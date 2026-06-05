Bay Sun PhuQuoc Airways, chơi Bà Nà, hưởng ưu đãi đến 680.000 đồng

Tất cả hành khách bay Sun PhuQuoc Airways (SPA) đến Đà Nẵng và mua vé cáp treo Sun World Ba Na Hills được tặng buffet trưa và vé wow pass với tổng trị giá 680.000 đồng.

Đây là chương trình ưu đãi chưa từng có do Tập đoàn Sun Group triển khai, mở ra hành trình trải nghiệm trọn vẹn cho du khách trong mùa Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026.

Cụ thể, từ 6/6 đến 7/7, tất cả khách hàng (Việt Nam và quốc tế) lựa chọn mua combo vé máy bay của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA) và mua vé cáp treo Bà Nà thông qua các nền tảng, kênh chính thức (website/app), phòng vé cũng như đại lý chính thức của SPA sẽ được tặng vé wow pass silver trị giá 300.000 đồng và một bữa buffet trưa trị giá 380.000 đồng.

Khách hàng SPA chỉ cần xuất trình thẻ lên tàu bay hoặc “e-boarding pass” và giấy tờ tùy thân tại phòng vé Sun World Ba Na Hills để xác thực thông tin và nhận quà tặng ưu đãi, thuận tiện vui chơi tại khu du lịch.

Những khách hàng bay SPA chưa kịp mua combo vé SPA và vé cáp treo trước khi chương trình được công bố chính thức vẫn có thể nhận ưu đãi khi mua thêm vé cáp treo Sun World Ba Na Hills tại website booking.sunworld.vn hoặc phòng vé khu du lịch. Đây là sự khác biệt so với nhiều chương trình khuyến mại thông thường, vốn chỉ áp dụng từ thời điểm triển khai trở đi.

Du khách đến Bà Nà dịp này không chỉ được tận hưởng không khí mát mẻ mà còn được hòa vào không khí lễ hội tưng bừng.

Đặc quyền wow pass silver là giải pháp tối ưu hóa lịch trình trải nghiệm, cho phép du khách sử dụng lối đi ưu tiên khi lên xuống cáp treo nhanh chóng mà không phải xếp hàng chờ đợi.

Trong khi đó, suất buffet trưa sẽ giúp du khách có cơ hội trải nghiệm thế giới ẩm thực Âu - Á đa dạng với hàng trăm món ăn trong các nhà hàng buffet mang phong cách kiến trúc độc đáo tại Sun World Ba Na Hills: Nhà hàng Bốn Mùa, Taiga và Beer Plaza (mở khung giờ tối). Mỗi không gian là một trải nghiệm ẩm thực độc đáo và riêng biệt giữa không gian khoáng đạt và khí hậu se lạnh đặc trưng trên đỉnh núi Chúa.

Lễ hội Mặt Trời đang diễn ra tại Bà Nà với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Với chương trình ưu đãi này, du khách bay SPA đến Đà Nẵng không chỉ tiết kiệm đáng kể chi phí mà còn tối ưu được hành trình khám phá mùa hè với vô vàn trải nghiệm hấp dẫn tại Sun World Ba Na Hills.

Điểm nhấn nổi bật nhất hè này tại đỉnh Bà Nà là Lễ hội Mặt Trời - đại tiệc nghệ thuật, ẩm thực và bia thủ công - nơi ẩm thực, bia, âm nhạc. Du khách sẽ được vui quên lối về với chuỗi minishow cuốn hút như Love in the Sky, Malambo, Cancan hay show diễn cabaret huyền ảo After Glow (Dư âm) tại Beer Plaza, cùng hàng loạt show kỹ năng vui nhộn lần đầu ra mắt như Happy Cleaners Performance và Pizza Time - những trình diễn kỹ năng độc đáo biến công việc thường nhật thành nghệ thuật đầy cảm xúc.

Show Pizza Time khiến du khách thích thú.

Một trải nghiệm đặc biệt mà bất cứ du khách nào tới Bà Nà năm nay đều sẽ thích thú, đó là những hương vị bánh chuẩn Pháp tại tiệm bánh Eric Kayser - thương hiệu bánh lâu đời và danh tiếng từ Paris.

Tọa lạc trong lòng Làng Pháp cổ kính với 300 chỗ ngồi và 6 mặt tiền thoáng đãng, Eric Kayser tại Bà Nà mang đến cho du khách một cảm xúc khác biệt về “góc Paris thu nhỏ” lãng mạn với kiến trúc cổ kính, không khí se lạnh và hương vị croissant thơm ngon từng đoạt giải “Best Croissant in Paris”, bánh mì baguette sourdough chuẩn Pháp và những trải nghiệm làm bánh trực tiếp ngay trước mắt thực khách.

Tiệm bánh lâu đời của Pháp Eric Kayser đã có mặt tại Bà Nà.

Hành trình khám phá Bà Nà mùa hè của du khách cũng không thể thiếu những công trình biểu tượng: Cầu Vàng huyền thoại ẩn hiện trong mây, Thác Thần Mặt Trời với 43 bức tượng đồng kỳ vĩ, và vườn hoa hồng rực rỡ tại Rosa Garden... Tất cả tạo nên một bức tranh nghệ thuật đa sắc màu khó có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

Chương trình ưu đãi hấp dẫn hiếm có này đem đến cơ hội cho du khách có một hành trình trải nghiệm trọn vẹn tại Đà Nẵng, sáng chơi Bà Nà, tối thưởng thức pháo hoa.

Chương trình ưu đãi này triển khai đúng thời điểm thành phố Đà Nẵng tưng bừng Lễ hội Pháo hoa Quốc tế - DIFF 2026, mang đến cho du khách cơ hội tận hưởng một chuyến du ngoạn trọn vẹn và đầy cảm xúc, ban ngày khám phá Bà Nà, buổi tối thưởng thức những màn pháo hoa ấn tượng bên sông Hàn.