Sẽ lắp camera giám sát phố cà phê đường tàu Hà Nội

Chính quyền phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) dự kiến lắp camera tại khu vực phố cà phê đường tàu nhằm phát hiện, xử lý vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.

Du khách ngồi sát đường ray, đồng loạt quay phim, chụp ảnh khi đoàn tàu đi qua. Ảnh: Trần Hiền.

Ngày 13/4, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cho biết phố cà phê đường tàu xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt để kinh doanh trong nhiều năm qua. Một số hộ kinh doanh đặt bàn, ghế, treo biển quảng cáo trong phạm vi 5 m tính từ tim đường ray hoặc để du khách đứng trên đường ray chụp ảnh tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Công an phường nhận định những hành vi này không chỉ ảnh hưởng hoạt động chạy tàu mà còn tác động tiêu cực đến hình ảnh du lịch Thủ đô. Mức xử phạt đối với các vi phạm dao động từ 2-3 triệu đồng.

Trước thực trạng trên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám khẳng định kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường sắt trên tuyến Khâm Thiên - Lê Duẩn.

Chính quyền địa phương kêu gọi người dân không lấn chiếm hành lang đường sắt để kinh doanh, nhắc nhở con em không chơi đùa gần khu vực này, không ném vật lạ lên tàu.

Phố đường tàu dài khoảng 2 km bao gồm nhiều dãy nhà kéo dài từ phố Lê Duẩn đi qua Trần Phú, Cửa Đông đến phố Phùng Hưng. Ảnh: Google Maps.

Đại diện Công an phường cho biết phố cà phê đường tàu có hành lang đường sắt hẹp, không đủ điều kiện để tổ chức hoạt động kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

"Không thể đánh đổi tính mạng con người lấy lợi nhuận", vị đại diện nói, yêu cầu các công ty lữ hành không quảng bá sản phẩm liên quan phố cà phê đường tàu.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ lắp đặt hệ thống camera giám sát tại một số điểm để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Các hạng mục như mái che, mái vẩy, vật dụng trang trí cũng phải tháo dỡ theo quy định, mọi hoạt động kinh doanh phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn đường sắt.

Du khách quốc tế đứng giữa đường ray tạo dáng chụp ảnh. Ảnh: Trần Hiền.

Phố cà phê đường tàu hình thành từ năm 2018, dọc tuyến đường sắt đi qua các phố Lê Duẩn, Khâm Thiên, Trần Phú, Phùng Hưng, đoạn giữa ga Hà Nội và ga Long Biên. Khu vực này nhanh chóng thu hút đông du khách nhờ trải nghiệm uống cà phê sát đường ray.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt đã bị yêu cầu xử lý từ năm 2019, song tình trạng này thường tái diễn sau mỗi đợt kiểm tra. Hà Nội nhiều lần tìm cách "khai tử" phố cà phê đường tàu nhưng chưa thể xử lý triệt để.

Đến tháng 1/2026, Hà Nội đề xuất phương án dừng tàu khách chạy qua khu vực này. Theo đề xuất của UBND TP. Hà Nội, tàu khách từ phía Nam sẽ dừng tại ga Hà Nội, tàu từ phía Bắc dừng ở ga Gia Lâm.

Đoạn tuyến giữa hai ga, nơi có phố cà phê đường tàu và cầu Long Biên, sẽ không còn tàu khách lưu thông. Việc trung chuyển hành khách sẽ do các sở, ngành của thành phố xây dựng và triển khai.

