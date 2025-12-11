Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đoàn Việt Nam mất HCV vì bị khiếu nại

  • Thứ năm, 11/12/2025 17:51 (GMT+7)
Chiều 11/12, Nguyễn Thị Quỳnh Như hụt tấm huy chương vàng môn Thể dục dụng cụ do bị đội Philippines khiếu nại.

Quỳnh Như mất huy chương đáng tiếc. Ảnh: Thể thao Việt Nam.

Trong phần thi của mình, Quỳnh Như thực hiện động tác gọn gàng, tiếp đất chắc chắn và nhận điểm số cao nhất ngay khi bảng điện tử hiện lên. Khu kỹ thuật Việt Nam bắt đầu ăn mừng. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng bị dập tắt khi phía Philippines nộp đơn khiếu nại.

Sau nhiều phút hội ý và xem lại băng ghi hình, tổ trọng tài thông báo chấp thuận khiếu nại. Điểm số của VĐV Philippines được điều chỉnh theo hướng có lợi, qua đó vượt lên thành tích của Quỳnh Như. Quyết định được đọc lên và chỉ ít phút sau, bảng kết quả cũng được cập nhật Philippines giành HCV, Việt Nam xuống HCB.

Ở khu vực của đội tuyển, Quỳnh Như lặng lẽ ngồi xuống, đôi mắt đỏ hoe vì tiếc nuối. Các đồng đội và HLV liên tục động viên, nhưng sự hụt hẫng vẫn hiện rõ trên gương mặt cô gái trẻ vừa đánh mất vinh quang tưởng nắm chắc trong tay.

Trong khoảnh khắc hiếm thấy của tinh thần thể thao, VĐV Philippines bước sang khu vực tuyển Việt Nam. Cô nhẹ nhàng trao cho Quỳnh Như cái ôm an ủi. Hình ảnh phần nào xoa dịu bầu không khí căng thẳng, nhưng không che giấu được nỗi nuối buồn về tấm HCV bị đổi chủ vào phút chót.

Dù chỉ nhận HCB, Quỳnh Như vẫn xứng đáng nhận được sự trân trọng bởi màn trình diễn của cô đủ thuyết phục để đứng trên bục cao nhất.

Minh Nghi

