Thấy gì khi Phú Quốc đạt tỷ lệ tăng trưởng tìm vé máy bay cao nhất?

Lượng chuyến bay đến Phú Quốc liên tục duy trì ở mức cao trong trung tuần tháng 6. Tỷ lệ lượt tìm kiếm vé máy bay tăng tới 56%. Điều này khẳng định sức hút của đảo ngọc hè 2026.

Theo thống kê từ Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc, lượng chuyến bay đến đảo ngọc trong những ngày trung tuần tháng 6 liên tục duy trì ở mức cao, cho thấy sức hút rõ rệt của điểm đến này trong mùa cao điểm hè.

Điểm đến được lựa chọn quanh năm

Riêng ngày 11/6, Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc phục vụ tổng cộng 67 chuyến bay, đón hơn 18.000 lượt khách; trong đó có 44 chuyến bay nội địa và 23 chuyến bay quốc tế. Các chuyến bay nội địa tới Phú Quốc được duy trì liên tục ở mức ngang với cao điểm dịp Tết Nguyên đán, cho thấy du khách đang lựa chọn đảo ngọc là điểm đến quanh năm. Đồng thời, những con số này tiếp tục phản ánh đà tăng trưởng tích cực của cảng hàng không tại Phú Quốc sau khi được bàn giao cho Sun Group vận hành, cũng như thể hiện nhu cầu du lịch đảo ngọc đang tiếp tục bứt tốc.

Theo Traveloka, trong cao điểm hè, lượng tìm kiếm vé máy bay tới Phú Quốc đạt mức tăng cao nhất cả nước (56%).

Trước đó, nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á Traveloka cũng ghi nhận Phú Quốc dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng tìm kiếm vé máy bay.

Cụ thể, theo thống kê từ đơn vị này, lượng đặt dịch vụ du lịch nội địa trong các tháng cao điểm hè tăng trưởng tích cực. Trong nhóm điểm đến biển đảo, Phú Quốc là cái tên nổi bật nhất khi lượng tìm kiếm vé máy bay tăng tới 56% - mức tăng cao nhất trên phạm vi cả nước.

Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc nhộn nhịp quanh năm.

Dữ liệu từ Traveloka cũng cho thấy xu hướng đáng chú ý: Du khách Việt thường ưu tiên lên kế hoạch du lịch sớm hơn nhằm tối ưu chi phí và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Trong bối cảnh đó, các chương trình khuyến mãi lớn, vé máy bay ưu đãi, combo khách sạn kèm hoạt động du lịch trở thành những yếu tố có tác động mạnh đến quyết định đặt dịch vụ mùa cao điểm. Đây cũng là lý do các điểm đến sở hữu hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ như Phú Quốc có lợi thế rõ rệt.

Lợi thế tự nhiên, trải nghiệm giải trí đa dạng

Bên cạnh lợi thế tự nhiên về biển xanh, khí hậu dễ chịu và hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, Phú Quốc còn có hệ sinh thái dịch vụ du lịch đa dạng từ hàng không, lưu trú, vui chơi - giải trí đến lễ hội, mua sắm, trải nghiệm văn hóa.

Trong đó, các đơn vị như Sun Group đã phát triển nhiều sản phẩm kết nối từ hàng không đến lưu trú, giúp du khách thuận tiện hơn trong di chuyển và dễ dàng lựa chọn gói trải nghiệm phù hợp nhiều nhóm đối tượng như khách trẻ, cặp đôi, gia đình đa thế hệ... Song song đó là loạt chương trình ưu đãi lớn, góp phần kích thích nhu cầu tìm kiếm, đặt vé và lên kế hoạch du lịch trọn gói.

Hành khách Sun PhuQuoc Airways làm thủ tục check-in tại New World Phu Quoc Resort.

Đáng chú ý, Sun PhuQuoc Airways giới thiệu mô hình làm thủ tục tại khách sạn, cho phép hành khách hoàn tất check-in, nhận thẻ lên máy bay và gửi hành lý ngay tại nơi lưu trú trước khi ra sân bay. Mô hình đang được thí điểm triển khai ở New World Phu Quoc Resort và La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton, giúp du khách tiết kiệm thời gian chờ đợi, giảm áp lực di chuyển và kéo dài trải nghiệm nghỉ dưỡng đến sát giờ khởi hành.

Cùng với đó, Sun PhuQuoc Airways triển khai nhiều chương trình như mua vé máy bay tặng vé cáp treo Sun World Hon Thom, ưu đãi nghỉ dưỡng trong hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc đến 30%...

Du khách có thể thỏa sức vui chơi, giải nhiệt mùa hè với hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng liên hoàn tại Phú Quốc.

Tại nam đảo Phú Quốc, hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng được phát triển theo hướng chuỗi dịch vụ liên hoàn, giúp du khách có thể kết hợp nghỉ dưỡng, vui chơi, khám phá biển đảo và thưởng thức các show diễn trong cùng một hành trình.

Tổ hợp vui chơi Sun World Hon Thom được định vị là một trong những điểm nhấn giải trí hàng đầu của nam đảo, gắn với tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, mang đến trải nghiệm đa dạng cho nhiều nhóm khách hàng, từ hòa mình vào thế giới nước tại công viên Aquatopia Water Park đến thử thách bản thân với các trò chơi mạo hiểm tại làng Exotica. Mới đây, Sun World Hon Thom cũng ra mắt nhiều trò chơi mới, cũng như khai trương Santo Beach Club - câu lạc bộ bên biển với 2 hồ bơi vô cực ôm trọn hoàng hôn Phú Quốc và tầm nhìn ngắm biển “không góc chết”.

Những show diễn đa phương tiện với pháo hoa thắp sáng bầu trời đảo ngọc là một trong nhiều điểm nhấn hút khách tới Phú Quốc.

Từ góc nhìn thị trường, những con số như lượng chuyến bay duy trì ở mức cao, lượt tìm kiếm vé máy bay đến Phú Quốc tăng 56% cho thấy đảo ngọc đang trở thành lựa chọn có khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách. Những con số này cũng cho thấy sức hút quanh năm của hòn đảo, bởi với nhiều du khách, đi Phú Quốc mùa nào cũng đẹp và đủ đầy trải nghiệm.