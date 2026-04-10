Doanh nhân Việt thuê máy bay 120 chỗ đưa gia đình, nhân viên đi Bhutan

Nhóm khách chi tiêu cao đặt ra bài toán khó về điểm đến, hành trình, dịch vụ chăm sóc cũng như trải nghiệm trong suốt chuyến đi.

“Có doanh nhân Việt từng chi tiền bao trọn máy bay khoảng 120 chỗ, đưa gia đình và nhân viên đi trải nghiệm văn hóa, hành hương kết hợp gặp gỡ đối tác trong 5 ngày 4 đêm tại Bhutan”, ông Phạm Văn Bẩy, Giám đốc Trung tâm Khách lẻ Công ty lữ hành Vietravel Miền Bắc, chia sẻ tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) 2026, ngày 9/4.

Nói thêm về nhóm khách của dòng du lịch cao cấp, ông Bẩy cho biết họ thường là doanh nhân hoặc những người đã đi nhiều nơi trên thế giới, mong muốn có trải nghiệm khác biệt.

Với phân khúc này, giá không còn là yếu tố quyết định duy nhất. Điều khách hàng tìm kiếm là sự riêng tư, tính cá nhân hóa, chất lượng dịch vụ và những trải nghiệm khó lặp lại. Đây có thể trở thành một xu hướng phát triển mạnh tại Việt Nam.

“May đo” hành trình cho khách siêu giàu

Theo ông Bẩy, thách thức lớn nhất của những chuyến đi như vậy không chỉ là thiết kế lịch trình cho hàng trăm người, mà còn nằm ở khâu vận hành và an toàn bay.

Đề cập đến vị khách thuê bao máy bay đưa gia đình, nhân viên đi Bhutan, Paro, sân bay quốc tế duy nhất của Bhutan, chính là trở ngại lớn bởi đây được xem là một trong những nơi hạ cánh khó nhất thế giới.

Cảnh đông đúc bên trong VITM 2026. Ảnh: KTO.

Ngoài ra, dịch vụ đi kèm cũng được đẩy lên mức cao hơn nhiều so với tour thông thường. Du khách có thể mong muốn ở khách sạn 5 sao hoặc khu nghỉ dưỡng cao cấp, di chuyển bằng xe riêng, mang theo đầu bếp cùng nguyên liệu từ Việt Nam hoặc yêu cầu đội hậu cần đi trước để chuẩn bị mọi thứ, từ ăn ở đến lễ vật cho hành trình hành hương.

Một số tour được thiết kế theo hướng “sống trong điểm đến”, nghĩa là khách không dừng ở tham quan, mà trực tiếp tham gia vào trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và đời sống bản địa.

Tại VITM 2026, đơn vị của ông giới thiệu nhiều sản phẩm cao cấp như hành trình Iceland - Greenland - Faroe giá 395 triệu đồng/khách; tour khám phá Nam Cực 19 ngày 18 đêm từ 500 triệu đồng/khách hay tour châu Âu 12 ngày 11 đêm giá 129 triệu đồng/khách.

Đi cùng mức giá cao là cách xây dựng trải nghiệm khác biệt: ăn trên tháp Eiffel, tự tay làm bánh Black Forest tại Đức, uống trà đạo dưới gốc anh đào ở Nhật Bản, thưởng thức bò Kobe hay làm bánh mochi. Với những khách thích khám phá, hành trình có thể mở rộng sang Australia để gặp cộng đồng bản địa hoặc tự lái trên cung đường huyền thoại từ San Francisco đến Los Angeles.

Thị trường ngoại thu hút khách Việt Nam

Cũng tại hội chợ, sự quan tâm tới sản phẩm quốc tế cũng được thể hiện rõ qua cách các đơn vị xúc tiến du lịch nước ngoài đầu tư hiện diện.

Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam là một trong những đơn vị quảng bá mạnh tại VITM 2026 khi tham gia sự kiện từ ngày 9 đến 12/4, đồng thời đẩy mạnh chiến dịch Visit Malaysia 2026 với thông điệp “Surreal Experiences - Những trải nghiệm như mơ”.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, đơn vị còn tổ chức hội thảo riêng để chia sẻ định hướng xúc tiến du lịch và tìm cơ hội hợp tác với doanh nghiệp, hãng hàng không và đối tác Việt Nam.

Cổng vào Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) 2026. Ảnh: KTO.

Bà Amirah Nadiah Mazlan, Giám đốc văn phòng Cục, cho biết Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm của du lịch Malaysia tại Đông Nam Á.

Hiện có khoảng 180 chuyến bay kết nối Việt Nam và Malaysia mỗi tuần, cung ứng hơn 32.500 chỗ, tạo lợi thế lớn cho trao đổi khách hai chiều. Ngoài các dòng sản phẩm quen thuộc, Malaysia cũng đang đẩy mạnh những phân khúc chuyên biệt như MICE, lưu trú dài hạn, du lịch sinh thái và trải nghiệm biển đảo.

Tương tự, gian hàng quảng bá của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại VITM 2026 gây chú ý với concept hiện đại, thu hút đông đảo khách hàng.

Khách tham quan tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như mặc thử Hanbok, chụp ảnh check-in tại các không gian mô phỏng đặc trưng của Hàn Quốc như tàu điện ngầm, cung điện hoàng gia Gyeongbok, tham gia các trò chơi tương tác, chương trình đố vui và nhận quà tặng.

Khách hàng chụp ảnh tại mô hình mô phỏng tàu điện Hàn Quốc. Ảnh: KTO.

Bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện KTO tại Việt Nam nhận định thông qua VITM 2026, đơn vị mong muốn không chỉ quảng bá hình ảnh du lịch Hàn Quốc mà đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các doanh nghiệp du lịch Việt Nam.

“Chúng tôi tin rằng các hoạt động tại hội chợ lần này sẽ góp phần duy trì đà tăng trưởng tích cực của du lịch Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam và nâng tầm quan hệ giao lưu văn hóa và du lịch giữa hai nước trong thời gian tới”, bà nói.

Năm 2025, Hàn Quốc đón gần 550.000 lượt khách Việt Nam và dự kiến đạt khoảng 600.000 lượt trong năm 2026, mức cao nhất từ trước đến nay.

Tính đến hết tháng 3/2026, số lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc đạt hơn 167,000 lượt, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm 2025 và tăng 53% so với cùng kỳ năm 2019.

Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc vẫn là một trong những thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, kinh tế và du lịch giữa hai quốc gia ngày càng sâu rộng.