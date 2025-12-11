Tuyển nữ Việt Nam vào bán kết với ngôi nhất bảng

Chiều 11/12, tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Myanmar để giành vé vào bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.

Nữ Việt Nam thăng hoa. Ảnh: Duy Hiệu.

Sau trận thua cay đắng 0-1 trước Philippines ở loạt trận thứ hai, tuyển nữ Việt Nam buộc phải vượt qua Myanmar ở trận đấu sinh tử cuối cùng.

Một chiến thắng sẽ giúp Việt Nam đi tiếp, thậm chí một chiến thắng với cách biệt lớn sẽ giúp đội giành vị trí đầu bảng. Nếu không thắng, các cô gái Việt Nam sẽ bị loại.

Chính vì thế, tinh thần thi đấu quyết tâm giúp các cô gái Việt Nam tạo ra sức ép lớn đầu trận, và cụ thể hoá bằng bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 8.

Trần Thị Duyên có pha tạt bóng chuẩn xác vào vòng cấm Myanmar để Vạn Sự bật cao đánh đầu tung lưới đối thủ mở tỷ số 1-0 cho ĐT nữ Việt Nam.

Bích Thùy toả sáng.

Đến phút 14, sau nỗ lực của Hoàng Thị Loan, hàng thủ Myanmar lúng túng phá bóng bật ra đúng vị trí Bích Thùy và tiền vệ này dễ dàng ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0.

Lợi thế dẫn trước hai bàn giúp tuyển Việt Nam chơi ung dung và kiểm soát thế trận.

Vạn Sự tiếp tục là ngòi nổ nguy hiểm khi chơi xông xáo và có cơ hội nâng tỷ số lên 3-0, nhưng pha đánh đầu cận thành của cô không chính xác.

Những phút còn lại, tuyển nữ Việt Nam chơi thực dụng để bảo toàn kết quả. Thắng 2-0, tuyển nữ Việt Nam có 6 điểm sau ba trận với hiệu số (+8), giành ngôi đầu bảng B. Bởi lẽ, ở trận đấu cùng giờ, nữ Philippines chỉ thắng Malaysia 6-0, qua đó về nhì ở bảng đấu với thành tích 6 điểm, hiệu số +6.

Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở bán kết sẽ là nữ Indonesia, trong khi Thái Lan đã giành ngôi đầu để gặp Philippines.