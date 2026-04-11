Vì sao khách Tây liên tục bật khóc khi rời Việt Nam?

Nhiều du khách quốc tế bật khóc khi rời Việt Nam bởi những gắn kết vượt ngoài một chuyến đi. Không chỉ là cảnh đẹp, điều khiến họ lưu luyến là sự ấm áp từ người dân địa phương.

Một buổi sáng đầu tháng 4, trên chuyến xe ra sân bay, Pierre, 40 tuổi bất ngờ bật khóc. "Đó là một cảm giác tồi tệ khi phải rời xa Việt Nam. Khi tôi bắt đầu hiểu văn hóa và lòng tốt của con người ở đây lại phải trở về Đức", nam du khách nức nở.

Ba năm trước, Pierre từ bỏ công việc ổn định để theo đuổi lối sống tự do, làm việc từ xa và di chuyển qua nhiều quốc gia. Tháng 3/2025, anh bắt đầu hành trình dài ngày qua Australia, Philippines, Việt Nam và Campuchia.

Việt Nam ban đầu không phải điểm đến nổi bật trong kế hoạch. Nhưng mọi thứ thay đổi ngay khi anh đặt chân đến Đà Nẵng. "Tôi được chào đón bằng sự ấm áp mà trước đó chưa từng trải qua", anh nói với Tri Thức - Znews.

Pierre chinh phục Hang Múa, Ninh Bình (bên trái) và đỉnh Fansipan, Sa Pa, Lào Cai. Ảnh: Pierre.

Sống như người địa phương

Những ngày sống gần biển, Pierre tham gia các hoạt động thể thao, trò chuyện với người dân địa phương dần tạo nên những ký ức sâu đậm. Từ Đà Nẵng, anh tiếp tục hành trình ra Hà Nội, rồi đến Hà Giang (nay là Tuyên Quang). Những cung đường đèo uốn lượn để lại dấu ấn mà nam du khách xem là "một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất".

Sau chuyến đi đầu tiên, Pierre nhận ra Việt Nam không chỉ là điểm đến du lịch, mà là nơi mang lại một cách sống khác. Đầu năm nay, anh một lần nữa quay lại Đà Nẵng, đi qua Hà Nội, Nha Trang rồi Đà Lạt. Theo anh, nhịp sống tại Việt Nam tạo cảm giác dễ hòa nhập, không có khoảng cách giữa khách du lịch và người địa phương.

Anh nhận thấy sự thân thiện từ cách mọi người sẵn sàng hỗ trợ nhau một cách tự nhiên, không đặt nặng điều kiện. Sự gắn kết trong gia đình tại Việt Nam cũng là điều anh ít thấy trong môi trường sống ở châu Âu.

Cặp đôi Australia tựa đầu vào nhau, bật khóc trên chuyến bay rời Đà Nẵng. Ảnh: Ky.

Pierre không phải du khách quốc tế đầu tiên luyến tiếc khi rời Việt Nam. Giữa tháng 10/2025, Ky và Caitlin, cặp đôi đến từ Australia, đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc rời Việt Nam sau 6 tháng sống tại Đà Nẵng. Trong video, cả hai tựa đầu vào nhau, mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài cho đến khi máy bay cất cánh.

"Ban đầu, Đà Nẵng chỉ là một điểm du lịch. Nhưng dần dần, chúng tôi coi nơi đây là nhà. Lời tạm biệt rất khó khăn", Ky chia sẻ.

Cặp đôi thuê một căn hộ nhỏ gần biển, học cách sống như người địa phương, từ dạo biển Mỹ Khê đến đi bộ trong thành phố. Sau nửa năm tại Đà Nẵng, điều khiến họ lưu luyến nhất không phải là cảnh quan, mà là con người nơi đây.

Hai người hàng xóm lớn tuổi trông có vẻ khó gần, dần trở nên thân thiết khi thường xuyên trò chuyện với Ky và Caitlin dù không cùng ngôn ngữ. Họ cũng làm quen với chủ một quán ăn gần nơi ở, những cuộc trò chuyện và những bữa ăn giản dị góp phần tạo nên sự gắn bó.

Một trong những ký ức khiến du khách Australia xúc động nhất lại đến từ tiếng rao quen thuộc của người bán bánh bao đi ngang mỗi ngày. "Bánh bao, bánh bao đây, bánh bao nóng hổi thơm ngon đây", thanh âm giản dị đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai.

"Không biết khi nào có thể quay lại Việt Nam, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại sớm nhất có thể", Ky nói.

Cặp đôi Australia ăn uống cùng những người hàng xóm ở Đà Nẵng, check-in đền Ngọc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Ky.

Mua vé một chiều quay lại Việt Nam

Trong tháng 3, Việt Nam đón gần 2,1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I, lượng khách nước ngoài đạt 6,76 triệu lượt, tăng hơn 12% so với cùng kỳ 2025, mức cao nhất từ trước đến nay.

Trên tờ Sydney Morning Herald, cây bút du lịch Ben Groundwater nhận định Việt Nam là điểm đến "đã đến sẽ muốn quay lại". Sau hơn 20 năm liên tục ghé thăm, ông cho biết chưa từng cảm thấy nhàm chán.

Theo Ben, sức hút của Việt Nam nằm ở sự gần gũi và năng động. Du khách dễ dàng gặp gỡ, trò chuyện với người địa phương. Các thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng hay TP.HCM luôn tràn đầy năng lượng, nơi người trẻ học tập, làm việc, kinh doanh và tận hưởng cuộc sống.

Trong khi đó, phóng viên du lịch Brian Johnston cho hay khi đến Việt Nam, du khách nhanh chóng nhận ra sự thân thiện và cởi mở của người dân địa phương với người nước ngoài. Nhiều du khách nhận xét chính sự hiếu khách và sẵn sàng giúp đỡ của người Việt là một trong những yếu tố khiến họ muốn quay lại.

Florian được cung cấp thức ăn, nước uống sau một đêm ngủ rừng, sau đó "hòa tan" như người dân địa phương. Ảnh: Triệu Văn Lưu.

Trên các diễn đàn du lịch, hình ảnh người dân địa phương chủ động chỉ đường, hỗ trợ khi gặp khó khăn, mời ăn uống hoặc trò chuyện cởi mở xuất hiện khá phổ biến.

Mới đây, Florian, du khách quốc tịch Áo, trong lúc điều khiển xe máy địa hình đã đi lạc vào rừng sâu ở Lạng Sơn. Sau một đêm ngủ rừng, anh được lực lượng chức năng và người dân phối hợp giải cứu an toàn.

Hôm sau, anh được người dân đưa đi tham quan, thưởng thức các món ăn địa phương. Trong những bữa cơm thân mật, anh lần đầu trải nghiệm cách uống bia hô "1, 2, 3", hòa tan như một người bản địa.

"Cuộc sống của tôi quá ngột ngạt và áp lực, nên chọn đến Việt Nam để thư giãn, đi du lịch giải tỏa căng thẳng", Florian nói.

Còn với Pierre, trên chuyến xe dần rời xa Việt Nam, anh vẫn chưa thôi nghĩ về những ngày đã qua. Với anh, hành trình này không chỉ là một chuyến đi, mà là quãng thời gian đủ dài để hiểu hơn về con người, nhịp sống và những kết nối tưởng chừng ngẫu nhiên nhưng lại ở lại rất lâu.

Pierre nói sẽ sớm quay lại, lần này không phải để khám phá, mà để tiếp tục những điều còn dang dở. "Tôi sẽ mua vé một chiều để quay lại Việt Nam. Tôi hứa", nam du khách nói.

