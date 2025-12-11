Thể thao

Đối chuyền của tuyển nữ Việt Nam Đặng Thị Kim Thanh (sinh năm 1999), sở hữu chiều cao 1,78 m, gương mặt thanh tú và làn da trắng. Tại SEA Games 33, cô chơi thay vị trí Bích Tuyền. Đây là lần trở lại đội tuyển sau 6 năm vắng bóng của đối chuyền 26 tuổi.