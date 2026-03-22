'Đòn chí mạng' với kỳ nghỉ thác loạn của sinh viên Mỹ

Kỳ nghỉ xuân từng là biểu tượng của tự do và tiệc tùng, nay đang chao đảo giữa cảnh báo an ninh toàn cầu và làn sóng siết chặt chưa từng có trên đất Mỹ.

Trong kỳ nghỉ xuân, sinh viên Mỹ thường say sưa uống rượu, nhảy nhót, thác loạn từ sáng tới đêm. Ảnh: New York Post.

Chính phủ Iran đã phát đi cảnh báo cứng rắn rằng họ có thể tấn công các mục tiêu dân sự trên toàn thế giới, bao gồm cả những khu nghỉ dưỡng sang trọng, trong bối cảnh hàng triệu người Mỹ đang bước vào kỳ nghỉ xuân.

Song song đó, bên trong nước Mỹ, tình trạng tụ tập đông người và các sự kiện tự phát trong kỳ nghỉ xuân tiếp tục gây áp lực lên lực lượng chức năng, buộc nhiều địa phương phải siết chặt kiểm soát và tính đến những biện pháp mạnh tay hơn với hoạt động tiệc tùng vốn đã trở thành "đặc sản" của giới trẻ, theo USA Today.

Cảnh báo an ninh giữa cao điểm du lịch

Chuẩn tướng Abolfazl Shekarchi - người phát ngôn cấp cao của quân đội Iran - cho biết các quan chức Mỹ và Israel sẽ không còn an toàn sau khi các cuộc không kích được cho là đã làm suy yếu ban lãnh đạo Iran, trong đó có Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Ông Shekarchi nói trên truyền hình nhà nước Iran: "Từ bây giờ, với những thông tin chúng tôi có về các bạn, ngay cả công viên, khu vui chơi hay điểm du lịch ở bất cứ đâu trên thế giới cũng sẽ không còn an toàn".

Ông đồng thời nhiều lần nhắc lại rằng "các khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí và điểm tham quan trên toàn thế giới" có thể bị nhắm mục tiêu trong chiến dịch truy tìm lãnh đạo Mỹ và Israel.

Hàng nghìn sinh viên đang đổ xô đến các bãi biển ở hạt Volusia, Florida để nghỉ lễ mùa xuân. Ảnh: Volusia County Sheriff's Office.

Iran đồng thời tuyên bố sẽ mở rộng các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các địa điểm du lịch trên toàn thế giới, trong bối cảnh Tehran tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các nước láng giềng vùng Vịnh Ba Tư và Israel, còn Mỹ cùng Israel tấn công vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran.

Trong phát ngôn của mình, ông Shekarchi cho rằng các lãnh đạo Mỹ và Israel đang ẩn náu tại các khu du lịch để tránh bị tấn công, đồng thời chỉ trích việc "trú ẩn trong hầm và sử dụng người dân làm lá chắn".

Trước nguy cơ trả đũa, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã đặt các hoạt động chống khủng bố trong tình trạng "cảnh giác cao".

Các điểm nóng kỳ nghỉ xuân bị siết quản lý

Tại bang Florida, hàng nghìn du khách đổ về các bãi biển trong tháng này đã khiến lực lượng chức năng quá tải, đặc biệt tại Daytona Beach và New Smyrna Beach - những điểm đến nổi tiếng dịp nghỉ xuân.

Giới chức tại quận Volusia đang tìm cách xử phạt những người dùng mạng xã hội đứng ra kêu gọi các sự kiện đông người nhưng không được cấp phép, thường được gọi là "takeover". Cảnh sát trưởng Michael Chitwood cho biết địa phương có thể trở thành nơi đầu tiên áp dụng hình phạt tài chính đối với những người tổ chức kiểu này, theo WSVN.

Ông Chitwood cảnh báo: "Chúng tôi sẽ kiện dân sự. Chúng tôi sẽ truy đến từng tài sản mà các bạn có. Điều này áp dụng với mọi người tổ chức. Nếu bạn quảng bá sự kiện xe tải hay 'takeover', chúng tôi sẽ xử lý bạn về mặt tài chính".

Theo ông, các sự kiện này có thể "đe dọa an toàn cộng đồng" và những người muốn tổ chức phải xin phép, tuân thủ đúng quy trình, Independent đưa tin.

Tại New Smyrna Beach, ngày 17/3, được ghi nhận là thời điểm đông đúc nhất từ đầu kỳ nghỉ, với tình trạng giao thông dày đặc, thiếu chỗ đỗ xe và lượng người đi bộ tăng cao. Cảnh sát cho biết thành phố đang phải đối mặt với đám đông lớn gồm nhiều thanh thiếu niên, hoạt động gia tăng trên toàn khu vực ven biển và các tuyến đường chính.

Chính quyền địa phương ở Florida (Mỹ) áp dụng nhiều biện pháp để siết chặt quản lý trong kỳ nghỉ xuân. Ảnh: Romain Maurice.

Cuối tuần trước, lực lượng chức năng tại Volusia đã thu giữ 6 vũ khí và bắt giữ 133 người liên quan đến các hoạt động nghỉ xuân. Cảnh sát cũng bác bỏ tin đồn về một vụ nổ súng tại Daytona Beach, khẳng định "hoàn toàn vô căn cứ: và cho biết một số người chỉ bóp chai nước để tạo âm thanh giống tiếng súng khiến đám đông hoảng loạn.

Ông Chitwood cho biết chính ông và các chỉ huy cảnh sát có mặt tại hiện trường, đứng giữa đám đông và ghi nhận phần lớn những người được tiếp xúc đều hợp tác, không phản đối khi lực lượng chức năng thực hiện bắt giữ hay yêu cầu giải tán.

Những người bị bắt đến từ nhiều bang như Alabama, Georgia, North Carolina, South Carolina và Florida.

Trước làn sóng tiệc tùng ngày càng mất kiểm soát, nhiều thành phố du lịch tại Mỹ đã công khai thể hiện sự ngao ngán, thậm chí muốn "xóa sổ" kỳ nghỉ xuân.

Theo đài WLRN, lãnh đạo Miami Beach khẳng định họ "không muốn quay lại thời kỳ đó", đồng thời triển khai hàng loạt biện pháp mạnh như dựng chốt kiểm soát, tăng phí đỗ xe lên tới 100 USD và siết chặt an ninh.

Không riêng Miami, Panama City Beach, từng được mệnh danh là "thủ phủ kỳ nghỉ xuân", cũng áp dụng lệnh cấm rượu trên bãi biển, hạn chế giờ hoạt động và tăng cường bắt giữ từ năm 2015, nhằm chuyển đổi sang mô hình du lịch gia đình và cao cấp hơn.