Cháy 2 toa tàu 'quý tộc' tuyến Hà Nội - Hải Phòng

Hai toa trên đoàn tàu khách LP6 tuyến Hải Phòng - Hà Nội bất ngờ bốc cháy sáng 17/4, buộc tàu dừng khẩn cấp để tách toa và dập lửa.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP. Hải Phòng) cho biết khoảng 10h30 ngày 17/4, tàu khách LP6 chạy hướng Hải Phòng - Hà Nội tại cầu Phú Lương (Hải Phòng) xảy ra hỏa hoạn tại toa số 3 tính từ đầu máy.

Trước đó, tàu xuất phát từ ga Hải Phòng lúc 9h10, và khi đến gần ga Tiền Trung, khói đen bắt đầu bốc lên từ một toa. Theo các nhân chứng, khói và lửa xuất hiện tại hai toa số 15 và 16, bên trong các toa có nhiều vật liệu dễ cháy như ghế da, đệm mút, ngọn lửa nhanh chóng lan sang toa liền kề, tạo khói dày đặc.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, đoàn tàu buộc phải dừng khẩn cấp, tách riêng 2 toa bị cháy khỏi đầu máy và các toa còn lại để hạn chế cháy lan. Lực lượng phòng cháy chữa cháy sau đó có mặt phối hợp khống chế đám cháy.

Đến khoảng 11h15, hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn. Thời điểm xảy ra cháy, không có hành khách bên trong các toa nên không ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Toa tàu Hoa Phượng Đỏ có thiết kế mang hơi hướm Đông Dương.

Tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng dài khoảng 102 km, là một trong những tuyến vận tải hành khách quan trọng ở miền Bắc, kết nối Thủ đô với cảng biển lớn nhất khu vực. Mỗi ngày, nhiều đoàn tàu được khai thác để phục vụ nhu cầu đi lại và du lịch giữa hai thành phố.

Trên trục Hà Nội - Hải Phòng, đoàn tàu du lịch "Hoa phượng đỏ" được Tổng Công ty đường sắt Việt Nam đưa vào vận hành từ tháng 5/2025 với 20 toa mới, gồm hai toa VIP thiết kế theo phong cách Đông Dương. Các toa tàu mới được khai thác trên các mác tàu HP1/HP2, LP5/LP6, LP2/LP3 và LP7/LP8.

Đoàn tàu có ngoại thất màu đỏ đặc trưng của hoa phượng, biểu tượng của Hải Phòng. Không gian nội thất mang phong cách hoài cổ kết hợp hiện đại, hướng tới nâng cao trải nghiệm cho hành khách. Thời gian di chuyển trên tuyến khoảng hơn 2 giờ, giá vé dao động 105.000-300.000 đồng tùy hạng ghế, cao gấp 2-3 lần so với tàu thường cùng tuyến.

Đến trưa 17/4, Chi nhánh Vận tải Đường sắt Hải Phòng thông báo bãi bỏ một số chuyến trong ngày 17/4, gồm các tàu LP5, HP2 và đôi tàu LP7/LP8.

Hành khách có vé trên các đoàn tàu này được hoàn vé miễn phí hoặc đổi sang chuyến khác. Nhà ga khuyến nghị hành khách liên hệ trực tiếp tại quầy vé hoặc hotline để được hỗ trợ. Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách kiểm tra lại lịch trình để đảm bảo kế hoạch di chuyển.

