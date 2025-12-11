CĐV Indonesia ăn mừng khi U22 Việt Nam chiến thắng

Các CĐV Indonesia gửi lời cảm ơn đến tuyển U22 Việt Nam sau chiến thắng 2-0 trước U22 Malaysia ở lượt cuối bảng B SEA Games 33 chiều 11/12.

U22 Việt Nam giúp Indonesia thắp lại cơ hội đi tiếp. Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).

Thầy trò HLV Kim Sang-sik có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Malaysia và trở thành đội tiếp theo giành vé vào bán kết SEA Games 33. Kết quả cũng thắp lại hy vọng đi tiếp cho U22 Indonesia, đội vẫn chưa có điểm nào tại bảng C.

Ở lượt cuối, U22 Indonesia sẽ đối đầu U22 Myanmar để cạnh tranh vị trí đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Do U22 Malaysia thua 0-2 trước Việt Nam, đội bóng áo vàng-đen chỉ còn hiệu số +1. Vì vậy, nếu Indonesia thắng Myanmar với cách biệt từ 3 bàn trở lên, nhà đương kim vô địch sẽ đủ điều kiện góp mặt ở bán kết.

Trên diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, các CĐV Indonesia tỏ ra phấn khích khi U22 Việt Nam giành chiến thắng. Một fan bình luận: "Chúng ta sống lại nhờ những bàn thắng của Việt Nam". CĐV khác chia sẻ: "Có Việt Nam giúp sức, Indonesia vẫn còn cơ hội bảo vệ chức vô địch". Một người hâm mộ khác cũng nhắn: "Cảm ơn Việt Nam, Indonesia hẹn gặp các bạn ở chung kết".

Nếu vào đến bán kết, U22 Indonesia nhiều khả năng sẽ chạm trán chủ nhà Thái Lan. Theo thể thức, bốn đội mạnh nhất tại bán kết sẽ được chia thành hai cặp đấu. Hai đội thắng vào chung kết tranh HCV, còn đội thua sẽ tranh HCĐ.

