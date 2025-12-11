U22 Việt Nam vào bán kết sau trận thắng thuyết phục Malaysia

Chiều 11/12, thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại Malaysia 2-0 ở trận đấu cuối vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33.

Ngay phút thứ 2, U22 Việt Nam đã có cơ hội sau nỗ lực đột phá của Đình Bắc. Ở phía trong, Văn Khang băng vào dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành Malaysia. 4 phút sau, cơ hội đến với Quốc Cường sau một tình huống lộn xộn trong vùng cấm. Pha dứt điểm của số 8 không đủ hiểm để hạ thủ môn đối thủ.

Cùng giờ, tuyển nữ Việt Nam đã có bàn mở tỷ số trước Myannar, qua đó mở toang cánh cửa vào bán kết bóng đá nữ. Ngân Thị Vạn Sự toả sáng với cú đánh đầu hiểm hóc.

Không lâu sau khi tuyển nữ báo tin vui, U22 Việt Nam cũng đã vượt lên dẫn trước Malaysia. Phút 11, Hiểu Minh chọn vị trí chuẩn xác, đón quả tạt của Đình Bắc rồi tung cú đánh đầu từ cự ly gần, hạ toàn bộ hàng thủ áo vàng.

U22 Việt Nam nhập cuộc đầy ấn tượng. Ảnh: Minh Chiến.

Tại Chonburi, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục chơi áp đảo và khiến mành lưới của Myanmar rung lên lần thứ 2, sau pha dứt điểm cận thành đơn giản của Bích Thuỳ.

Trên sân Rajamangala, U22 Việt Nam duy trì thế trận áp đảo và có bàn thắng thứ 2 ở phút 21. Đình Bắc đột phá xuống đáy biên rồi trả ngược cho đồng đội ở CAHN, Minh Phúc thoải mái dứt điểm vào khung thành bỏ trống.

Phút 31, Đình Bắc lại khuấy đảo hàng thủ Malaysia với pha đi bóng tốc độ bên cánh trái, trước khi đưa bóng vào phía trong cho Quốc Cường. Tuy nhiên, số 8 lại không thể tận dụng để gia tăng cách biệt cho U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam tạo lợi thế lớn trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Ảnh: Minh Chiến.

Phút 35, Lê Viktor đón đường chuyền của Hiểu Minh rồi tung cú volley hiểm hóc từ sát vạch 16,5 m, buộc thủ môn Malaysia phải bay người hết cỡ để cản phá. Ở ngoài đường biên, HLV Kim Sang-sik tỏ rõ sự tiếc nuối trước siêu phẩm bị từ chối của cậu học trò mang áo số 14.

Hiệp một khép lại với thế trận hoàn toàn lấn lướt của U22 Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Malaysia không tạo nổi một cơ hội đáng kể về phía khung thành của thủ môn Trung Kiên. Nếu kết quả này giữ nguyên, U22 Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết với vị thế của đội nhất bảng B.

Nửa đầu hiệp hai trôi qua, U22 Việt Nam vẫn chơi đầy chắc chắn, khiến Malaysia không thể phối hợp ở khu vực giữa sân và chỉ còn cách sử dụng những đường chuyền dài. Các hậu vệ áo đỏ duy trì sự tập trung để hoá giải mọi nỗ lực tổ chức tấn công của đối phương.

Phải đến phút 82, U22 Malaysia mới có thể tiếp cận khung thành của Trung Kiên. Số 17 đánh đầu và đòi phạt đền khi bóng chạm tay Phi Hoàng nhưng tổ trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục diễn ra.

Trận đấu tại Rajamangala khép lại với chiến thắng thuyết phục của U22 Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik giành vé vào bán kết bóng đá nam với vị thế của đội nhất bảng B.

Đội hình ra quân của U22 Việt Nam trước U22 Malaysia. Ảnh: VFF.