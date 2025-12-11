Ông Kim: Mong hai đội tuyển Việt Nam cùng vào chung kết SEA Games

HLV Kim Sang-sik bày tỏ niềm vui khi cả U22 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam cùng thắng lớn, đồng loạt đặt chân vào vòng bán kết SEA Games 33 tối 11/12.

Ông Kim mong cả tuyển nữ và U22 Việt Nam vào chung kết. Ảnh: Minh Chiến.

“Tôi chúc mừng đội nữ vì chiến thắng. Chúng tôi cùng nhau làm lễ ra quân ở TP.HCM, tôi nhắn tin cổ vũ HLV trưởng đội tuyển nữ. Tuyển U22 Việt Nam nhất định sẽ cố gắng để bảo vệ niềm tự tôn và danh dự của đội tuyển Việt Nam. Tôi mong đội nữ cũng thi đấu hết mình, để hai đội cùng vào chung kết”, ông Kim chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận.

Trước U22 Malaysia ở lượt trận cuối bảng B, U22 Việt Nam nhập cuộc cực tốt, có hai bàn thắng sớm nhờ công của Hiểu Minh và Minh Phúc. Tỷ số 2-0 là cách biệt đủ an toàn để U22 Việt Nam dẫn dắt thế trận và khép lại trận đấu với thắng lợi.

Ông Kim tiếp tục: “Kết quả này có được là nhờ Đình Bắc và tất cả cầu thủ đã thi đấu hết mình trên sân cỏ. Tôi rất vui khi có thể tiến vào trong với tư cách đội nhất bảng. U22 Việt Nam đặt mục tiêu chiến thắng để trở lại sân Rajamangala và vào đấu chung kết”.

Điểm sáng của U22 Việt Nam ở trận đấu này là Đình Bắc. Tiền đạo của CLB Công an Hà Nội thực hiện cả hai đường kiến tạo dẫn tới bàn thắng. Trước đó, anh cũng ghi cả hai bàn khi U22 Việt Nam đánh bại Lào hôm 3/12.

Tiền đạo này chia sẻ: “Sau trận với Lào, tôi quay lại tập trung tập luyện và sinh hoạt chăm chỉ. Khi xem trận Malaysia với Lào, tôi có sự chuẩn bị kỹ. Hai kiến tạo hôm nay là thành quả của sự chăm chỉ đó”.

Tiền đạo này cũng tiết lộ thêm về tình huống kiến tạo theo bài tập từ trước cho Hiểu Minh: “Tình huống đó, trước lúc em nhận quả phạt góc, ban huấn luyện đã truyền đạt vào là tình huống này sẽ chơi theo bài. Đội đã tập bài này từ chiều qua, bàn hôm nay chính là thành quả của bài tập ấy”.

Sau trận này, U22 Việt Nam sẽ có 3 ngày nghỉ trước vòng bán kết bóng đá nam SEA Games vào tối 15/12.