 phút 19 giây 98.
Tối 12/12, Nguyễn Quang Thuấn bứt phá mạnh mẽ để về nhất nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích ấn tượng 4 phút 19 giây 98.
Kình ngư 17 tuổi Trần Văn Nguyễn Quốc giành HCĐ ở nội dung 100m bơi tự do nam trong lần đầu tiên tham dự SEA Games. Anh chia quyết tâm sẽ đánh bại đàn anh Nguyễn Huy Hoàng trong nội dung thi đấu tiếp theo.
Rạng sáng 11/12, Man City ngược dòng thắng Real Madrid 2-1 ở lượt thứ 6 vòng phân hạng Champions League 2025/26.
Chiều tối 11/12, tuyển nữ Việt Nam xuất sắc hạ Myanmar 2-0 để giành tấm vé vào vòng bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.
Đối chuyền của tuyển nữ Việt Nam Đặng Thị Kim Thanh (sinh năm 1999), sở hữu chiều cao 1,78 m, gương mặt thanh tú và làn da trắng. Tại SEA Games 33, cô chơi thay vị trí Bích Tuyền. Đây là lần trở lại đội tuyển sau 6 năm vắng bóng của đối chuyền 26 tuổi.
Các CĐV có mặt tại sân Rajamangala đều tỏ ra phấn khích và tin rằng U22 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước U22 Malaysia ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33.
Mai Hương, vợ "Quỷ lùn" Hồng Sơn có mặt từ sớm để cổ vũ chồng và đội tuyển ju-jitsu Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33. Cô thẫn thờ trước thất bại của chồng trước đối thủ người Philippines và dừng bước ở vòng 16 nội dung ne-waza hạng cân dưới 62 kg.
Tối 11/12, U22 Thái Lan phô diễn sức mạnh vượt trội với chiến thắng 3-0 trước Singapore để ung dung giành vé vào bán kết SEA Games 33.
Tại phòng họp báo sau trận thắng Malaysia, HLV Kim Sang-sik cho biết, ông rất vui và hài lòng với màn trình diễn của U22 Việt Nam. Đối thủ của U22 Việt Nam ở bán kết SEA Games 33 là Philipines.
Chia sẻ sau trận thắng thuyết phục U22 Malaysia, Đình Bắc cho biết màn trình diễn của U22 Việt Nam là thành quả xứng đáng cho nỗ lực luyện tập suốt một tuần qua của toàn đội.