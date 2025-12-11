2 giờ trước
Đối chuyền của tuyển nữ Việt Nam Đặng Thị Kim Thanh (sinh năm 1999), sở hữu chiều cao 1,78 m, gương mặt thanh tú và làn da trắng. Tại SEA Games 33, cô chơi thay vị trí Bích Tuyền. Đây là lần trở lại đội tuyển sau 6 năm vắng bóng của đối chuyền 26 tuổi.
Rạng sáng 11/12, Man City ngược dòng thắng Real Madrid 2-1 ở lượt thứ 6 vòng phân hạng Champions League 2025/26.
Trước giờ khai mạc SEA Games 33 tối 9/12, sân vận động Rajamangala (Thái Lan) đông nghịt người chờ xếp hàng.
Rạng sáng 10/12, lượt trận thứ 6 vòng phân hạng Champions League diễn ra với nhiều trận đấu hấp dẫn.
Trưa 10/12, đại diện tuyển Taekwondo Việt Nam bức xúc khi Nguyễn Trọng Phúc, Trịnh Thị Kim Hà giành huy chương bạc nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ.
Kình ngư 17 tuổi Trần Văn Nguyễn Quốc giành HCĐ ở nội dung 100m bơi tự do nam trong lần đầu tiên tham dự SEA Games. Anh chia quyết tâm sẽ đánh bại đàn anh Nguyễn Huy Hoàng trong nội dung thi đấu tiếp theo.
VĐV Hưng Nguyên giành HCV ở chung kết 200 m hỗn hợp cá nhân nam với thời gian 2 phút 02 giây 11, vượt qua đối thủ người Philippines, Gian Christopher San (2 phút 03 giây 88).
Phụng Mùi Nhình VĐV Jujitsu khóc nức nở khi thua võ sĩ chủ nhà Thái Lan Singchalad Nuchanat ở chung kết hạng cân 52kg nữ.
Chia sẻ sau trận thua trước VĐV nước chủ nhà Thái Lan, Đào Hồng Sơn (VĐV Jiu-jitsu) cho biết, anh đã thi đấu hết mình. Việc thua trước chủ nhà ở SEA Games 33 là chuyện chắc chắn.
VĐV Jiu-jitsu Đào Hồng Sơn - nhà vô địch thế giới năm 2022, hai lần liên tiếp vô địch SEA Games (31 và 32) để thua VĐV Thái Lan ngay trận đầu tiên ở hạng cân nam dưới 60 kg.