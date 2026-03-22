Du khách bị tạm giữ vì ra đường trong ngày 'đóng băng' Bali

Một du khách đã bị phát hiện vi phạm một trong những quy định thiêng liêng nhất của Bali ngay thời điểm hòn đảo du lịch nổi tiếng này chuẩn bị “tắt lịm” trong 24 giờ.

Du khách Mỹ bị tạm giữ vì ra đường trong ngày lễ lớn ở Bali.

Karl Adolf Amrhein (57 tuổi) đã bị lực lượng an ninh địa phương tạm giữ vào sáng 19/3, sau khi bị phát hiện đi bộ trên con đường chính ở làng Sukawati vào khoảng 7h sáng, đúng vào dịp Ngày Im Lặng (Nyepi) thường niên của Bali.

Cảnh sát Sukawati cho biết với truyền thông địa phương rằng họ đã bắt giữ một công dân Mỹ vi phạm các quy định của Nyepi. Nhà chức trách cho biết người đàn ông này đã giả vờ câm khi bị đưa về đồn cảnh sát, trước khi yêu cầu được thả.

Sau đó, ông đã giao tiếp với cơ quan chức năng và cho biết mình đang tìm chỗ ở sau khi bị “buộc rời khỏi” khách sạn trước đó.

“Một du khách đã thừa nhận bị yêu cầu rời khách sạn ở Ubud do hết thời gian lưu trú”, một lãnh đạo cảnh sát địa phương nói với báo chí. Người này sau đó được đưa đến một villa gần đó để lưu trú và bị cảnh báo không tái phạm.

Nyepi là gì?

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh du khách được khuyến cáo cần hiểu rõ mức độ nghiêm ngặt của lệnh “đóng băng” hàng năm tại Bali.

Trong 24 giờ vào một ngày trong tháng 3 mỗi năm, toàn bộ Bali gần như ngưng hoạt động hoàn toàn để đón Nyepi. Mọi ánh sáng, âm nhạc, giao thông và phương tiện di chuyển đều bị cấm.

Đường phố Bali vắng vẻ trong ngày Nyepi. Ảnh: @bali.info.official/Instagram.

Các quy định áp dụng với tất cả mọi người trên đảo, không phân biệt tôn giáo hay quốc tịch. Toàn bộ hoạt động kinh doanh và dịch vụ công cộng - ngoại trừ dịch vụ khẩn cấp - đều đóng cửa. Các chuyến bay cũng bị dừng hoàn toàn. Người dân và du khách được yêu cầu ở trong nhà hoặc nơi lưu trú.

Khách sạn thường thông báo cho khách những hoạt động được phép và không được phép. Một số nơi phục vụ buffet trong im lặng và cho phép sử dụng hạn chế các tiện ích, trong khi một số khác yêu cầu khách ở nguyên trong phòng và mang đồ ăn đến tận nơi.

Năm 2020, một du khách Mỹ khác từng bị xích lại bởi lực lượng địa phương tại Kuta sau khi ra ngoài chạy bộ trong ngày Nyepi. Người này nói rằng mình “chỉ muốn đi chạy” và từ chối quay lại villa dù đã được nhắc nhở.

Ý nghĩa tâm linh của Nyepi

Nyepi là dịp lễ mang tính tâm linh và văn hóa, dành cho việc suy ngẫm, thiền định và thanh lọc bản thân.

Ngày lễ này bắt nguồn từ Hindu giáo Bali, với khoảng 87% dân số trên đảo theo đạo Hindu.

Du khách cũng được cảnh báo rằng việc di chuyển sẽ bị gián đoạn, trong đó sân bay chính của Bali, I Gusti Ngurah Rai, đóng cửa suốt 24 giờ.

Trong những ngày lễ tôn giáo, toàn bộ hòn đảo tham gia vào các nghi lễ để thanh tẩy những điều tiêu cực.

Tết Hindu được tính theo lịch Saka, vì vậy Nyepi thường rơi vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 theo dương lịch.

Trong những ngày trước đó, toàn đảo sẽ tham gia các nghi lễ nhằm gột rửa điều tiêu cực, trong đó Ngày Im Lặng chỉ là một phần của chuỗi nghi lễ kéo dài khoảng 6 ngày. Nyepi diễn ra vào ngày thứ ba trong chuỗi này và tuân thủ nghiêm ngặt 4 nguyên tắc.

Từ 6h sáng đến 6h sáng hôm sau, cửa sổ được che kín, ánh sáng giảm tối đa để tạo nên sự tĩnh lặng tuyệt đối. Theo truyền thuyết, sự im lặng này khiến các linh hồn xấu tưởng rằng hòn đảo không có người sinh sống, từ đó bảo vệ Bali và cư dân khỏi tai họa.