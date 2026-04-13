Chủ quán cà phê Hà Nội đuổi theo khách Tây trả ví

Nhóm khách ngoại quốc bỏ quên ví tiền trong một quán cà phê. Chủ quán vội vàng đuổi theo trả lại, từ chối khoản tiền cảm ơn của du khách.

Ba du khách ngoại quốc ghé một tiệm đồ uống tại phường Cửa Nam, Hà Nội sáng 10/4. Tại đây, họ hỏi chị N.H. (chủ quán) đường đến phố cà phê đường tàu. Sợ khách không nhớ đường, chị H. lấy giấy vẽ sơ đồ.

30 phút sau, nhóm khách rời quán, để lại một chiếc ví ở quầy pha chế. Chị H. đoán họ có thể bỏ quên hoặc làm rơi khi đi vệ sinh. Chị gọi một người trong quán cùng lên xe, đuổi theo nhóm du khách. Lúc này, tấm bản đồ vẽ giấy giúp chị phán đoán cung đường họ di chuyển.

Nhóm khách ngoại quốc bất ngờ khi được chủ quán cà phê đuổi theo để trả lại ví. Ảnh: N.H.

"Lúc đó, tôi chỉ nghĩ làm sao mang ví trả ngay cho họ", chị H. kể với Tri Thức - Znews.

Đi một đoạn không xa, chị H. nhìn thấy bóng 3 vị khách Tây trên vỉa hè liền gọi lớn để trả ví. Ba vị khách ban đầu tỏ ra bất ngờ, sau đó liên tục nói cảm ơn.

Một người mở ví, rút tiền định tặng lại như một cách bày tỏ lòng biết ơn, nhưng chị H. từ chối và chào tạm biệt. Chị chỉ kịp ghi lại video để lưu lại câu chuyện chiếc ví đã được trao trả về chủ.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này được chị H. đăng lên mạng xã hội, thu hút gần 700.000 lượt xem và hàng nghìn bình luận trong 2 ngày. Nhiều người chú ý đến cuộc trò chuyện ngắn giữa hai bên, không quá trôi chảy về ngôn ngữ nhưng đủ để hiểu nhau.

"Quán tôi nằm ở khu vực trung tâm thành phố nên thường xuyên đón các vị khách nước ngoài. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống khách quên ví và phải đuổi theo trả như vậy", chủ quán cà phê chia sẻ thêm về kỷ niệm đáng nhớ.

Số liệu từ Sở Du lịch Hà Nội cho thấy trong tháng 3, thành phố đón khoảng 3 triệu lượt khách, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 851.000 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 12.900 tỷ đồng .

Tính chung 3 tháng đầu năm, Hà Nội đón khoảng 8,82 triệu lượt khách. Riêng khách quốc tế đạt 2,4 triệu lượt, tăng gần 30% so với cùng kỳ.

Hệ thống lưu trú trên địa bàn hiện duy trì hơn 3.700 cơ sở với trên 71.000 phòng, bao gồm nhiều khách sạn và căn hộ từ 3 đến 5 sao. Công suất phòng bình quân trong quý I đạt khoảng 62,6%.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý, du lịch Thủ đô đang ghi nhận tín hiệu tích cực nhờ việc làm mới sản phẩm. Nhiều trải nghiệm gắn với văn hóa, làng nghề, khu vực ngoại thành được phát triển, bên cạnh các sản phẩm truyền thống.

Gia đình Asako Sakamoto đến từ Nhật đã có kỷ niệm đáng nhớ khi con trai gặp tai nạn ở Hội An. Ảnh: Asako Sakamoto.

Trong khi đó, đây không phải lần đầu du khách nước ngoài nhận được sự hỗ trợ từ người dân địa phương tại Việt Nam.

Ngày 31/3, tại Hội An (Đà Nẵng), một bé trai người Nhật bị kẹt chân vào bánh xe trong lúc đạp xe cùng gia đình. Hàng chục người dân xung quanh cùng dừng lại giúp đỡ, tìm cách tháo gỡ và đưa em vào bệnh viện. Nhờ đó, chân cậu bé được gỡ ra an toàn.

Mẹ của bé trai, Asako Sakamoto, đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội để bày tỏ sự biết ơn trước cách người dân địa phương chung tay giúp đỡ.

Trước đó, vào cuối năm 2025, trong hành trình khám phá Hà Giang Loop (vòng lặp Hà Giang), Fiona (26 tuổi, quốc tịch Đức) đã bật khóc khi được tổ chức sinh nhật bất ngờ. Trong lúc dừng chân, không gian xung quanh bỗng tắt đèn. Ngay sau đó, hai thành viên trong đoàn mang ra bánh sinh nhật, hòa giọng cùng nhiều người địa phương cùng hát chúc mừng sinh nhật Fiona.

Trước sự chuẩn bị này, nữ du khách không giấu được cảm xúc và bật khóc. Cô sau đó chia sẻ đây là “sinh nhật tuyệt vời nhất từng có”, khi những người xa lạ trên cung đường Hà Giang đã biến ngày đặc biệt của mình thành một kỷ niệm khó quên.