Từ bầu trời đến kỳ nghỉ - xu hướng hàng không thế giới đến Việt Nam

Ngày càng nhiều hãng hàng không và tập đoàn du lịch trên thế giới tìm cách biến chuyến bay thành phần mở đầu của kỳ nghỉ, thay vì đơn thuần là phương tiện vận chuyển. Tại Việt Nam, Sun PhuQuoc Airways đang tiên phong với xu thế đầy khác biệt.

Khi hàng không trở thành chiến lược phát triển điểm đến

Du lịch và hàng không luôn gắn bó mật thiết, nhưng suốt nhiều năm, 2 ngành này vẫn vận hành tương đối tách biệt khi các hãng bay bán vé, còn ngành du lịch bán trải nghiệm.

Nhưng khi du lịch cá nhân hóa trải nghiệm trở thành xu thế, những chuyến bay dần trở thành điểm khởi đầu của một kỳ nghỉ khép kín, trọn vẹn mà hành khách có thể thư thái tận hưởng ngay từ khi đặt chân lên máy bay.

Tại châu Âu, Jet2 phát triển Jet2holidays, mô hình bán kỳ nghỉ trọn gói kết hợp chuyến bay, khách sạn và dịch vụ tại điểm đến. Ở Bắc Mỹ, Sunwing Travel Group vận hành một hệ sinh thái bao gồm hãng bay, công ty lữ hành và các khu nghỉ dưỡng, đưa du khách thẳng tới những “sun destinations”, các thiên đường nghỉ dưỡng nắng ấm như Mexico hay quần đảo Caribbean.

Sun PhuQuoc Airways - hãng hàng không nghỉ dưỡng đầu tiên tại Việt Nam.

Đằng sau những mô hình này là logic nếu du lịch là một trải nghiệm tổng thể, thì chuyến bay, điểm chạm đầu tiên của hành trình, cũng phải trở thành một phần của trải nghiệm đó.

Trong ngành, cách tiếp cận này được gọi là “hàng không nghỉ dưỡng”. Khác với hàng không truyền thống, dịch vụ chủ yếu tập trung vào vận chuyển hành khách và trải nghiệm trên chuyến bay, hàng không nghỉ dưỡng mở rộng phạm vi sang toàn bộ hành trình du lịch. Từ khâu đặt vé, dịch vụ sân bay, trải nghiệm trên không cho tới lưu trú, giải trí tại điểm đến, tất cả đều được kết nối thành một chuỗi liền mạch.

Tại Việt Nam, mô hình này đang được thực hiện bởi Sun PhuQuoc Airways (SPA), hãng hàng không do Sun Group đầu tư phát triển, với tham vọng biến chuyến bay thành khởi đầu tự nhiên của một kỳ nghỉ đẳng cấp, ấn tượng và giàu trải nghiệm khác biệt.

Sun PhuQuoc Airways được xây dựng theo triết lý này ngay từ đầu. Hãng lựa chọn Phú Quốc làm trung tâm mạng bay, phát triển theo mô hình “trục nan”, từ đảo ngọc kết nối trực tiếp tới các thành phố lớn trong nước và quốc tế.

Chiến lược này phản ánh tham vọng lớn hơn là biến Phú Quốc trở thành cửa ngõ du lịch quốc tế mới của Việt Nam. Nhiều năm qua, hòn đảo này đã phát triển nhanh chóng thành trung tâm nghỉ dưỡng của Đông Nam Á, với hệ thống resort cao cấp, các tổ hợp vui chơi giải trí quy mô lớn và lượng khách quốc tế ngày càng tăng. Nhưng giống nhiều điểm đến đảo khác trên thế giới, sự phát triển của Phú Quốc vẫn phụ thuộc lớn vào đường bay.

Khi các đường bay thẳng được mở rộng, khoảng cách địa lý giữa đảo ngọc và các thị trường khách lớn sẽ được rút ngắn đáng kể. Điều này không chỉ giúp tăng lượng khách quốc tế mà còn thay đổi cách du khách tiếp cận điểm đến.

