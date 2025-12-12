Cầu thủ U22 Indonesia khóc nức nở

Cảnh xúc động diễn ra sau trận U22 Indonesia thắng U22 Myanmar 3-1 tối 12/12 tại SEA Games 33, khi tiền đạo Jens Raven không thể kìm nén cảm xúc và bật khóc nức nở.

Raven khóc nức nở sau trận đấu.

Raven ghi hai bàn thắng trong những phút cuối trận và giúp Indonesia giành chiến thắng 3-1, nhưng đội bóng xứ vạn đảo vẫn bị loại ngay từ vòng bảng do hiệu số bàn thắng kém hơn U22 Malaysia.

Khi tiếng còi mãn cuộc trên sân 700th Anniversary vang lên, Raven vỡ òa trong thất vọng. Chân sút gốc Hà Lan không thể ngừng rơi nước mắt. Cảnh tượng anh ôm mặt khóc sau khi nhận ra đội nhà không thể vượt qua vòng bảng khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Raven tỏ ra thất thần, không thể tin đội nhà phải sớm dừng lại hành trình tại SEA Games 33. Giấc mơ bán kết khép lại đầy tiếc nuối với U22 Indonesia, và hình ảnh của Raven sẽ trở thành một khoảnh khắc không thể quên ở kỳ SEA Games lần này.

Lượt cuối bảng C mang tính quyết định khi cả U22 Indonesia và Myanmar đều phải thắng đậm để nuôi hy vọng giành suất nhì bảng có thành tích tốt nhất. U22 Indonesia nhập cuộc đầy quyết tâm, tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu. Tuy nhiên, Myanmar bất ngờ mở tỷ số ở phút 30. Bị dẫn trước, U22 Indonesia gỡ hòa ở phút 45.

Bước vào hiệp hai, Indonesia gia tăng sức ép và được đền đáp với hai bàn thắng của Jens Raven ở các phút 89 và 90+6. Nhưng dù thắng 3-1 và có cùng hiệu số +1, U22 Indonesia vẫn không thể lọt vào bán kết vì ghi ít bàn hơn U22 Malaysia (3 so với 4).