U22 Việt Nam trông cả vào Đình Bắc

Hai lần liên tiếp được bầu “Cầu thủ hay nhất trận”, Đình Bắc khẳng định vai trò trung tâm trong lối chơi U22 Việt Nam. Tham vọng HCV SEA Games 33 phụ thuộc lớn vào chân sút của CAHN.

Di chuyển vào khoảng không rất lớn để nhận lại bóng từ đồng đội sau quả phạt góc của chính chân mình, Nguyễn Đình Bắc bấm bóng như đặt để Hiểu Minh bật cao đánh đầu, khai thông thế bế tắc ở phút 10. 12 phút sau, tiền đạo này cũng góp công lớn trong bàn thắng của Minh Phúc bằng pha dốc bóng rồi đột phá dũng mãnh trước khi căng vào trong cho đồng đội đệm bóng tung lưới U22 Malaysia.

Đây chỉ là hai trong số hàng loạt pha bóng ấn tượng của U22 Việt Nam trong chiến thắng trước U22 Malaysia. Trước đó, Đình Bắc tỏa sáng bằng cú đúp vào lưới U22 Lào để mang về 3 điểm cho đội nhà.

Trong sơ đồ 3 tiền đạo, HLV Kim Sang-sik bố trí Đình Bắc ở vị trí cao nhất của U22 Việt Nam. Hẳn nhiên, cả hai trận được bố trí đá chính, đủ 180 phút cho thấy niềm tin của ông thầy người Hàn Quốc cũng như giá trị năng lực của Đình Bắc.

Chơi cao nhất nhưng tiền đạo này thường dạt ra cánh trái để tạo nên một “thỏi nam châm” nhằm kéo hàng thủ đối phương, qua đó, tạo khoảng trống cho đồng đội. Không chỉ là một tay săn bàn, Đình Bắc còn thể hiện là một chân chuyền rất cừ phách cho U22 Việt Nam, khi xé toang hệ thống phòng thủ của U22 Malaysia để mang chiến thắng dễ về cho đội nhà. Sau 2 trận, tiền đạo này là cầu thủ có khả năng kiến tạo tốt nhất của đội nhà.

Đình Bắc đang chơi hay tại SEA Games 33.

Công lớn trong hai chiến thắng vừa qua là cả một tập thể, từ tuyến phòng ngự đến hàng tiền đạo. Nhưng không thể phủ nhận, vai trò rất lớn của Đình Bắc trong 2 thắng lợi để đưa U22 Việt Nam vào bán kết. Nền tảng thể lực sung mãn, khả năng quan sát tinh tế, di chuyển thông minh để tạo khoảng trống tốt cho riêng mình giúp Đình Bắc trở thành gương mặt nổi bật trong lối chơi chung của cả tập thể.

Khi bế tắc, vai trò cá nhân của tiền đạo này được thể hiện rất rõ ràng. Pha đột phá rồi dứt điểm để mang về bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 trong thế trận bế tắc của U22 Việt Nam trước U22 Lào là dẫn chứng sống động nhất.

Bất cứ HLV nào cũng đề cao lối chơi tập thể. Tuy nhiên, vai trò cá nhân là không thể thiếu trong lối đá đồng đội ấy. Đình Bắc thể hiện được giá trị của bản thân trong guồng quay chung của U22 Việt Nam, cũng như phô diễn năng lực cá nhân của bản thân.

Chắc chắn, chặng đường knock-out phía trước sẽ khó khăn và thách thức hơn nhiều khi các đối thủ mạnh hơn và cũng sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng hơn chiến thuật của U22 Việt Nam và đặc biệt, khả năng của Đình Bắc để có phương án hóa giải. Dự báo, ngôi sao của U22 Việt Nam được chăm sóc kỹ lưỡng, thậm chí là có thể dính đòn triệt hạ của đối thủ bởi đó là cách có thể khiến Đình Bắc chùn chân, từ đó, giảm tải nguy hiểm cho khung thành đội nhà.

Với những gì đã thể hiện trong 2 trận đấu qua, sự kỳ vọng của giới mộ điệu, các nhà chuyên môn lên đôi chân của Đình Bắc sẽ càng rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Hy vọng, tiền đạo của CAHN sẽ biết cách để né những đòn hiểm của đối thủ để có một cơ thể khỏe mạnh, qua đó, tiếp tục phô diễn năng lực chuyên môn để đưa tham vọng vàng của U22 Việt Nam về đích an toàn.