Trải nghiệm bay như khởi đầu của kỳ nghỉ

Sun PhuQuoc Airways đang từng bước xây dựng chuỗi trải nghiệm liền mạch từ mặt đất đến bầu trời. Là một trong số rất ít hãng hàng không tại Việt Nam cũng như trên thế giới đưa khâu làm thủ tục ra khỏi nhà ga sân bay, mô hình làm thủ tục bay ngay tại khách sạn của Sun PhuQuoc Airways đã tạo đặc quyền và mang lại sự thuận tiện gần như tuyệt đối cho du khách.

Sun Executive Lounge Nội Bài.

Tại sân bay, hãng phát triển hệ thống phòng chờ Sun Executive Lounge với thiết kế độc bản và ẩm thực do nghệ nhân Ánh Tuyết giám tuyển, kết hợp cùng các thương hiệu ẩm thực quốc tế như bánh mì Eric Kayser hay cà phê Delingoo - Capella 100% hạt Arabica, biến trải nghiệm chờ đợi trở thành khoảnh khắc tận hưởng, thư giãn như đang nghỉ dưỡng.

Tiếp viên Sun PhuQuoc Airways với cử chỉ chào đặc trưng.

Nếu Sun Executive Lounge mở ra khởi đầu từ mặt đất của hành trình “bay nghỉ dưỡng”, thì đội ngũ tiếp viên là người tiếp nối và hoàn thiện tinh thần ấy trên bầu trời. Với phong thái chuyên nghiệp và sự tận tâm chuẩn mực, mỗi tiếp viên Sun PhuQuoc Airways không chỉ thực hiện nhiệm vụ phục vụ mà còn truyền tải trọn vẹn văn hóa hiếu khách của hãng. Từng cử chỉ chào đặc trưng với 2 tay đặt nơi trái tim, nụ cười rạng rỡ và phong thái phục vụ chuẩn mực đều phản ánh triết lý dịch vụ của hãng.

Ẩm thực trên chuyến bay của SPA.

Giữa những tầng mây, hành khách của Sun PhuQuoc Airways được thưởng thức ẩm thực giàu bản sắc văn hoá qua những “bữa cơm nhà” chuẩn vị Việt, các món Á - Âu tuyển chọn, trà TWG thượng hạng, bia thủ công chuẩn Đức Sun KraftBeer hay cà phê từ “thủ phủ” Lâm Đồng.

Các chuyến bay của SPA được trang bị hệ thống giải trí không dây hiện đại với kho nội dung đa dạng được tích hợp sẵn. Chương trình còn có các nội dung dành riêng cho trẻ em. Nội dung được hãng làm mới định kỳ 2 tháng/lần, tuyển chọn theo chủ đề và cảm xúc phù hợp từng dịp lễ hoặc mùa du lịch cho hành khách, mang đến trải nghiệm giải trí tinh tế và giàu tính kết nối văn hóa.

Tàu bay Sun PhuQuoc Airways.

Trên thế giới, mô hình này được gọi là “dynamic packaging”, cho phép kết hợp linh hoạt các dịch vụ du lịch theo nhu cầu cá nhân. Xu hướng này đang phát triển mạnh khi du khách muốn đơn giản hóa quá trình lên kế hoạch cho chuyến đi, đặc biệt trong bối cảnh các nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến ngày càng phổ biến.

Lợi thế của mô hình này nằm ở việc hãng bay được đặt trong hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh. Tại Phú Quốc, hệ thống khu nghỉ dưỡng, tổ hợp giải trí và các dịch vụ du lịch được Sun Group phát triển đồng bộ giúp hành trình của du khách có thể được thiết kế trọn vẹn, từ chuyến bay đến trải nghiệm tại điểm đến.

“Tôi cho rằng đây là điểm độc đáo của Phú Quốc, bởi hiếm có trường hợp nào mà các công ty giải trí hoặc doanh nghiệp địa phương lại thành lập hãng hàng không riêng chỉ để phục vụ cho một điểm đến. Điều này chứng minh cho thị trường thấy Sun Group rất tâm huyết trong việc xây dựng Phú Quốc thành điểm đến du lịch đẳng cấp thế giới”, ông Nicky Kwok, Giám đốc Phát triển Kinh doanh khu vực Đông Nam Á, Khối Du lịch Nghỉ dưỡng - Vé tham quan - Tour của nền tảng du lịch trực tuyến Trip.com, chia sẻ.