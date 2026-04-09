Du khách khóc nức nở khi quay về Đức sau chuyến du lịch Việt Nam

Pierre bật khóc ngay trên đường ra sân bay khi nhớ về những kỷ niệm với dải đất hình chữ S. Anh cho biết chắc chắn sẽ quay lại Việt Nam vào một ngày không xa.

Người đàn ông Đức bật khóc khi rời Việt Nam Rời Việt Nam để về Đức, Pierre xúc động đến bật khóc trên đường ra sân bay. Những ngày ở Việt Nam để lại trong anh ký ức khó quên về con người và văn hóa nơi đây.

Mới đây, clip ghi lại khoảnh khắc người đàn ông nước ngoài bật khóc khi rời Việt Nam để trở về quê hương sau chuyến du lịch đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận.

Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng cảm xúc ấy không hề hiếm gặp với những ai từng có thời gian gắn bó sâu sắc với mảnh đất hình chữ S.

Người đàn ông trong clip là Pierre (40 tuổi, đến từ Đức), hiện sống gần Karlsruhe. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Pierre cho biết buổi sáng rời Việt Nam để ra sân bay là một trong những thời điểm khó quên nhất trong hành trình của mình. Điều đó khiến anh bật khóc.

“Tôi biết mình đang rời đi khỏi một nơi rất có ý nghĩa với mình”, anh nói.

Những ngày ở Việt Nam đã để lại dấu ấn sâu đậm khiến Pierre khó kìm được nước mắt khi tạm biệt.

Chuyến du lịch định mệnh

Ba năm trước, Pierre đưa ra quyết định thay đổi cuộc sống, rời bỏ công việc ổn định để theo đuổi sự tự do và tự chủ. Nhờ mạng xã hội, anh xây dựng lối sống du mục kỹ thuật số, làm việc từ xa và đi qua nhiều quốc gia. Tháng 3/2025, anh bắt đầu hành trình dài ngày, qua Australia, Philippines, Việt Nam và Campuchia.

Việt Nam ban đầu không phải điểm đến đặc biệt trong kế hoạch. Tuy nhiên, ấn tượng của anh thay đổi ngay khi đến Đà Nẵng. “Tôi đã được chào đón bằng một sự ấm áp mà trước đó chưa từng biết đến”, Pierre nói.

Pierre đã có cơ hội tham quan nhiều nơi ở Việt Nam.

Tại đây, anh ở gần biển, tham gia các hoạt động như bơi, chơi bóng chuyền, có nhiều kỷ niệm với người dân địa phương.

Sau đó, anh di chuyển ra Hà Nội và tiếp tục đến Hà Giang. Tại Hà Giang, Pierre tự di chuyển cùng một người bạn quen ở Bali, không theo tour. Hành trình qua các cung đường đèo để lại ấn tượng mạnh.

“Đến giờ, tôi vẫn coi đó là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất”, anh cho biết.

Sau chuyến đi đầu tiên, anh đánh giá Việt Nam không chỉ là điểm du lịch mà còn là nơi mang lại trải nghiệm sống khác biệt.

Trải nghiệm khó quên tại Việt Nam

Năm 2026, Pierre quay lại Việt Nam, đi qua Đà Nẵng, Hà Nội, Nha Trang và Đà Lạt. Tại khu vực bãi biển East Asia Park (Đà Nẵng), anh tham gia các hoạt động thể thao và gặp gỡ nhiều người, gồm cả người địa phương và người nước ngoài sinh sống lâu dài.

Từ các mối quen biết ban đầu, anh duy trì liên lạc và hình thành các nhóm bạn. Ngoài các hoạt động thường ngày, nhóm của anh tổ chức những chuyến đi ngắn, cắm trại và khám phá một số khu vực ít người. Buổi tối, họ thường tụ tập tại một quán bar do người Hàn Quốc vận hành.

Theo Pierre, môi trường tại Việt Nam tạo cảm giác dễ hòa nhập, không có khoảng cách giữa khách và người địa phương.

Tại Đà Lạt, anh cùng bạn bè trải nghiệm một buổi đón bình minh. “Khoảnh khắc đó khiến tôi nhìn nhận lại nhiều thứ về cuộc sống”, anh nói.

Chuyến đi Hà Giang để lại ấn tượng sâu sắc đối với Pierre.

Pierre cho rằng điều giữ chân anh ở Việt Nam không chỉ là cảnh quan mà là cách con người tương tác với nhau. Anh nhận thấy sự thân thiện trong giao tiếp và cách mọi người hỗ trợ nhau mà không đặt nặng điều kiện.

Anh cũng ấn tượng với sự gắn kết trong gia đình, điều mà theo anh ít thấy hơn trong môi trường sống tại châu Âu.

Theo Pierre, phần lớn những trải nghiệm đáng nhớ của anh trong thời gian gần đây đều gắn với Việt Nam. Anh cho rằng khó tìm lại cảm giác tương tự khi trở về châu Âu. “Tôi sẽ quay lại Việt Nam”, Pierre nói, cho biết đã có kế hoạch tiếp tục hành trình trong thời gian tới.