Cấm du khách mặc bikini trên hòn đảo nổi tiếng thế giới

Hành khách trên du thuyền Carnival Splendor được yêu cầu không mặc bikini hay các loại đồ bơi hở hang khi ghé thăm đảo Lifou (New Caledonia, Pháp).

Đảo Lifou, thuộc lãnh thổ New Caledonia, Pháp. Ảnh: SMH.

Hãng du thuyền Carnival Cruise Line vừa gửi thông báo yêu cầu hành khách trên tàu Carnival Splendor "tuân thủ quy định trang phục địa phương" trước khi cập đảo Lifou, thuộc lãnh thổ New Caledonia của Pháp. Theo đó, du khách cần ăn mặc kín đáo để thể hiện sự tôn trọng văn hóa bản địa.

"Để phù hợp với phong tục của hòn đảo, việc tuân thủ quy định về trang phục là điều cần thiết", nội dung thư nêu.

Thông báo cho biết đồ bơi chỉ nên được sử dụng tại bãi biển hoặc khu vực hồ bơi và phải có kiểu dáng kín đáo. Các loại đồ bơi như bikini không được phép sử dụng, kể cả trên bãi biển. Việc tắm nắng khỏa thân cũng bị cấm trong mọi trường hợp, People đưa tin.

Trên website chính thức, Carnival cũng xếp Lifou vào nhóm điểm đến có yêu cầu đặc biệt về trang phục do yếu tố văn hóa địa phương. Theo hãng, Lifou là một hòn đảo của cộng đồng bộ tộc bản địa, nơi người dân gìn giữ các giá trị truyền thống dựa trên sự tôn trọng và trong nhiều trường hợp có đời sống tôn giáo sâu sắc.

"Cộng đồng địa phương mong muốn du khách mặc đồ bơi một mảnh hoặc các loại trang phục kín đáo hơn và tránh mặc bikini ở bãi biển", Carnival cho biết.

Du thuyền Carnival Splendor. Ảnh: Jeffrey Greenberg/Universal Images Group.

Carnival cho biết việc không tuân thủ các quy định địa phương có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục đưa Lifou vào lịch trình trong tương lai. Theo CruiseHive, những hành khách vi phạm quy định về trang phục có thể bị yêu cầu quay trở lại tàu. Trong trường hợp tình trạng vi phạm tiếp diễn, các chuyến ghé thăm hòn đảo này trong tương lai có thể bị hủy bỏ.

Trong tháng 6, Carnival Splendor có hai lần cập cảng Lifou, gồm chuyến ngày 2/6 và chuyến dự kiến ngày 15/6. Một tàu khác của hãng là Carnival Adventure cũng có lịch ghé đảo vào ngày 14/6. Đến tháng 7, Carnival Encounter cùng Carnival Splendor và Carnival Adventure tiếp tục đưa khách tới điểm đến này.

Lifou là đảo lớn nhất thuộc quần đảo Loyalty Islands của New Caledonia, nổi tiếng với những bãi biển cát trắng, làn nước trong xanh và văn hóa Kanak bản địa đặc sắc. Đây là một trong những điểm dừng chân quen thuộc của các tuyến du thuyền khởi hành từ Australia.

Theo gợi ý từ Tripadvisor, một trong những hoạt động du khách nhất định nên thử khi đến Lifou là lặn ngắm san hô tại các rạn san hô nguyên sơ của Khu bảo tồn biển vịnh Jinek, khám phá những vách đá Jokin hùng vĩ cũng như nằm tắm nắng trên bãi biển Luecila. Du khách cũng có thể tham quan đồn điền trồng vani để trải nghiệm di sản nông nghiệp phong phú và văn hóa của hòn đảo.

Bãi biển trong xanh trên đảo Lifou, thuộc lãnh thổ New Caledonia, Pháp. Ảnh: Mikhail Nilov/Pexels.